Chomsky en Palacio Nacional 

El 15 de marzo de 2018 en Hermosillo Sonora, se reunieron el entonces candidato a la presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el lingüista norteamericano Noam Chomsky. El actual mandatario escribió en Twitter: “Fue un placer conversar largamente y con profundidad con uno de los intelectuales más destacados del mundo”. En respuesta el autor de Manufactura del consenso declaró: “No me presento a mí mismo como un especialista en política de México, aunado a que no tengo un conocimiento profundo de la misma. Lo que entiendo es que López Obrador va muy bien en las encuestas y muy bien podría ganar”. El pronóstico fue acertado.

Sin embargo, y a pesar de las palabras del mismo Chomsky de no ser “un especialista en política de México”, ha sido citado para justificar los señalamientos, en diversas ocasiones, en Palacio Nacional. En la mañanera del martes 21 de febrero de esta semana: “El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo con las agendas del poder corporativo dominante”. Lo anterior, como dicen los que saben “no es falso, pero se exagera”; pero incluso agregaría que los medios de información son empresas con intereses.

Durante la conferencia que duró más de tres horas, AMLO comentó: “Hay algunos que vienen aquí que se portan muy bien, son muy respetuosos, muy correctos, pues hasta deben (sic) de hacer sus notas apegadas a lo que yo les digo, pero van allá y pasan por el departamento de la censura, de corte y confección, y ya no sale nada”. Segundos después se refirió a los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pero ahora haciendo un llamado a investigar dónde viven. Esto no es nuevo, en alguna ocasión mostró fotografías del presunto departamento del periodista Carlos Loret de Mola.

Sin citar a Antonio Gramsci, continúo: “Es cosa de indagar un poco dónde viven estos intelectuales orgánicos… No viven en colonias de clase media, no, no, no, ninguno de los que está aquí vive como ellos … O sea, es cosa de decir: a ver, agarren a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven, y ya me traen aquí la información para ponerla aquí, me ayudan a eso”.

Tal vez en los próximos días se presenten los domicilios de las personas aludidas. Todo lo anterior es una descripción de hechos del estilo personal de comunicar (dixit Cosío Villegas). En los países democráticos las conferencias de prensa, para los presidentes son una oportunidad para el diálogo con los ciudadanos a través de los periodistas, y para estos últimos, son una opción para que el ejecutivo federal responda las preguntas de la prensa. Sin embargo, esta herramienta expone y visualiza la vulnerabilidad, no solo de comunicación, sino de organización del gobierno.

Por ejemplo, algunos presidentes en la historia de los Estados Unidos utilizaron esta herramienta con la siguiente frecuencia al mes: Roosevelt; 6.9, Harry Truman, 3.4; Dwight Eisenhower, 2; John Kennedy, 1.9; Lyndon Johnson, 2.2; Richard Nixon, 0.6; Gerald Ford, 1.3; Jimmy Carter, 1.2; Ronald Reagan, 0.5; George Bush, 3.0 y Bill Clinton, 3.1. Los voceros que no se preparan para ofrecer una conferencia, se exponen al mostrar sus errores de comunicación y gobierno; y a citar a autores que no han estudiado la política mexicana, pero que resulta rimbombante citarlos como es el caso de Chomsky. Repito todo lo anterior es solamente una descripción de los hechos.





Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco