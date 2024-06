Claudia Sheinbaum inicia transición de gobierno

Tras el triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio, ayer la virtual presidenta de México se reunió con el mandatario Andrés Manuel López Obrador para comenzar a discutir el cambio de poder. Conforme se dan los resultados finales se comprueba que hasta ahora Sheinbaum es la mujer que más respaldo tuvo en una votación y para muestra basta mencionar que el domingo, el INE dio a conocer los resultados oficiales de los cómputos distritales para la Presidencia de México, en los que Claudia Sheinbaum obtuvo el 59.7594% de los votos, mientras que Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, tuvo el 27.4517%. Jorge Álvarez Máynez apenas alcanzó el 10.3213%.

ANA LILIA RIVERA RECIBE CONSTANCIA DE MAYORÍA COMO SENADORA ELECTA

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera estuvo la semana pasada en la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria de Todas y Todos. En España destacó la vitalidad de formular leyes en materia alimentaria. El fin de semana Ana Lilia Rivera recibió su constancia de mayoría que la acredita como senadora electa, junto con su compañero de fórmula José Antonio Cruz Álvarez Lima. Las autoridades electorales dieron a conocer que los dos lograron el respaldo de alrededor de 297 votos, el pasado 2 de junio, por lo que la votación es histórica, además de ser los más votados en dicha elección.

MANLIO FABIO BELTRONES SE ALISTA A TEJER ACUERDOS CON LAS DEMÁS FUERZAS POLÍTICAS EN EL SENADO

Manlio Fabio Beltrones recibió su constancia como senador electo y aseguró que llegará a este órgano legislativo gracias al respaldo de 302 mil sonorenses. El priista dejó en claro que cumplirá “con todas y cada una de las tareas que nos impusimos en campaña”. Debido a su gran experiencia Manlio Fabio se alista a tejer acuerdos con las demás fuerzas políticas, incluida Morena donde estarán personajes de la talla de Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard e Ignacio Mier quienes también cuentan con un largo colmillo político. Además, el priista tendrá que enfrentar el reto de que su partido se ha convertido en la cuarta fuerza política en el congreso, pues recordemos que Morena arrasó en las elecciones del 2 de junio.

EN AGOSTO EL INE DEFINIRÁ POSICIONES EN EL CONGRESO. MORENA ARRASA EN VOTACIÓN

A pesar de que de acuerdo a cálculos iniciales, Morena y sus aliados se encaminan a sumar 365 diputados, cifra por encima de la mayoría calificada de 334, y en el Senado, tendrá 83 posiciones, con lo que sólo les faltarían tres para alcanzar los 86 votos que les dan las dos terceras partes para aprobar reformas constitucionales sin necesidad de consensuar con la oposición, no será hasta el 23 de agosto que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral distribuya los espacios exactos que le corresponderán a cada partido. Sin embargo, los números no mienten y lo cierto es que este partido obtuvo una votación récord para el Congreso. Cabe mencionar que según cifras oficiales, en el caso del Senado por mayoría relativa, la coalición PAN-PRI-PRD obtuvo 16 millones, 244 mil, 373 votos; PVEM-PT-Morena 21 millones 731 mil 737 votos y Movimiento Ciudadano 6 millones 460 mil 220 votos. Para representación proporcional se consideró para el PAN 10 millones 107 mil 537 votos; el PRI seis millones 530 mil 305 votos; el PRD un millón 363 mil 12 votos; PVEM cinco millones 357 mil 959 votos, PT tres millones 214 mil 708 votos, Movimiento Ciudadano seis millones 528 mil 238 votos y Morena 24 millones 484 mil 943 votos.





La votación en urnas para la Cámara de Diputados quedó con mayoría para Morena con 24 millones 286 mil 317, seguido del PAN con 10 millones 49 mil 375, el PRI con seis millones 623 mil 796, Movimiento Ciudadano con seis millones 497 mil 404, el PVEM con cuatro millones 993 mil 988, el PT con tres millones 254 mil 718 y finalmente el PRD con un millón 449 mil 660.

IGNACIO MIER; REFORMAS CONSTITUCIONALES SERA ANALIZADAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, indico, que las reformas que en febrero pasado presentó el presidente López Obrador, entre las que se incluye la del Poder Judicial de la Federación (PJF), la electoral y la que prevé la desaparición de los organismos autónomos, serán discutidas y no aprobadas en fast track como se entendió en un principio. Ignacio Mier comentó que esas reformas se definirán conforme sucedan y para ello se considerarán factores como la entrega de constancia a Claudia Sheinbaum como virtual ganadora de las elecciones presidenciales, la nueva legislatura y el Gobierno de AMLO. ’A partir de septiembre se empiezan a analizar. Tras los resultados de la jornada electoral del 2 de junio, Morena y sus aliados habrían conseguido 372 diputados y 83 senadores en el Congreso. Con estos números asegurarían una mayoría calificada en la Cámara de Diputados de 500 curules, pero en la de Senadores eso no ha ocurrido, pues necesitan obtener 85 de los 128 escaños. Nosotros queremos ahora con esta amplia mayoría que es un poco superior a la que tuvimos en el 2018, actuar con la misma prudencia, con la misma responsabilidad. Por lo pronto, Nacho Mier recibió su constancia que lo acredita como senador electo. Enhorabuena.

RICARDO MONREAL; APROBACIÓN DE REFORMAS POLÍTICAS, SE REALIZARAN EN TOTAL COORDINACIÓN CON LA VIRTUAL PRESIDENTA

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado señalo que previo a la elección, el Congreso firmó una carta compromiso con la virtual presidenta de la República, en donde caminaríamos juntos y no habría ninguna actitud individual de nadie. Ricardo Monreal indico que para la aprobación de las reformas políticas, habrá una total coordinación con la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum, esto después de las declaraciones de Ignacio Mier quien señaló que será a partir de septiembre que se discuta la reforma al Poder Judicial. El senador de Morena, negó la defensa de Mier, y calificó sin fundamento lo dicho por éste y por Gerardo Fernández Noroña, y reconoció que la lección es que hay que actuar con prudencia. No vamos a hacer nada, vamos a esperar y vamos a reunirnos con la presidenta para que se definan prioridades, previo al inicio de los trabajos de la Comisión Permanente. Reconoció que es muy delicada la función que estamos desempeñando y máxime si eres dirigente y si tienes una posición política privilegiada. Tenemos que tener cuidado y que demos mensajes adecuados, que la población esté tranquila pero también los mercados. Hay cuatro materias de discusión, el debate son las 18 reformas, la gente votó por la propuesta y dentro de la propuesta programática de la doctora y de todos los que fuimos candidatos estaban las reformas, no puede haber engaño, simplemente aceptar el diálogo y no imponer ninguna posición aun siendo mayoría calificada. Aseguró que para dar certeza y continuidad a la transformación se hará con inteligencia con hechos y con una actitud prudente del manejo de la economía que le corresponde a la presidenta de la República y con quien en el Congreso, antes de la elección firmamos una carta compromiso en donde caminaríamos juntos y no habría ninguna actitud individual de nadie.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: “EL SEGUNDO PISO DE LA TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN MARCHA”

Muy contento y satisfecho se le vio a Alfonso Ramírez Cuéllar, el fin de semana, pues sabe que contribuyó en gran medida al triunfo de Claudia Sheinbaum. Por eso estuvo en primera en el evento en el que la próxima Jefa de gobierno Clara Brugada estuvo con la presidenta electa en la Arena México donde se dieron cita miles de simpatizantes. Ahí el ex líder de Morena y próximo diputado federal aseguró que la Ciudad de México es y seguirá siendo bastión de la izquierda. “El segundo piso de la transformación está en marcha”, mencionó.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA DESEA ÉXITO A CLARA BRUGADA

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado deseó éxito a Clara Brugada electa nueva jefa de Gobierno, y aseguró que será aliado de las causas que beneficien a los capitalinos. Mancera, reconoció que para la oposición en la próxima legislatura que inicia en septiembre próximo, será una “situación complicada” por la mayoría calificada de la que gozará Morena en la Cámara de Diputados. El exjefe de Gobierno reflexionó sobre las elecciones del 2 de junio y destacó la necesidad de que la coalición Fuerza y Corazón por México replantee sus estrategias políticas, dado que “las elecciones son eventos únicos e irrepetibles”. Reconoció que la oposición quedó debilitada y anticipó un Congreso complicado, con una mayoría calificada que no ofrece equilibrio, dejando al Senado como el único posible contrapeso.

LUIS DONALDO COLOSIO ALCANZA ESCAÑO EN EL SENADO

Buenas noticias para Movimiento Ciudadano, pues Luis Donaldo Colosio, alcanzó un lugar en el Senado como primera minoría. El fin de semana el alcalde emecista de Monterrey, recibió la constancia de primera minoría por parte de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), para la elección a la Senaduría e informó que se reunirá con el Edil electo a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, de la coalición PAN-PRI-PRD, para preparar los trabajos de transición. Con la congruencia que lo caracteriza Colosio hizo un llamado a sus homólogos a discutir el denominado Plan C, en lugar de pretender aprobarlo sin un analisis profundo.

JORGE ROMERO Y DAMIÁN ZEPEDA BUSCAN DIRIGIR EL PAN

Jorge Romero, anunció su interés de dirigir el blanquiazul y admitió que los resultados de la jornada electoral no les favorecieron a la oposición, por lo que propuso pausar su alianza con el PRI. Romero mencionó que se tiene previsto que el proceso para renovar la dirigencia del partido Acción Nacional (PAN) dure tres meses, por lo que el nuevo líder estaría ocupando el cargo en los primeros días de octubre 2024. Pero quien también ya alzó la mano fue el senador fue Damián Zepeda, quien pidió que el nuevo dirigente de su organización sea elegido por voto popular. Estaremos atentos.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA OBTIENE DIPUTACIÓN FEDERAL, SE REÚNE CON ALITO MORENO

El presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que jugó en alianza con el PRI PAN y PRD logró entrar a la Cámara de Diputados en la posición número cinco de la circuscripción numero uno. Nos comentan que el líder del PRI, Alejandro Moreno lo mandó llamar para que viajara a la Ciudad de México para empezar con las platicas de acercamiento con los próximos legisladores federales.

BANCO MUNDIAL OTORGA PRESTAMO DE MIL MILLONES DE DÓLARES A MÉXICO

Trascendió el 3 de junio el Banco Mundial aprobó un nuevo financiamiento al gobierno de México por mil millones de dólares, destinado a políticas de desarrollo financiero sostenible e inclusivo. De acuerdo a información de medios nacionales se trata del primer financiamiento solicitado por México para el aprovechamiento del nearshoring, bajo el principio de atraer inversiones sostenibles para el país, que ayuden a incentivar la igualdad de género y la inclusión femenina rural así como la adaptación y resiliencia al cambio climático. El periodico el Economista explicó que este nuevo préstamo tiene dos objetivos principales: facilitar el acceso a financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas donde tendrán un papel preponderante las lideradas por mujeres, así como mejorar el marco de las políticas para las finanzas sostenibles. Estaremos atentos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz