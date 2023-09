Claudia Sheinbaum inicia recorridos en Michoacán

Arropada por los principales cuadros de Morena en Michoacán y Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum inició los recorridos por el país con el fin de sumar militantes a Morena. Desde ese estado dijo que en su movimiento están con mucha unidad y esfuerzo para que el 2024 una mujer de la Transformación encabece los destinos de la nación. Mencionó que seguirán los programas sociales y que a diferencia de Calderón su movimiento promueve la paz. “Ni un paso atrás en la Transformación del país, se trata de que nosotros estamos por construir la paz y no la guerra que declaró Calderón aquí, en Michoacán, hace muchos años, por eso ellos representan la guerra y nosotros representamos la construcción de la paz, ellos del otro lado representan la corrupción, nosotros en la Transformación representamos la honestidad, honradez, ellos representan los privilegios, nosotros representamos los derechos del pueblo de México, ellos los del PRIAN, porque ni siquiera hay que darles la oportunidad de llamarles Frente, porque son los mismos del pasado el PRI y el PAN, no tienen otro nombre, ellos representan el fraude y nosotros representamos la democracia”





XÓCHITL GÁLVEZ SE REÚNE CON EL CCE

Xóchitl Gálvez sigue sumando a diversos sectores a su proyecto y ayer se reunió en privado con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que preside Francisco Cervantes Díaz, a quienes les dijo que ella sí aplicará la Ley en caso de ser presidenta, pues esta será la garantía que tendrá para generar empleos e inversión. Por su parte los dueños del dinero pidieron a la senadora del PAN acabar con la polarización y la división de los mexicanos. Xóchitl dijo que ella es parte del sector, es empresaria, sabe pagar impuestos y la nómina. “Nos conocemos de muchos años, soy parte de este sector, entonces hay mucha empatía con muchos porque hemos caminado juntos a lo largo de muchos años..hay amistad”, explicó al salir de la reunión en la que de acuerdo con asistentes participaron más de 250 empresarios.

EDUARDO RAMÍREZ ANUNCIA QUE ESTE MARTES EL PLENO ANALIZARÁ GLOSA DEL INFORME

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar y puntero en las encuestas como favorito para la candidatura de Chiapas, informó que en la sesión de este martes los legisladores comenzarán a desahogar los más de 100 nombramientos que tienen pendientes y el primero de ellos será el relativo al Consejo de la Judicatura Federal. Además se acordó que también iniciará el análisis de la Glosa del Quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de este martes, con el tema de la política exterior. Según el acuerdo, para el 20 de septiembre se tiene contemplada la revisión de la política económica. El miércoles 27 de septiembre se revisará lo relacionado con los criterios de política interior.





VÍCTOR FUENTES BUSCA INSTAURAR SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

El senador Víctor Fuentes Solís arranca los trabajos legislativos del Senado con una iniciativa que llama mucho la atención. Y es que el senador del PAN presentó un proyecto de reforma a los artículos 81, 84, 99, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca la segunda vuelta electoral en el país para Presidente de la República, Jefe de Gobierno y gobernadores de los estados. En el documento, el senador por Nuevo León consideró que ante la crisis de gobernabilidad y falta de contrapesos que se vive en el México de hoy, surge la necesidad de hacer los ajustes constitucionales necesarios que permitan fortalecer y otorgar certeza e institucionalidad al sistema electoral.

IGNACIO MIER CONSULTARÁ CON DIPUTADOS DE MORENA SI DEJA SU CARGO COMO COORDINADOR PARA BUSCAR CANDIDATURA DE PUEBLA

Esta semana será de definiciones para el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, quien informó que consultará con el Grupo Parlamentario de Morena y la Coalición Juntos Hacemos Historia si debe seguir al frente de la coordinación de la bancada mayoritaria en San Lázaro, en el marco de la discusión del Paquete Económico, o solicitar licencia para enfocarse al proceso de selección de quien coordinará la defensa de la 4T en Puebla. Lo cierto es que Mier ha dedicado varios fines de semana a reunirse con diversos sectores de ese estado, por lo que ya realizó el trabajo de movilización y territorial, pero falta ver si le dan los números para encabezar a su partido en ese estado donde ya también levantó la mano su primo, el senador Alejandro Mier y otros cuatro aspirantes más. No lo perderemos de vista.

MARIO DELGADO DEFINE ESTA SEMANA SI VA O NO, POR LA JEFATURA DE GOBIERNO

El presidente nacional de Morena, Mario, tendrá una semana crucial para su futuro político, pues tendrá que definir si participa en la contienda interna del partido para elegir al próximo candidato o candidata de la Cuarta Transformación a la Jefetura de Gobierno de la Ciudad de México rumbo a las elecciones de 2024. Explicó que de participar en el proceso interno, renunciaría a su cargo como presidente nacional de Morena el próximo lunes, debido a que no puede ser juez y parte. Por lo pronto, ayer se publicó la convocatoria para que las personas interesadas en participar en el proceso interno para la candidatura a la Jefatura de la CDMX se inscriban el próximo lunes y martes. Mario Delgado dejó en claro que su desición de lanzarse tendrá que reflexionarla seriamente porque hará lo que mejor convenga asu movimiento. Ya veremos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PUGNA PARA QUE NO SE PIERDAN PENSIÓN POR VIUDEZ QUIENES SE CASAN POR SEGUNDA VEZ

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, presentó al pleno una iniciativa de reforma para que las personas beneficiarias no pierdan su derecho a recibir una pensión por viudez cuando contraigan matrimonio por segunda ocasión o vivan en concubinato. La propuesta modifica el artículo 135 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El ex jefe de Gobierno establece que el andamiaje legal de esta reforma, está sostenido en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política en materia de no discriminación y derecho a la conformación de una familia, respectivamente, motivo por el que aseguró que esta distinción afecta a las garantías de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social. Y es que el legislador argumentó que la persona afectada tiene derecho a rehacer su vida por lo que dicha iniciativa beneficiaría, sobre todo, a muchas mujeres que se encuentran en este supuesto.

JESUS ESTRADA FERREIRO PODRÍA REGRESAR A SU CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CULIACÁN, MAÑANA SE ANALIZA SU CASO EN EL TEPJF

Mañana, miércoles 20 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará y votará un proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que de ser avalado por la mayoría, el ex presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, podría ser reinstalado en su cargo., debido a que podrá enfrentar cualquier proceso penal al que se encuentre sujeto en el ejercicio de su encargo. “Se revoca la resolución del Tribunal de Sinaloa y se ordena la reinstalación del recurrente en el cargo de Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa”, se establece en el proyecto. Recordemos que Jesús Estrada Ferreiro de Morena, fue electo Alcalde de Culiacán en 2018 y en 2021. Sin embargo, en 2022 se le retiró del cargo por solicitud de la Fiscalía General de Sinaloa pues enfrenta dos procesos penales, uno por abuso de autoridad y discriminación, y otro por ejercicio indebido del servicio público. Estaremos atentos, porque no dudamos que el Tribunal tomará la mejor desición.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ASEGURA QUE LA PRIORIDAD DE CLAUDIA ES LA UNIDAD

Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de la Red #EsClaudia, aseguró que la prioridad de la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, es mantener la unidad dentro del partido a fin de que todas las voces se unan, en especial la de Marcelo Ebrard, de quien dijo espera regrese pronto al Movimiento de Regeneración Nacional. El político destacó que en el grupo se busca mantener la organización de todos los 300 distritos electorales, por lo que se planteará un frente que permita generar el cierre de filas en torno al proyecto de la exmandataría capitalina. Por lo pronto, la precandidata continuará recorriendo el camino por el país que ya le abrió el sinaloense.





