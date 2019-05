CIPMEX | ¿Alivio para los españoles?

Por: Andrea Muhech González, Coordinadora del Centro de Investigación para la Paz México, A.C.

Las elecciones generales en España han despertado todo tipo de reacciones, sin embargo, una que prevalece es la de alivio de que el PSOE haya triunfado sobre la extrema derecha. No obstante, si se mira el hecho de que Vox haya obtenido en los resultados una representación mayor al 10% desde una perspectiva panorámica, se sigue percibiendo una tendencia que lleva tiempo preocupando a la comunidad internacional: la extrema derecha se encuentra en alza.

Los partidos políticos nacionalistas y con posturas radicales son algo conocido en Europa desde los años ochenta, pero en los últimos años es cuando su popularidad ha aumentado incluso en países donde previamente estos no tenían éxito como en Alemania, Suecia, y el caso de los españoles (Brubaker 2017). Jamás un partido tan explícitamente xenófobo, anti-estado, y anti-inmigrante (entre otras características) había reunido tanto apoyo en ese país. España era la única nación europea sin representación de la extrema derecha y las elecciones generales de la semana pasada confirmaron que eso quedó en el pasado y que por más que el porcentaje de participación de Vox no sea determinante, este representa sentimientos generalizados de la población que no son positivos.

¿Por qué las ideologías extremistas tienden a ser más apoyadas hoy en día? hay ocasiones en las que la sociedad acumula sentimientos negativos como hartazgo, inseguridad, estrés, miedo, e incluso odio. Cuando estos se ven contrarrestados con promesas de que se combatirá el fenómeno, pueden llegar a ser más relevantes que el partido que está al frente de esos compromisos y definir las preferencias electorales de algunos individuos. Estas actitudes, a la larga, son vistas por muchos como perjudiciales para las democracias ya que se vota por llenar, a través de la mano dura, un vacío creado por el descontento.

En el reporte de los mayores riesgos para el mundo del presente año (Bremmer y Kupchan 2019), podemos ver que la extrema derecha tiene la oportunidad de convertirse en una amenaza. Los comportamientos humanos prejuiciosos o sesgados se van agravando (ADL 2019) y los sentimientos negativos que llevan a las personas a votar por movimientos extremistas pueden evolucionar hasta tener resultados fatales para las sociedades. Sin embargo, existen maneras de combatir el fenómeno y una de ellas es entender la situación como una pirámide que se ha construido a través del descontento, y que se puede deconstruir atacando los niveles más bajos que causaron que las personas se sientan de cierta manera. Los focos rojos como el que ahora se observa en España pueden culminar en propuestas para voltear la tendencia.

@andreamuhechg