Cinco razones para regresar a la escuela

El regreso a la escuela preocupa a toda la comunidad en la Ciudad de México, pero más allá de posiciones políticas y descalificaciones, algunas de ellas huecas e insensiblesque no van a ningún lado, es importante plantear las razones objetivas para el regreso a las aulas, por lo que nos permitimos presentarles cinco:

1.Necesidad emocional y pedagógica de ir a la escuela. La UNESCO y UNICEF han realizado un llamado a reabrir las escuelas en todo el mundo y prácticamente todos los países lo han hecho. Su principal argumento es que es necesario que los estudiantes socialicen presencialmente con sus pares y tengan los conocimientos fundamentales, los cuales se vieron interrumpidos por la educación a distancia que muchos estudiantes vulnerables no tuvieron oportunidad de acceder. El daño emocional y la pérdida de aprendizajes será mayor de mantener las aulas cerradas.

2. Todo el personal educativo se encuentra vacunado, no únicamente maestras y maestros, sino también el personal directivo y de apoyo educativo. De lo anterior solo se tiene registro en Latinoamérica de que Chile y México priorizaron al personal que labora en escuelas para recibir la vacuna, en la Ciudad de México desde finales de mayo esta población se encuentra inmunizada en su totalidad, es decir de todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas, lo cual la hizo el primer sector profesional vacunado en el país, incluso antes que los doctores.

3. En la Ciudad de México se ha invertido como nunca en la infraestructura física educativa, por lo que las escuelas estarán igual o incluso mejor que antes de la pandemia. El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, han sido un pilar fundamental para intervenir en el mantenimiento mayor y menor de los planteles. Asimismo, la comunidad educativa ha realizado tequios de limpieza por lo que para el regreso, las escuelas estarán limpias y en condiciones para recibir a sus alumnos.

4. De acuerdo con The Lancet, revista médica británica y de las más prestigiadas del mundo, y su reporte titulado “Illness duration and symptom profile in symptomatic UK School-aged Children tested for SARS-COV-2”, la enfermedad no es grave para los menores de edad, principalmente son asintomáticos y para los pocos que tienen síntomas, la duración de estos es menor.

5. Gran parte de la población del país ya está vacunada. Se han registrado más de 68 millones de vacunadas aplicadas, las cuales corresponden a 48 millones de personas inmunizadas; por lo anterior casi el 40% de toda la población ya cuenta con al menos una dosis y de continuar a este ritmo muy pronto se alcanzará la inmunidad de rebaño.

Es necesario y urgente regresar a clases, pues si bien no existen las condiciones perfectas, existe un interés, compromiso para recuperar los aprendizajes de nuestros estudiantes y mitigar los daños de la pandemia. Todas las actividades sociales y económicas están realizándose ya, solo la escuela sigue sin reactivarse, que es sin duda el espacio más importante para construir el futuro. Nos tocaron momentos desafiantes, donde no hay decisiones fáciles, pero más allá del ruido, ¿qué es lo otro?, ¿cuál es la alternativa?, ¿mantener indefinidamente la suspensión? La realidad es que es la única ruta, con razones y posibilidades; es un regreso a las aulas con las limitaciones y precauciones del caso.