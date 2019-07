CIPMEX | ¿Los servicios son impulsores de paz?

Por: Luisa Castillo Gavito

¿Cómo le pido a mi gobierno que me de seguridad, si no me puede ni siquiera tapar un bache? Una pregunta que a menudo los participantes de nuestras investigaciones han hecho. Por otro lado, las autoridades nos preguntan ¿cómo puedo construir paz en corto plazo? Existen varias alternativas, una de ellas es que todos los barrios tengan y funcionen correctamente sus servicios públicos y comerciales como el alumbrado, los signos de tránsito, los pasos peatonales marcados, calles pavimentadas, el transporte público, centros recreativos (culturales y deportivos), escuelas, hospitales, restaurantes y parques, entre otros.

Urbanistas como Jane Jacobs, han realizado varios estudios sobre los barrios con la intención de entender el valor de vivir cerca de las instituciones y servicios. Su conclusión siempre fue la misma: las personas están dispuestas a pagar más por una casa que se ubica cerca de los servicios tanto públicos como privados (Cox y Streeter 2019, 1). Asimismo, el American Enterprise Institute Survey on Community and Society (2019) amplió la investigación y demostró que vivir en una zona rica en servicios tiene varios beneficios no sólo económicos, sino también sociales como mayor sentido de seguridad y de apego al lugar donde se vive, menos soledad y mayor sociabilidad, así como más confianza en el gobierno local y en la comunidad. Igualmente, otro artículo sostiene que existe una relación entre las características ambientales de los vecindarios y el nivel de violencia entre los jóvenes, es decir, entre menos sean los servicios mayor violencia hay y viceversa (Culyba et al. 2016, 473).

Por lo tanto, es necesario que los servicios públicos y comerciales cobren mayor relevancia y que comiencen a desempeñar un papel más importante en las deliberaciones sobre políticas públicas y en el cómo y dónde se construyen dichos servicios para que su accesibilidad sea para todos. Cabe agregar que la creación de tales servicios no recae al cien por ciento en el gobierno, sino también la sociedad puede realizar acciones que cambien su entorno y hacerlo más pacífico. Un ejemplo gubernamental es el proyecto de “Colonia Segura” de Hermosillo, Sonora y un ejemplo de sociedad civil es “Murales de Paz”.