Claudia Sheinbaum nombrará el jueves a cuatro integrantes más de su gabinete

El próximo jueves la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum anunciará otros cuatro integrantes de su gabinete, en esta ocasión serán los titulares de las Secretarías de Turismo, Cultura, Trabajo y al jefe o jefa de la Oficina de la Presidencia. Los nombres ya empezaron a sonar y para la del Trabajo se menciona a personas que ya están en la dependencia como es el caso de Marath Baruch Bolaños López, actual secretario. Así como Quiahuitl Chávez Domínguez, quien es subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría. En el caso de Turismo se menciona a Olivia Salomón quien fue coordinadora nacional de enlace con el sector empresarial de la campaña de Sheinbaum, aunque también está en la lista la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. En la Secretaría de Cultura suena fuerte el nombre de la senadora Susana Harp, pero no hay que descartar a Claudia Stella Curiel de Icaza, secretaria de Cultura en el Gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto, adelantó que hasta septiembre presentará a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) que se sumarán a su gabinete presidencial. Estaremos atentos.

ANA LILIA RIVERA PIDE AL PODER JUDICIAL RECONSTRUIR EL DIÁLOGO

En el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, aseveró que hay una irresponsable confrontación entre los poderes Legislativo y Judicial, prácticamente, desde que llegó Norma Piña al cargo de ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Hemos tenido al Poder Judicial durante prácticamente, desde el momento en que llegó la actual presidenta, obstruyendo, invalidando y anulando las decisiones del Congreso General, no solamente del Senado de la República. Por lo tanto, esta es una confrontación que ellos han creado”, dijo. Y agregó: “Hay una declaratoria de una irresponsable confrontación desde hace mucho tiempo, no es ahora”, recalcó la morenista. En este sentido, la legisladora de Morena consideró que el Poder Judicial debe reflexionar que las condiciones políticas cambiaron y que construir el diálogo es lo más prudente, ante una reforma al Poder Judicial inminente. “La confrontación no sirve de nada, no lo van a lograr, porque vamos a ganar, porque nos asiste la ley, porque la Constitución nos protege”, comentó.

IGNACIO MIER GARANTIZA QUE EN MÉXICO HABRÁ UN PODER JUDICIAL FUERTE Y ROBUSTO

El líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dejó en claro que es falso que habría una parálisis por la elección de jueces, ministros y magistrados, porque con el modelo que está planteado en la reforma habría una transición que permitirá que el Poder Judicial siga operando y desempeñando sus funciones. Acotó que todos los derechos adquiridos de todo el personal, como los archivistas, actuarios, secretarios, notificadores y de todo el personal que colabora en el poder Judicial, están siendo garantizados y serán respetados. “Se verán beneficiados pues se impulsará la carrera judicial para que el personal que haya hecho carrera pueda participar para ser jueces, pues a pesar de que tienen carrera judicial o preparación académica, nunca ven esa oportunidad porque para llegar a jueces tienes que tener un padrino arriba no solamente la carrera y la preparación, ahora ya van a poder participar. Detalló que las conclusiones de los foros de diálogo sobre la Reforma Judicial están siendo analizadas por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien mantiene contacto constante con diputados y senadores.

RICARDO MONREAL CONFÍA EN QUE OMAR GARCÍA HARFUCH PODRÁ RECUPERAR LA PAZ EN EL PAÍS

Con la experiencia que lo caracteriza Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, opinó respecto a quienes serán los nuevos integrantes del gabinete y al respecto aseguró que la llegada de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ayudará a recuperar la paz y tranquilidad en el país. Destacó que "es un policía de carrera, un hombre inteligente, probo. (Omar) García Harfuch le va a dar mucha tranquilidad al país, estoy seguro de que su profesionalismo y su talento van a ayudar a la tranquilidad y a recuperar nuestra paz y nuestra seguridad". Además, el legislador se refirió al actual líder de Morena y próximo secretario de Educación, Mario Delgado a quien calificó como un hombre con experiencia, capacidad y una gente bien formada académicamente. También consideró que le va a ayudar mucho a la Presidenta (Claudia Sheinbaum). No lo perderemos de vista, pues él será pieza clave en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. Debido a su capacidad de negociación probada, no dudamos que logre los acuerdos para que la mayoría de las reformas prioritarias se aprueben con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR COMPROMETIDO A CONSTRUIR EL SEGUNDO PISO DE LA 4T

El diputado federal electo, Alfonso Ramírez Cuéllar está muy comprometido con realizar, a partir del próximo mes de septiembre, un trabajo legislativo de calidad que permita garantizar la continuidad de la “red de bienestar” instalada en la República Mexicana y seguir con el segundo piso de la transformación. Mencionó que el objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum es restablecer el ingreso de todos los hogares mexicanos y reconstruir las instituciones. A pesar de que Ramírez Cuéllar se perfila a ser el próximo vicecoordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y mano derecha de Ricardo Monreal que será el próximo coordinador de la bancada, no se descarta que forme parte del gabinete de Sheinbaum, al respecto el ex líder de Morena aseguró: “Siempre hemos estado junto a la doctora, desde que ella estaba en la preparatoria. Lo que ella nos indique, vamos a restablecer este compromiso de trabajo conjunto. Nos hemos encontrado en la lucha aquí recientemente con la construcción de Morena. Estamos comprometidos y apoyamos al equipo, y lo que la doctora nos indique es lo que vamos a hacer”.

ALEJANDRO MORENO, LÍDER DEL PRI, PODRÍA PERMANECER EN SU CARGO HASTA 2032, PRIISTAS INCONFORMES ADVIERTEN QUE IMPUGNARÁN

No hay plazo que no se cumpla y pese a la resistencia de connotados personajes del PRI el domingo este partido celebró su 24 Asamblea Nacional, donde modificó diversos artículos a sus estatutos, entre ellos el primer párrafo del 172, en el cual se establece que la dirigencia nacional y las estatales pueden ser electas hasta por tres periodos consecutivos, cada uno conformado por cuatros años. Por lo que Alejandro Moreno se podrá reelegir hasta 2032,. La votación fue unánime y a mano alzada; una vez aprobado, la mayoría de los priistas gritaron “Viva Alito, viva Alito”, en apoyo al dirigente nacional; mientras, algunos pidieron “no reelección”. Con esto, tanto Alejandro Moreno y Carolina Viggiano podrán buscar la reelección como presidente y secretaria general del PRI, respectivamente. También se avaló la reducción de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), así como promover la participación de las mujeres en 60% de los cargos. Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri y Beatriz Paredes, sostuvieron que Alejandro Moreno se prepara para buscar la reelección de la dirigencia del PRI. La inconformidad de estos y otros militantes distinguidos surge porque los resultados que ha dado Alito durante su mandato han sido nulos, pues en los últimos cinco años perdió 11 gubernaturas, dejó al partido como la cuarta fuerza política y perdió más de 600,000 militantes, entre ellos figuras relevantes dentro de este organismo político, como Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. Sin embargo, Alito Moreno no debe confiarse, pues los priistas inconformes como Aurelio Nuño, ex secretario de Educación ya advirtió que hará un último intento por rescatar al PRI y por ello impugnarán los resolutivos de esta Asamblea. No los perderemos de vista.

MANLIO FABIO BELTRONES RECHAZA REELECCIÓN DE ALEJANDRO MORENO EN LA PRESIDENCIA DEL PRI

Manlio Fabio Beltrones, senador electo y figura importante del PRI rompió el silencio, alzó la voz y calificó de “irresponsable” y de un “despropósito” el intento de Alejandro Moreno Cárdenas de reelegirse como presidente nacional del PRI, aunque no estuvo presente en la Asamblea Nacional de ese partido, días antes el sonorense advirtió que si ‘Alito’ Moreno se queda “el daño sería lamentablemente mayúsculo y contrario a lo que hoy amerita una seria discusión y reflexión de lo que nos ha sucedido en los últimos procesos electorales”. Además, afirmó que “definitivamente es una pésima idea, que hasta parece una mala broma, el abordar una situación tan crítica para el PRI, con una medida que violenta hasta su historia de cerca de 100 años basada en un movimiento antirreeleccionista que le dio origen”. Como están las cosas y ya se consumó el cambio estatutario de este partido todo indica que Beltrones Rivera protestará el cargo como senador del PRI el próximo primero de septiembre y despúes podría declararse senador independiente si Alito es el próximo coordinador de la bancada. Ya veremos.

EL PAN EN EL SENADO PROPONE GARANTIZAR ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES QUE, POR FEMINICIDIO, SE ENCUENTREN EN ESTADO DE ORFANDAD

La senadora Adriana Guadalupe Jurado Valadez, del PAN, presentó una iniciativa para que el Estado garantice el otorgamiento de apoyos económicos y atención integral a los menores de edad, que se encuentren en condición de orfandad por el feminicidio de su madre o tutora legal. La propuesta, enlistada en la Gaceta de la Comisión Permanente del 3 de julio, detalla que la atención debe comprender su salud mental y su ubicación con su familia extensa o ampliada y, de no ser posible, buscar que se integre a un núcleo familiar mediante un proceso de adopción. En la actualidad, precisa el documento, a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, no se les reconoce como víctimas en muchos procedimientos y cuando esto pasa no hay una reparación integral, no se retoman sus proyectos de vida, sólo se plantean compensaciones por daño psicológico sin que se realicen planes de reparación integral.

