Ciudad al aire libre, ¿para todas y todos?

A causa de la pandemia, nuestras actividades cotidianas tuvieron que adecuarse a nuevas realidades, pues hoy enfrentamos uno de los más grandes embates a la estabilidad económica de miles de familias derivado del cierre temporal de actividades comerciales, y la inflación más alta de los últimos 20 años.

Así, se dieron cambios en los establecimientos mercantiles, principalmente en el sector de alimentos preparados, que fue uno de los más afectados por la suspensión de actividades; y se permitió instalar sillas, mesas y otros enseres en el espacio público para poder prestar sus servicios, de acuerdo con el programa “Ciudad al Aire Libre”.

Mediante el programa se impulsó la reactivación económica; no obstante desde el principio fui una de las voces críticas, previendo que la permanencia de las normas generarían confrontaciones con vecinos, peatones y visitantes de zonas comerciales; pues ahora, los espacios de circulación peatonal, vehicular, ciclista e incluso de estacionamiento se han visto reducidos.

Sumado a que algunos vecinos reportaron abusos en el horario, ruidos estridentes por la música en el espacio público, entre otras cosas, así como la falta de verificación por parte del Gobierno.

Por la insistencia vecinal, diversas autoridades, encabezadas por la Agencia digital, decidieron abrir el dialogo con algunas colonias, asociaciones y el sector restaurantero para encontrar soluciones; concluyeron con la firma de un “Acuerdo” de buena voluntad para cumplir con las medidas que solicitan los vecinos.

A pesar de la loable pero tardía labor impulsada por el gobierno central quedan cosas que no dan certeza a todas las partes involucradas; en primer logar, por que no han sido escuchadas vecinas y vecinos de todas las colonias que son afectadas por la aplicación de este programa; pues de acuerdo con comunicados de la Agencia Digital sólo se atiende a 7 colonias pero la ciudad tiene 1815 colonias y pueblos; por lo que en consecuencia hoy tenemos Alcaldías como Coyoacán, Azcapotzalco o Tlálpan, por citar algunos ejemplos que han señalado tener conflictos entre vecinos y restauranteros por este tema, y no han sido contemplados en los Acuerdos del Gobierno Central, encabezados por la Agencia Digital.

De acuerdo con datos del INEGI, en Las 16 Alcaldías habitamos 9 millones 209 mil 944 personas y la gran mayoría de la ciudadanía se ha encontrado con enseres en el espacio público; por lo que deforma plural, tendrán algo que aportar para mejorar el Programa “Ciudad al Aire Libre”

Desde el Congreso, no podemos ser solo observadores, pues tenemos la obligación de garantizar los derechos de la ciudadanía, por lo que he impulsado desde la Comisión de Espacio Público un foro de parlamento abierto, convocando a autoridades, al sector restaurantero, a ciudadanía en general, asociaciones civiles, académicos, entre otros, que puedan aportar a la construcción de normas que apliquen de manera general en toda la ciudad, y en caso de ser necesario, se realicen los ajustes a las leyes, pues es obligación del estado atender las necesidades e inquietudes de la ciudadanía y no ser solo observador o arbitro en un “Acuerdo” que se limite a la buena voluntad para su cumplimiento.

Abrir la discusión de este tema, y del uso y aprovechamiento de espacio público con vecinas y vecinos de diferentes rincones de la ciudad, significa reconocer la pluralidad de ideas y dejar de lado cualquier sesgo, pues pensar que el Programa Ciudad al Aire Libre no impacta en todas las alcaldías, es pretender tapar el sol con un dedo y no impulsar verdaderamente la reactivación económica en las economías locales y familiares; pues el espacio público es de todas y todos.