Claudia Sheinbaum recibe bienvenida de las fuerzas armadas

Claudia Sheinbaum está lista para asumir la presidencia el próximo primero de octubre e incluso recibió una calurosa bienvenida de parte de la Secretaría de Marina Armada de México que realizó una demostración de respeto y subordinación a la próxima “comandante suprema", expresó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. "Las y los mexicanos estamos listos para tener como presidenta a la primer mujer en nuestra historia", dijo durante en el Zócalo capitalino. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador quien encabezó el último desfile militar de su mandato, José Rafael Ojeda dijo que las fuerzas armadas continuarán forjando un nuevo capítulo en la historia nacional en el "mar, en el aire y en la tierra" para contribuir con la paz, las seguridad y la democracia en México. Por su parte Luis Crecencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional se dijo listo para caminar con el próximo gobierno de México.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, PRESIDENTE DEL SENADO, CONDENA ATENTADO CONTRA TRUMP

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha estado muy activo en su trabajo legislativo y atento a los temas más importantes. El legislador de Morena condenó el atentado contra el candidato del partido republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.Celebró que el ex presidente y aspirante a un segundo mandato al frente de ese país se encuentre bien, después de que se reportaran disparos en el club de golf en el que jugaba el político estadunidense.

IGNACIO MIER RESPONDE A CRITICAS DE ERNESTO ZEDILLO

El vicecoordinador de fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, salió al paso de las críticas del expresidente Ernesto Zedillo que externó en contra la reforma judicial y de la Cuarta Transformación. El exmandatario calificó de “atrocidad” la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, Mier aseguró que Zedillo no es capaz de distinguir el conflicto de interés, y de inmoralidad pública que significaba cobrar como consejero de Kansas City Southern, empresa a la que su gobierno concesionó la industria ferroviaria nacional y, ser consejero de Citigroup, banco estadounidense que compró Banamex, el banco más grande de México rescatado durante su gobierno. “Viene ahora, en calidad de vocero de los intereses para los que siempre ha trabajado, desde su autoexilio, a darnos recetas de democracia judicial”, dijo.

MANLIO FABIO BELTRONES IMPULSARÁ REFORMAS PARA CASTIGAR Y PREVENIR EXTORSIÓN A PENSIONADOS

Una vez que pasó el ajetreo que provocó la discusión y aprobación de la reforma judicial, el senador y exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ya prepara los temas que impulsará desde el Senado, por lo que en el transcurso de los próximos meses propondrá mecanismos orientados a investigar, castigar y prevenir la extorsión a pensionados y beneficiarios de programas sociales. No lo perderemos de vista.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ADELANTA LA AGENDA LEGISLATIVA QUE SE DISCUTIRÁN EN LOS PRÓXIMOS MESES

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados ya está listo para continuar con el trabajo legislativo y una vez que salió adelante la reforma al Poder Judicial, ahora lo que sigue es abordar las leyes secundarias y poner atención especial en la transformación radical de las fiscalías y los ministerios públicos; también, detalló que siguen otras reformas constitucionales importantes como la del artículo segundo de la Constitución, con el objetivo de reconocer y fortalecer los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Además, se abordará la reforma a la Guardia Nacional (GN) en la que se propone una enmienda a la Constitución mexicana para incorporar a este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con el presidente López Obrador, “Lo que se busca, desde principio, es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, como el Ejército, como la Fuerza Aérea, una rama; así está en España, en Francia, en otros países, y yo soy partidario de eso”. El presidente López Obrador ha insistido en diversas ocasiones en que la GN debe estar bajo el mando de la Sedena para garantizar la disciplina de los integrantes de la corporación y evitar lo que le pasó a la extinta Policía Federal.

AMLO PUBLICA REFORMA AL PODER JUDICIAL EN PLENAS FIESTAS PATRIAS

El 15 de septiembre fue la fecha perfecta y llena de simbolismo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial. El presidente estuvo muy bien acompañado por la próxima jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue testigo de este importante hecho. “Ahora sí es el pueblo el que manda, el que decide”, subrayó. “Voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial”, señaló el mandatario desde Palacio Nacional. Y ante las amenazas de quienes intentan frenar estos cambios constitucionales, López Obrador aseguró que no existe ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. Incluso el mandatario federal consideró oportuno que los constitucionalistas más connotados del país se pronuncien sobre la intención de la oposición de echar abajo la reforma.

DULCE MARÍA SAURI PIDE A ALEJANDRO MORENO DEJAR LA DIRIGENCIA DEL PRI

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no validar la reforma a los estatutos del PRI que permitió la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del partido, Dulce María Sauri Riancho le exigió que deje el cargo, pues la extensión de su mandato concluyó el pasado 29 de agosto. La expresidenta del Tricolor mencionó que se debe designar una dirigencia provisional en espera de lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las impugnaciones a la Asamblea Nacional del tricolor, las modificaciones estatutarias y la reelección del Comité Ejecutivo Nacional. “Cuando una dirigencia nacional concluye su periodo estatutario, pero no se ha podido, por la causa que sea, elegir una nueva dirigencia, entonces se convoca al Consejo Nacional para que elija una dirigencia provisional que pueda, a su vez, convocar a las elecciones de la dirigencia nacional. Eso debería estar aconteciendo en este momento. O sea, el PRI, para efectos formales, no tiene dirigencia nacional en este momento”, enfatizó. La exdirigente priista señaló que “Alito” Moreno tiene derecho a inconformarse ante el Tribunal Electoral por la resolución del INE como militante del partido, no como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, porque ya no tiene esa personalidad jurídica.

SENADOR RICARDO ANAYA ASEGURA QUE LA OPOSICIÓN DEBE CAMBIAR DE ESTRATEGIA

Ante la mayoría que tiene Morena y sus aliados en el Congreso, el senador del PAN, Ricardo Anaya consideró que la oposición debe cambiar de estrategia y dedicarse a hacer propuestas y ganarse la confianza de la gente. En este sentido, el legislador del blanquiazul confía en que en el año 2027 se pueda restablecer el equilibrio de poderes al buscar la oposición ganar la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias. “Eso va a depender de nuestro trabajo, nosotros aspiramos mucho más que oponer a proponer, a convertirnos en alternativa, pero para que la gente nos voltee a ver, nos vamos a tener que ganar con hechos la confianza de la gente”, indicó Anaya Cortés.

DIPUTADO RICARDO MONREAL DEFIENDE PROCESO LEGISLATIVO DE LA REFORMA JUDICIAL

Como era de esperarse el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la reforma al Poder Judicial y aseguró que esta cumplió con todas las todas las formalidades legales. “Con 133 oradoras y oradores, seis parlamentarios y siete rondas de discusión, se garantizó un proceso amplio, plural y deliberativo”, puntualizó. Agregó que cada etapa fue minuciosamente cuidada, iniciando desde la programación que hizo la Junta de Coordinación Política en uso de sus atribuciones y facultades, su declaratoria de publicidad que se hizo el 1 de septiembre, cuando fue publicado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria, quedando disponible para los 500 legisladores y legisladoras, pasando dos días para su fecha de discusión. En este sentido, Monreal destacó que se tuvo un tiempo razonable para que los diputados y las diputadas conocieran las modificaciones a 20 artículos de la Carta Magna y 12 disposiciones transitorios.

