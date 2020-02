Ciudadanos contra desabasto de medicinas

Por: Andrés Castañeda

En el último año, el tema del desabasto de medicamentos e insumos médicos ha resonado de manera importante en los medios y durante sus conferencias mañaneras, el presidente frecuentemente menciona su intención de garantizar medicamentos gratuitos y pide el apoyo de la ciudadanía para conseguirlo; incluso, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Gobierno Federal se comprometió a garantizar atención médica y hospitalaria gratuita a todos los mexicanos, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación, así como exámenes clínicos.





Sabemos que el problema de desabasto no es algo nuevo. Sin embargo, hay que reconocer que se ha agudizado en los últimos meses y exige una respuesta urgente.





Haciendo nuestro el llamado del presidente de apoyar, desde la ciudadanía, a combatir la falta de medicamentos e insumos, desde el colectivo #CeroDesabasto lanzaremos el Mapeo Nacional de Desabasto de Medicamentos en México, una iniciativa que invita a todas las personas a reportar casos de desabasto de medicinas e insumos, así como de corrupción a través de nuestra plataforma cerodesabasto.org





Desde el colectivo #CeroDesabasto conformado por NOSOTRXS, en alianza con FUNDAR, la Red de Personas Viviendo con VIH, DVVIMSS, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, recabaremos los casos de desabasto para tener un panorama nacional del problema y obtener evidencia para que el gobierno pueda generar estrategias precisas y eficientes.





El acceso a medicamentos es uno de los indicadores más sensibles del desempeño de un sistema de salud. Esto se debe a que las barreras que impiden el acceso equitativo y efectivo a los medicamentos limitan la capacidad del sistema para abordar problemas de salud.





La falta de acceso efectivo a los medicamentos es un problema severo para todos los mexicanos. El desabasto mata cuando se trata de enfermedades como el cáncer, el VIH y la hemofilia. Pero también es muy grave en torno a la hipertensión, en la diabetes y en la dislipidemia ya que tienen consecuencias como el descontrol, las complicaciones y el gasto excesivo. A la larga, no existe un ahorro real, siempre termina saliendo más caro, se gasta en las complicaciones, en productividad perdida y sobre todo se violan los derechos de las y los ciudadanos.





El Mapeo Nacional de Desabasto de Medicamentos es un ejercicio de contraloría social que permite visibilizar el problema desde una nueva dimensión y establece un diálogo con las autoridades de los sistemas de seguridad social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda. Estamos trabajando en equipo con las instituciones y no dejaremos de exigirles resultados hasta que se solucione el problema. En el año que llevamos trabajando, hemos recibido más de mil 400 reportes de los 32 estados de la República y ahora extenderemos está iniciativa a través de nuestra campaña de Mapeo Nacional de Desabasto de Medicamentos.





Los mexicanos no necesitamos una solución temporal, estamos expuestos a enfermedades todo el tiempo y tenemos el derecho a una buena atención médica con acceso a nuestros medicamentos. La falta de acceso a los medicamentos nos afecta a todos; la salud no respeta fronteras, no discrimina por el tamaño de cuenta bancaria, ni tiene ideología política. Tenemos que actuar. Reporta los casos de desabasto en cerodesabasto.org, exige de manera organizada y #enbola. Juntos debemos exigir que se respeten nuestros derechos.





*Andrés Castañeda es coordinador de las agendas de salud y bienestar en NOSOTRXS.