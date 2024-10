Claudia Sheinbaum anuncia programa de salud casa por casa

Claudia Sheinbaum ya empezó a cumplir con sus promesas de campaña y ayer presentó el programa “Salud Casa por Casa” que brindará atención médica a personas adultas mayores beneficiarias del programa universal de la Pensión del Bienestar y personas que viven con alguna discapacidad. Sheinbaum Pardo, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, informó que el programa de atención incluye la contratación de 20 mil profesionales de la salud. Además, se estima beneficiar a 13.6 millones de personas y a partir de este mes una brigada de 20 mil servidores de la nación realizará un censo que incluye un cuestionario con poco más de 80 preguntas. Informó que los módulos para recibir las solicitudes de personas interesadas en participar en la convocatoria para la contratación del nuevo personal médico estarán en la página de la Secretaría de Bienestar a partir del día de mañana, así como los requisitos.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, PRESIDENTE DEL SENADO RECIBE INICIATIVAS DE SHEINBAUM PARA HACER POSIBLE LA ELECCIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, inició muy temprano sus actividades y ayer recibió de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez quien le entregó las primeras de dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que a decir de la funcionaria es el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces y ministros del país. Al respecto, el senador de Morena aseguró que estos proyectos son muy importantes, por lo que las comisiones podrían sesionar de inmediato para aprobarlas y, mañana miércoles, se discutan en el Pleno. Reveló que el próximo sábado se realizará el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de los titulares de los juzgados, dijo, estarán en votación en junio de 2025. Reiteró que la primera quincena de este mes se emitirá la convocatoria para que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten sus candidaturas.

IGNACIO MIER LAMENTA FALLECIMIENTO DE IFIGENIA MARTÍNEZ

El vicecoordinador de fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier lamentó profundamente la muerte de Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, a la que calificó como “mujer excepcional” y consideró que su presencia hará mucha falta. El legislador participó en la ceremonia que el Congreso organizó en memoria de la gran luchadora social. Recordemos que Ifigenia, fue una gran lideresa social de izquierda y dejó un gran legado en la historia política al participar en la consolidación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. En paz descanse.

MANLIO FABIO BELTRONES MANTIENE DISTANCIA DE LA DIRIGENCIA DEL PRI

A nadie causó sorpresa la decisión del senador Manlio Fabio Beltrones de separarse y deslindarse “de las acciones de la dirigencia” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues desde que Alejandro Moreno líder del tricolor cambió los estatutos de su partido para continuar en la dirigencia, las diferencias entre ellos se hicieron presentes. Recordemos que hace unos días el Tribunal Electoral validó los cambios a los estatutos del PRI y la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ante esta situación, el legislador criticó que el tricolor “queda a la deriva y carece de futuro y de congruencia”. Eso sí, Beltrones manifestó afecto a sus compañeros en el PRI y dejó en claro que: “Seguiré sirviendo a México y me dedicaré a cumplirle a Sonora y los sonorenses los compromisos que hice cuando les pedí su confianza para ser su senador”. Así que lo cierto es que esto no quiere decir que renuncia a su militancia en el PRI, porque como él mismo dijo hace unos meses “su ADN no ha cambiado y es “totalmente priista”.

SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ LAMENTA ASESINATO DE ALCALDE DE CHILPANCINGO

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, lamentó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos. El legislador de Morena, destacó que se deben hacer las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades. Antes, López Hernández participó en el evento en el que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Senado dos iniciativas de reforma para dar certeza a la elección de jueces y magistrados.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ADELANTÓ QUE EL PRIMER PRESUPUESTO DE SHEINBAUM GARANTIZARÁ EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados sigue muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende sabe perfectamente su plan de gobierno. Hace unos días, el legislador adelantó que el primer presupuesto del sexenio de Sheinbaum Pardo para 2025, por alrededor de 10 billones de pesos, para garantizar el financiamiento del sistema de pensiones, el funcionamiento del plan educativo, de la estrategia de salud y el financiamiento de los programas sociales. Además, se buscará inyectar más recursos a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

SENADOR AGUSTÍN DORANTES ESTARÁ ATENTO AL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MÉXICO- QUERÉTARO

El senador del PAN Agustin Dorantes Lámbarri, está muy comprometido con su trabajo legislativo y destacó que los principales temas que buscará abordar desde las comisiones que integrará en el Senado de la República estarán enfocadas en comunicaciones, seguridad, energía y recursos hídricos. En este sentido, planteó la necesidad de una mayor infraestructura, mayor competencia para disminuir costos, y una transición paulatina hacia energías limpias. En cuanto al acceso al agua, enfatizó la urgencia de una Ley General de Aguas que permita enfrentar la emergencia de falta de agua que ya afecta a varias entidades.Además, aseguró uno de los temas prioritarios es la infraestructura del tren México-Querétaro, con la intención de lograr una estación en el municipio de San Juan del Río,

DIPUTADO FERNANDO CASTRO TRENTI PLANTEA MANTENER EL 8 POR CIENTO DE IVA EN LA FRONTERA

Muy activo está el diputado de Morena Fernando Castro Trenti en su actividad legislativa y está arrancando su agenda con temas de gran interés para los habitantes de Baja California que lo eligieron en junio pasado. Hace unos días el legislador solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a los titulares de la secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público, Marcelo Ebrard y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente, mantener el 8% de IVA y 20% de ISR en la frontera norte. Mencionó que el reducir la carga fiscal en las zonas fronterizas ayuda a crear oportunidades a pequeñas y medianas empresas y mantenerlas competitivas en el mercado, a la par de promover un crecimiento económico en general, lo cual impactaría de manera positiva en las familias bajacalifornianas. que el reducir la carga fiscal en las zonas fronterizas ayuda a crear oportunidades a pequeñas y medianas empresas y mantenerlas competitivas en el mercado, a la par de promover un crecimiento económico en general, lo cual impactaría de manera positiva en las familias bajacalifornianas.





DIPUTADO RICARDO MONREAL ENCABEZA HOMENAJE A IFIGENIA MARTÍNEZ

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados, organizó un emotivo homenaje a Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados quien falleció a los 99 años de edad. El legislador recordó que su compañera de bancada estaba muy ilusionada de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum y expresó que esta mujer fue extraordinaria y singular. Mencionó que el discurso que no pudo pronunciar cuando le impuso la banda presidencial a Sheinbaum es excepcional y es premonitorio, porque dice que con la llegada de una mujer a la presidencia se cristalizó la lucha de muchas generaciones. Detalló que en la ceremonia estuvieron presentes legisladores, secretarios de Estado y gobernadores, así como amigos que la admiraron en vida. A pesar de esta lamentable pérdida, los trabajos legislativos continúan y los pendientes más importantes en San Lázaro comenzarán a cristalizarse. Tal es el caso de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, porque a decir del legislador este asunto podría convertirse en el “regalo navideño” de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este sentido, Monreal, aseguró que la reforma constitucional, que lleva meses detenida, podría aprobarse antes de que termine el año. Estaremos atentos.

