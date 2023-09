Claudia Sheinbaum plantea construcción del “Segundo Piso” de la 4T

Arropada por los principales cuadros de Morena Claudia Sheinbaum recibió su constancia como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y ante unos 280 consejeros de su partido, dirigentes partidistas estatales, diputados, senadores, así como los presidentes nacionales del Partido del Trabajo y Partido Verde, Sheinbaum pidió como primera “tarea” la conformación de comités para fortalecer a su movimiento con miras a obtener triunfos en las elecciones del 2024. En cinco puntos la ex jefa de gobierno delineó la ruta para “construír el segundo piso de la 4T”. Además del reforzamiento de sus comités, la ex jefa de gobierno pidió construír un proyecto de nación, porque se trata, dijo, de “la consolidación de nuestro programa, continuidad le digo yo ‘con sello propio’. El tercer punto fue la difusión de los “logros” de la cuarta transformación y, en su momento, de las propuestas de continuidad con cambio El cuarto, el cual calificó de “fundamental”, fue asumir la tarea de la unidad. “Se trata de consolidar nuestro movimiento, todos somos parte”, subrayó. Sheinbaum también se pronunció por consolidar la alianza de Morena con el PT y con el Verde y llevar a cabo una amplia convocatoria, como la hecha en 2018 por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.





SENADORA ANA LILIA RIVERA RECONOCE NECESIDAD DE REALIZAR INTERPARLAMENTARIA MÉXICO- ESTADOS UNIDOS

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, ha tenido una intensa agenda de trabajo y en su primera semana como líder de la Cámara alta ya recibió la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y frente a él sostuvo que es necesario realizar una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos, para avanzar en los temas pendientes de la extensa agenda bilateral. Ana Lilia Rivera inauguró dos exposiciones relativas a los 200 años de relaciones entre nuestro país y la Unión Americana. Acompañada de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Gina Andrea Cruz Blackledge y del jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez., afirmó que México y Estados Unidos son “organismos simbióticos”, pues su intensa vinculación está marcada en 67 acuerdos bilaterales que abordan todo el espectro del desarrollo humano. Sin embargo, dijo que es necesario reforzar nuestros lazos, especialmente en estos momentos en los que existe una excelente relación entre los liderazgos de ambos países, lo que abre “amplias avenidas de oportunidad”, para concretar nuevos proyectos que aporten beneficios de crecimiento en nuestras economías.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA PIDE ACCIONES PARA ATENDER DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

Muy activa arrancó el periodo ordinario la ssenadora Claudia Sheinbaum, pues en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Distrofia Muscular de Duchenne, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, señaló que la salud es un derecho, no una concesión, por lo que una detección temprana y atención médica oportuna pueden cambiar la historia natural de la enfermedad. Afirmó que, en México, de acuerdo con la Red Mexicana de Distrofia Muscular, existen 952 casos en el país, siendo los estados de Chihuahua, Guadalajara, Estado de México, Nuevo León, Tijuana, Guanajuato y Ciudad de México, donde mayor número de casos han sido diagnosticados. Preocupada por esta situación, la senadora organizó el Foro “Día Mundial de Concientización sobre la Distrofia Muscular de Duchenne”, donde recordó que presentó un punto de acuerdo en el Senado, para exhortar a la Secretaría de Salud a implementar políticas públicas que favorezcan el derecho a la salud de los pacientes con este padecimiento, a fin de que tengan acceso a un diagnóstico oportuno, atención integral y los tratamientos que mejoren su calidad de vida. Y es que la legisladora reveló que este tipo de distrofia es la que más se diagnostica durante la infancia, y que aproximadamente dos mil niños son diagnosticados en todo el mundo cada año; además de que para este padecimiento se requiere de un tratamiento multidisciplinario, pues a medida que la atención clínica es la adecuada la esperanza de vida incrementa y los pacientes pueden alcanzar los 30 años.





XÓCHITL GÁLVEZ: “ESTOY PREPARADA PARA ENFRENTAR LA CARGADA EN FAVOR CLAUDIA DESDE EL GOBIERNO”

Xóchitl Gálvez no quita el dedo del renglón y sigue abiréndole las puertas del Frente Amplio por México a Marcelo Ebrard para dialogar y ver la posibilidad de sumarlo en este proyecto, tanto a él, como su equipo, pero eso sí le advirtió que la candidatura ya está ocupada. “Ahora solo estamos a la espera de conocer qué es lo que quiere Marcelo para ver qué es lo que puede ofrecerle el frente...”, señaló Xóchitl Gálvez. Consideró que todos fueron testigos de lo que le hicieron a Ebrard, por ello se tiene abierta la puerta. Remarcó que descaradamente se hizo una cargada de dinero a favor de Sheinbaum con cientos de espectaculares, que por cierto, el INE debe auditar y contemplar como gastos de precampaña, urgió la política. Asimismo, admitió que con esos antecedentes está claro que en la elección presidencial habrá la misma cargada y operación de dinero, pero “estoy preparada para eso” aseguró Gálvez.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ CIERRA FILAS EN TORNO A CLAUDIA SHEINBAUM Y RINDE QUINTO INFORME DE LABORES

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo un fin de semana muy agitado y estuvo presente en la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena donde cerró filas con la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, llamó a la unidad de todos y todas para lograr la transformación que el pueblo de México se merece y esto sólo lo lograremos estando firmes y manteniendo nuestro respaldo al liderazgo de Claudia Sheinbaum. Además, el aspirante a la candidatura de Chiapas, se dio tiempo de presentar su quinto informe legislativo en la comunidad de Bochil, Chiapas. Ahí, Eduardo Ramírez, dijo que su trabajo en el Senado de la República ha sido para los que más lo necesitan y se comprometió a seguir por esa ruta. “Vamos a seguir impulsando más beneficios para todos y todas; las mujeres tendrán apoyos seguros con los que llevaran el sustento hasta sus hogares, porque son ellas el pilar en nuestras casas, son el impulso de nuestra transformación”, aseguró.Acompañado por el presidente municipal de Bochil, Sergio Zenteno, el líder morenista reiteró que durante estos cinco años de su gestión ha representado dignamente a Chiapas, trabajando a favor del pueblo, logrando cambios en las leyes que son de beneficio para las y los chiapanecos, “seguiremos trabajando en unidad para seguir construyendo leyes y acuerdos en beneficio de los que menos tienen”.





SENADOR VÍCTOR FUENTES PIDE RESPONSABILIDAD EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

El senador Víctor Fuentes Solís manifestó su preocupación por el proyecto de presupuesto enviado el viernes al Congreso por la Secretaría de Hacienda por el déficit fiscal que presenta y que es equivalente al 4.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2024, el mayor desde 1988. En este sentido el senador del PAN exhortó a sus compañeros a poner lo mejor de sí para cumplir con la gran responsabilidad que se les ha otorgado, puesto que de ello dependerá la salud de las finanzas públicas. Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de secretario de la misma, manifestó su preocupación por el aumento en un 106 por ciento del déficit público. En su intervención, Fuentes Solís señaló que este déficit amenaza, presiona, las finanzas públicas del Gobierno federal, endeuda más y no podemos pasarlo por alto”. afirmó. El senador enfatizó que este es el último Paquete Económico que aprobará la actual Legislatura, y que se debe poner especial atención en el mismo por el bien de México. “No podemos pasar por alto estos datos, y simple y sencillamente aprobar el paquete económico y el presupuesto de ingresos en los términos en los que nos lo envían, este es el último paquete que nos toca aprobar, debemos aportar observaciones y modificaciones que por derecho constitucional le corresponden al Senado de la República”, concluyó.

DIPUTADO IGNACIO MIER CONFÍA EN QUE NO HABRÁ RUPTURA NI DIVISIÓN EN LA BANCADA DE MORENA EN SAN LÁZARO

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco minimizó el número del grupo de legisladores en la Cámara de Diputados que apoya a Marcelo Ebrard, conformado por alrededor de 117 legisladores de Morena, el PVEM y el PT. Y es que Mier dijo que solo son 30 diputados de Morena los que lo siguen. Eso sí, no perdió oportunidad de llamar a la unidad y confió en que no habrá fracturas. "Yo espero que no (haya fractura del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro). El legislador también estuvo presente arropando a Claudia Sheinbaum en el evento donde el Consejo de ese partido le entregó la constancia de coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación. En este sentido Mier opinó que su movimiento es el encuentro de mujeres y hombres libres. Es un movimiento, añadió, que pertenece al pueblo de México. No admite la exclusión, ni el sectarismo, menos el racismo. Es un movimiento abierto a todos los sectores, las preferencias religiosas y orientaciones. Es un pacto con todo el pueblo libre, es un movimiento igualitario que lucha por la democracia, la regeneración de la vida pública y el bienestar de las y los mexicanos.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ SERÁ EL COORDINADOR DE CAMPAÑA DE CLAUDIA SHEINBAUM

Adán Augusto López Hernández, exaspirante a la candidatura presidencial de Morena, será el coordinador de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum. Así lo reveló Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través de X, antes Twitter y lo confirmó el senador José Narro quien incluso ya felicitó a López Hernández por su designación en el equipo de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024. “Adán es un gran estratega, estamos seguros que con su vasta experiencia lograremos la victoria en el 2024”, afirmó el legislador.

MARIO DELGADO NIEGA QUE VA A RENUNCIAR A LA DIRIGENCIA DE MORENA PARA BUSCAR CANDIDATURA A JEFE DE GOBIERNO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, salió al paso de los rumores que se dieron el pasado fin de semana que apuntaban a que renunciaría a su encargo dentro del partido para buscar la candidatura a la Jefatura de gobierno de la Ciudad y aseguró que se trata de falsedades, ya que no tiene previsto dejar el liderazgo hasta 2024, después de que se lleven a cabo los comicios en el país. Dejó en claro que una de las prioridades para los próximos comicios es el cumplimiento de la paridad de género, por lo que antes de definir a sus aspirantes, Morena debe definir qué candidaturas deben ser ocupadas por mujeres y cuáles por hombres. Ya veremos.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ACLARA QUE NO HAY ROMPIMIENTO CON XÓCHIT GÁLVEZ

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, declaró que no hay ningún rompimiento con Xóchitl Gálvez. Refirió que en la reunión de la Junta de Coordinación Política celebrada en la primera sesión del periodo ordinario, la panista se comprometió a que “no iba a ser factor de problema para el Senado”. El ex jefe de Gobierno comentó que quedaron de conversar. Estimó que cuando alguien se constituye como candidato o candidata, en este caso, “pues es la candidata la que tiene que diseñar que es lo que quiere y a quienes quiere cerca de ella”. ¿Se siente desplazado, senador?, se le cuestionó. A lo que el legislador contestó que No, que está trabajando. ¿Pero, no va a romper?, se le interrogó. “No tenemos ánimos bélicos de ninguna manera. No tenemos ningún rompimiento, porque ella no ha manifestado que tengamos que estar todos trabajando en algo. Ella tendrá que diseñar y después hacer las convocatorias que estime pertinentes hay que dejar que diseñe bien, replicó.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ANUNCIA QUE CLAUDIA SHEINBAUM RECORRERÁ DE NUEVO EL PAÍS

Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de la Red #EsClaudia reveló que a partir del próximo 17 de septiembre, la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum visitará todo el país para escuchar a las personas y sectores de las 32 entidades de la República Mexicana. Añadió que aunque ya conversó con empresarios, comerciantes, científicos, maestros, jóvenes, campesinos, entre otros para conocer todas sus preocupaciones y necesidades, ahora corresponde tomarlas en cuenta para construír el proyecto de gobierno. Sobre la posibilidad de convertirse en el presidente de Morena, dijo que no ha hablado de este tema con el partido o con Sheinbaum Pardo, pero que actualmente se tiene como prioridad establecer las condiciones para que todas las dirigencias locales y los militantes se conjunten en una sola visión de unidad. Comentó que el objetivo es mantener la unidad a fin de tener un triunfo contundente en las urnas para no solo conservar la Presidencia, sino también obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.





