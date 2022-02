Héctor Manuel Moya Cessa (INAOE)





Ocurre generalmente que en secciones de periódicos dedicadas a ciencia se encuentran artículos no sólo de ciencia, sino de tecnología. Me parece que debería hacerse un intento por evitarlo o, en su caso, modificar el título de tales secciones. Ciencia y tecnología son cosas muy distintas.

La ciencia intenta explicar la naturaleza y sus fenómenos; es, en última instancia, la búsqueda de la verdad que produce libertad a la humanidad; por poner un ejemplo, analicemos en forma somera posibles explicaciones que se pueden dar sobre el arcoíris.

El Antiguo Testamento nos dirá en el Génesis que es una señal para que Dios recuerde no volver a diluviar: “luego Dios añadió, ésta es la señal del pacto que estoy estableciendo con ustedes y con todos los seres vivos que están con ustedes para todas las generaciones futuras: 13: en las nubes pongo mi arcoíris. Y servirá de señal del pacto que establezco con la tierra. 14: Cada vez que traiga nubes sobre la tierra, el arcoíris sin falta aparecerá en las nubes”. Génesis 9:9-17.

La ciencia nos dice que al pasar de un medio con un índice de refracción a otro distinto ocurre el fenómeno de refracción de la luz (o sea la luz se "dobla"). De hecho, la luz se refracta de manera distinta para cada color del espectro, por lo que ocurre una separación de los colores, lo que explica el arcoíris.

Estas son dos formas muy distintas de explicar el mismo fenómeno. La segunda está basada en una ley llamada Ley de Snell; así, la ciencia ─que está llena de este tipo de postulados enunciados a partir del método científico─ nos permite generar tecnología para la vida diaria, entre otras cosas, para fabricar lentes.





De esta forma, la tecnología es un producto de la ciencia; sin embargo, a diferencia de ésta que nos ofrece conocimiento, la tecnología puede no ser siempre "buena". ¿Por qué escribo tal barbaridad? podrán preguntarse. El motivo es que la tecnología se encuentra al servicio de la economía y el último fin es maximizar las ganancias de las empresas. Por ejemplo, un producto tecnológico puede ser la generación de alimentos para vacas con el fin de aumentar la producción de carne; tal artículo puede ocasionar la enfermedad de las "vacas locas" y llevar al sacrificio a millones de reses. Otro caso es el uso indiscriminado de nanotecnología: su aplicación en cosméticos puede producir infertilidad femenina. [1]

La tecnología sí está al servicio de la economía pero no necesariamente al servicio del ser humano. La ciencia es la búsqueda de la verdad, por lo que me parece inaudito que muchos "científicos" en estos tiempos de turbulencia política se dediquen tan vehementemente a propagar fake news o noticias falsas. Citando una frase de Bertolt Brecht se puede decir: "Si solo quieren ver cosas que puedan entender deben de ir al baño".

Me parece entonces realmente necesario que la tecnología "se piense" antes de producirla. No se debe simplemente crear nuevas necesidades (inexistentes) para que el mercado gane más, a la vez que el medio ambiente pierda por completo. Que así como el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, la economía y la tecnología también estén al servicio del ser humano y no esté al servicio de aquellas.

También me parece que el nuevo Conacyt está dando pasos en esa dirección. Los ventiladores y el intento de generar una vacuna mexicana, tan necesarios en estos tiempos de pandemia, son un claro ejemplo de esto.





Referencia

[1] Alfredo Valadez Rodríguez. Sustancias en cosméticos afectan la fertilidad femenina, alerta mexicano. La Jornada. 18 de enero de 2022. https://bit.ly/3r5DXvH





Autor

El doctor Héctor Manuel Moya Cessa es investigador titular D en la Coordinación de Óptica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ubicado en Tonantzintla, Puebla, así como investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Correo electrónico: hmmc@inaoep.mx





