Claudia Sheinbaum anuncia plataforma digital para combatir inseguridad

Claudia Sheinbaum ya trabaja en una nueva plataforma digital para una mejor coordinación en el combate a la inseguridad, y tiene como objetivo será aglutinar la información de las fiscalías estatales no sólo de homicidios, sino de otro tipo de delitos de alto impacto, a fin de tenerlos mapeados por todo el país y con ello “tener una estrategia más coordinada” entre gobernadores, la Guardia Nacional, las fuerzas armadas y las fiscalías. La presidenta explicó que con esta herramienta se podrá conocer en qué parte se dieron los delitos, dónde se dan más, si hay mayor número de ilícitos este mes o semana con relación al anterior, la estado de las estrategias especiales para el combate, o, por ejemplo, “qué está pasando en el caso de Sinaloa, que es especial por lo que sabemos”. En este sentido, insistió en la necesidad de que se apruebe la iniciativa que envió al Congreso para permitir que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realice labores de investigación e inteligencia, esto como parte de la estrategia integral para enfrentar la violencia y la criminalidad. Por lo pronto ayer lunes las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera ya aprobaron el proyecto, por lo que se espera que el pleno lo avale en el transcurso de los próximos días. Estaremos atentos.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, PRESIDENTE DEL SENADO INFORMA QUE MÁS DE 200 PERSONAS SE HAN INSCRITO PARA ELECCIÓN DE JUECES, MINISTROS Y MAGISTRADOS

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, estuvo de visita por Tamaulipas y Pueblo no sólo para acercarse a la gente, sino para explicar las reformas que se han aprobado en esta legislatura. El legislador recalcó que el movimiento de la Cuarta Transformación es de izquierda y plural, aunque se reservan el derecho de admisión. Además, detalló los alcances de la reforma al Poder Judicial y mencionó que hasta la semana pasada se habían registrado 224 personas en el portal que se habilitó para la elección de las personas juzgadoras, que tendrá lugar el primer domingo de junio de 2025.

SENADOR CUAUHTÉMOC OCHOA: “EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ES ESENCIAL PARA TRANSFORMAR NUESTRA ECONOMÍA”

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Cuauhtémoc Ochoa Fernández ha tenido días de intenso trabajo, no sólo a nivel legislativo, sino a nivel territorial recorriendo municipios del estado de Hidalgo para realizar Asambleas Informativas sobre las reformas de la 4T, pero no sólo eso, también participó en la reunión con Gri Club donde dialogó sobre las inversiones estratégicas que fortalecerán nuestra infraestructura y el sector energético, consolidando a nuestro país como un receptor importante de inversión a escala global. Y es que el legislador considera que el trabajo conjunto entre el sector público y privado es esencial para transformar nuestra economía y construir el México con desarrollo compartido. No lo perderemos de vista pues en el transcurso de los próximos días iniciará la discusión del paquete presupuestal para el próximo año y ahí el senador tendrá un papel muy importante.

IGNACIO MIER DEFIENDE GESTIÓN DE ROSARIO PIEDRA EN LA CNDH

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, se alista para votar por el mejor perfil que presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque ya manifestó su respaldo a la gestión de Rosario Piedra. “La opinión que tengo de ella es porque la conozco, porque le di seguimiento a sus comparecencias en la Cámara de Diputados, porque durante todos estos últimos cuatro años yo he estado ahí pendiente y si uno evalúa el desempeño y reconoce su trabajo, creo que merece ser reelecta”, detalló. Ya no falta mucho para que defina su voto, pues recordemos que esta semana el pleno del Senado Rosario elegirá de entre Piedra Ibarra, Nashieli Ramírez Hernández o Paulina Hernández Diz a la nueva titular de la dependencia. Estaremos atentos.

SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ADELANTA QUE ESTA SEMANA MORENA ANALIZARÁ PERFILES PARA PRESIDENCIA DE LA CNDH

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, está dando muestras de la gran capacidad de negociación que tiene, pero no por ello impone su voluntad. Por ello adelantó que este martes o mañana miércoles, su bancada analizará los perfiles de la terna para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para el periodo 2024-2029, que esta semana será votada por el Pleno. Reconoció que aún no se han empezado a construir los consensos al interior de su fracción, para definir a quién impulsar, entre la actual presidenta Rosario Piedra Ibarra, Nashieli Ramírez Hernández o Paulina Hernández Diz, que son las propuestas. López Hernández aseguró que respeta las opiniones de quienes no dan su apoyo para que la actual titular de la CNDH se reelija en el cargo, pero dejó en claro que las comisiones realizaron “todo un proceso previsto en la ley”, lo que incluyó entrevistas y una auscultación exhaustiva.



JORGE ROMERO, NUEVO LÍDER DEL PAN

La Comisión Organizadora del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) oficializó que el diputado federal con licencia Jorge Romero Herrera ganó las elecciones internas y se convertirá en el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul para el periodo 2024-2027. Romero tiene una larga trayectoria al interior del partido blanquiazul pues inició su carrera como dirigente juvenil en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, entre 2001 y 2003. Paralelamente, fue Consejero Regional entre 2001 y 2007. Entre 2012 y 2018 fue integrante de la Comisión Permanente Nacional y de la Comisión Permanente Regional; finalmente, entre 2012 y 2020, fue Consejero Nacional de la institución política. Además, fue dos veces legislador local en la Ciudad de México y tres veces diputado federal, antes y después de haber sido alcalde de Benito Juárez entre 2012 y 2015, cargo que heredó a Christian von Roerich de la Isla. El nuevo dirigente advirtió que Miguel Ángel Yunes Márquez tiene altas probabilidades de continuar en Acción Nacional pese al proceso de expulsión en su contra. Explicó que los Yunes (padre e hijo), quienes se posicionaron a favor de Morena y la reforma al Poder Judicial, impugnarán el proceso de expulsión en su contra, el cual tienen alta probabilidad de ganar. “De entrada sabemos que lo va a ganar, todos los precedentes de estos mismos casos le dan la razón a un legislador por considerar que es libre y que no se puede imponer un voto por más grupo parlamentario que exista", dijo en entrevista para un medio de circulación nacional.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR INICIA EL MOVIMIENTO “CONSTRUYENDO EL SEGUNDO PISO DE LA TRANSFORMACIÓN”

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados sigue muy activo recorriendo el país, pero ahora para formar el movimiento “Construyendo el Segundo Piso de la Transformación”. En Naucalpan, Estado de México, acompañado del también diputado Eruviel Ávila, el legislador detalló que el objetivo es impulsar las acciones e inversiones del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Detalló que se busca crear “un ejército” de personas que recorran las 32 entidades federativas para acercar los programas sociales y las inversiones en infraestructura que se tienen proyectadas a partir de 2025. Por su parte, Ávila Villegas, afirmó que Ramírez Cuéllar es uno de los más fieles a la ideología de Sheinbaum Pardo y destacó que desde la federación se impulsarán obras muy importantes para el Estado de México, que contarán con el apoyo de la Presidenta y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

SENADORA ANA LILIA RIVERA INFORMA A LOS TLAXCALTECAS BENEFICIOS DE LAS REFORMAS APROBADAS COMO LA JUDICIAL

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, como cada fin de semana, se ha dado a la tarea de acudir a los municipios de Tlaxcala, su estado natal, para informar sobre las reformas aprobadas entre ellas la del Poder Judicial. Ante ciudadanos de la comunidad de Tlatempan, en San Pablo Apetatitlán, la legisladora morenista expresó que “en este segundo piso de la transformación estamos viviendo, la plenitud del fortalecimiento de este proceso revolucionario, que se inició hace ya varios años y que formó el ex presidente López Obrador y que hoy queda en manos de este movimiento, continuarlo”, acotó. Rivera Rivera, comentó que, con la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, en un par de meses más, los ciudadanos mexicanos, por primera vez en la historia, votarán por los integrantes del Poder Judicial. Subrayó que, después de llegar al poder con una sociedad apática, actualmente busca informarse y participar y le está dando vida a esta transformación, que es la revolución de las conciencias, “hace 27 años, que yo empecé a caminar en esta lucha, a lado de López Obrador, y en mis caminatas de campaña y en asambleas la conciencia, comenzó a despertar, la política de ser cosa de los políticos, se convirtió en una actividad, donde sabemos que estamos involucrados, y que no es como lo enseñó el viejo régimen, utilizarlo para robar, mentir y traicionar”, dijo.

SENADOR AGUSTÍN DORANTES IMPULSA PROYECTO PARA MODIFICAR ELECCIÓN DE DIPUTADOS PLURINOMINALES

El senador del PAN Agustin Dorantes Lámbarri ha destacado en su labor legislativa pues está empezando a ser de los más productivos de su bancada, a pesar de que la actual legislatura tiene poco más de seis meses. Para muestra basta mencionar que la semana pasada presentó una iniciativa para reformar el proceso de selección de diputados plurinominales, a fin de empoderar a los ciudadanos y mejorar la rendición de cuentas. “Explicó que la propuesta tiene como objetivo modificar la manera en que se asignan los escaños plurinominales, para disminuir la influencia de las decisiones partidistas y fomentar una mayor participación ciudadana. El senador recordó que en las elecciones de 2021, un solo partido logró 15 distritos locales sin alcanzar el 50% de los votos. Esto llevó a la necesidad de un cambio: “Muchos llegan a diputados plurinominales que no se acercan con las personas a ganarse su confianza, que no los escuchan,” subrayó. Por lo tanto, la propuesta establece que los ciudadanos voten para ordenar las listas de candidatos plurinominales el mismo día de la elección.“Con esto buscamos que los pluris tengan que salir a hacer campaña y ganarse la confianza de la ciudadanía,” destacó Dorantes. La iniciativa también pretende asegurar que los candidatos plurinominales cuenten con una validación popular, lo que obligaría a estos legisladores a rendir cuentas ante los ciudadanos.

DIPUTADO FERNANDO CASTRO TRENTI PLANTEA INICIATIVA EN MATERIA DE CUIDADOS

El diputado de Morena Fernando Castro Trenti y la está muy comprometido con sus representados y por ello, junto con la diputada Evangelina Moreno Guerra presentó una iniciativa en materia de cuidados. El proyecto detalla que esta reforma constitucional que reconoce el derecho a un cuidado digno y establece derechos laborales a personas que cuidan a familiares, ya sea por discapacidad o por ciclo de vida.

DIPUTADO RICARDO MONREAL, ACOMPAÑA A CLAUDIA SHEINBAUM EN GIRA POR ZACATECAS Y RESPALDA REFORMAS

A Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados, se le vio muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y en una gira en Zacatecas destacó la aprobación de la reforma al Poder Judicial, dijo que esta busca enfrentar problemas como la corrupción y el nepotismo en el sistema de justicia. “Dimos paso a crear este nuevo sistema de justicia, basado fundamentalmente en la elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces”, mencionó. Además, sostuvo que el déficit de justicia se agrandaba, el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias amenazaban con devorar al Poder Judicial en el corto plazo. Por eso dimos paso a crear este nuevo sistema de justicia”.Subrayó la importancia de defender la Constitución Política ante intentos de vulnerarla, al afirmar que se lograron detener acciones que pretendían imponer intereses particulares sobre la ley: “Ganamos y vencimos ese intento audaz, insensato de querer estar por encima de la Constitución”.

