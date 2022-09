La actual administración tiene como lema “Ciudad Innovadora y de Derechos”, algo que, como todo lema, es más propaganda que fondo. Cuando todo termine, se verá que no fue ni tan innovadora, ni tan pro derechos, pero sin duda se recordarán algunas acciones: los Pilares, el internet público, la recuperación de los trolebuses y la construcción del teleférico. También se recordará que conforme la gestión de Claudia Sheinbaum llegaba a su fin, ella se desprendía del ejercicio responsable y se arrojaba a las giras nacionales para promover su candidatura a la Presidencia de México.

Las posibilidades de que Sheinbaum sea la primera presidenta de México son, sin duda, elevadas, y eso favorece mucho a la zalamería, los funcionarios que no sólo defenderán a capa y espada a su jefa, sino que además tomarán como sus propios adversarios a quienes la critican.

Una de las acciones que podríamos calificar como innovadoras es la construcción del trolebús elevado, que se inaugura el próximo domingo 11 de septiembre, al estilo 4T, sin que esté listo. Nadie en el mundo había optado por poner el transporte público “de superficie”, como se le llama técnicamente, 7 metros arriba de la superficie. Lo que sí podemos imaginar es que el próximo domingo veremos bicicletas utilizando el innecesario viaducto, como parte de la perorata de la innovación.

Hace unos meses, la hoy Secretaria de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey, Laura Ballesteros, y el que escribe estas líneas, documentamos que era un error hacer el trolebús elevado, siendo que una opción a la tercera parte del costo, podría dar servicio en el triple de kilómetros. Nadie en el Gobierno de la Ciudad de México pudo ni quiso refutar nuestros argumentos.

En un recorrido pre inaugural, el titular del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo, amigo de ambos, tergiversó nuestro argumento: “Y pensar que @ReyPeatonMX y @LBallesterosM expertos en movilidad y residentes de Benito Juárez escribiera en @Reforma que esa obra implicaba mucha inversión como si Iztapalapa no lo mereciera” (sic). Iztapalapa se merece todo el oro del mundo; si hubiera recursos ilimitados, tocaba hacer metro; no habiéndolos, hay que tomar las decisiones costo efectivas ... pero eso no es innovar.

Como parte de la política de innovación, el Gobierno de la Ciudad de México se apoya en una nueva oficina, la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP. Ahora presumen exportar su modelo a otras entidades del país. Su titular, conocido como Pepe Merino, también es dado al mismo tipo de ínfulas: arrobar bajo su simplificación de la realidad y luego negarse a la conversación; es decir, alimentar la polarización, para fines prácticos. Innovar, en esta ciudad y con este gobierno, nunca es conversar.

Valoro la búsqueda de una cobertura pública del internet, no todos tienen por qué tener datos en su celular o internet ilimitado en sus casas. Sin embargo, no valoro la política de innovación; cuando ésta viene del interés privado, la castigan, persiguen los datos de apps comerciales, en vez de proteger a los usuarios. Cuando es “su innovación” la ensalzan con discursos; cuando viene de fuera del gobierno, la quieren destruir.

Es su innovación, es su movilidad, es su infraestructura. Ciudad innovadora pero a la vez rancia, que todo cambie para que nada cambie.