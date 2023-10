Claudia Sheinbaum recuerda el 2 de octubre y asegura que nunca más habrá gobiernos autoritarios

Muy activa se mantiene la precandidata de Morena para la presidencia Claudia Sheinbaum quien inició la semana recordando el aniversario 55 de la matanza perpetrada por el Gobierno de México en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la exmandataria de la capital, se pronunció en contra del uso de la violencia para reprimir los movimientos sociales y críticos de las autoridades. Sheinbaum externó su solidaridad a la lucha estudiantil de 1968 que abogaba por los derechos de las juventudes mexicanas. “2 de octubre no se olvida. Nunca más gobiernos autoritarios que ven como enemigos a jóvenes estudiantes que luchan por la libertad y la democracia. Nunca más gobiernos represores dispuestos a usar las balas contra movimientos sociales y opositores. “Que viva la democracia y la libertad. Que vivan los estudiantes”.





MORENA CELEBRA 12 AÑOS DE SU FUNDACIÓN, MARIO DELGADO ACEPTA QUE HAY GRANDES RETOS DE CARA AL 2024

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado celebró los 12 años de la fundación de su partido y de cara a las elecciones de 2024, destacó la transformación de la vida pública de México”. Mencionó que en las elecciones del próximo año se tendrán que superar retos importantes, porque está en la disyuntiva de continuar con la transformación o dividirse. No podía faltar la presencia de Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la 4T, quien afirmó que va a terminar el primer gobierno de la Cuarta Transformación, “pero esto apenas comienza, vamos a darle continuidad y vamos hacer valer el movimiento del 68", mencionó.

XÓCHITL GÁLVEZ: MC SE SENTIRÍA ORGULLOSO SI YO FUERA SU CANDIDATA

En Movimiento Ciudadano (MC), se sentirían muy orgullosos de tener una candidata presidencial rumbo a la elección de 2024 como su servidora, afirmó la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Así la senadora respondió a las declaraciones del gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, quien anticipó que en el partido naranja habría división si se postula a Marcelo Ebrard como su candidato presidencial. Ante ello, la legisladora, acompañada por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el senador perredista Juan Manuel Fócil, consideró que ella participa como “la tercera en discordia”, entre Samuel García y Marcelo Ebrard. Lo cierto es que Dante Delgado no cede a la presión del Frente Opositor y asegura que no se unirá al PAN, PRI y PRD en las elecciones del 2024 y que definirá a su candidato hasta finales de este año o el próximo. Veremos.

MC PLANTEA OTORGAR 50 POR CIENTO DE CANDIDATURAS A CIUDADANOS

Al fin en Movimiento Ciudadano empiezan a definirse las cosas. Y es que el fin de semana, la Coordinadora Nacional de MC, que preside Dante Delgado, aprobó la convocatoria para elegir a sus candidatos a la Presidencia, diputados y senadores para las elecciones de 2024, de las cuales 50 por ciento serán para ciudadanos, es decir, para personas que no militan en el partido. “Tenemos que aprobar la convocatoria y se los vuelvo a decir y se los pido que vean nuestros Documentos Básicos, al menos el 50 por ciento de las candidaturas de Movimiento Ciudadano en todos los niveles, es decir, municipal, estatal y nacional, son provenientes de la ciudadanía, que tengan un trabajo acreditado en diferentes disciplinas, incluyendo el servicio público”, señaló Delgado. Durante la reunión, los integrantes de la Coordinadora aprobaron que los aspirantes a la candidatura presidencial tendrán que presentar 500 mil firmas de apoyos ciudadanos obtenidas en al menos en 16 entidades federativas y no contarán con recursos públicos para el proceso interno. También deberán firmar un formato de “buena fe” en donde manifiesten no haber sido persona sancionada o condenada por violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género; esto, a petición del Instituto Nacional Electoral (INE). No los perderemos de vista.

EDUARDO RAMÍREZ LLAMA A MORENISTAS A MANTENER LA UNIDAD

A pesar de no estar en la primera de las listas que se difundieron por parte de los consejeros estatales de Morena, Eduardo Ramírez, coordinador de los senadores de Morena, no hace lío y al contrario, lanzó un llamado de unidad a militantes y ciudadanos. En este proceso de designación del coordinador de la defensa de la cuarta transformación de Chiapas, Ramírez Aguilar, dejó claro que es tiempo de unidad; de ponderar el proyecto de nación y dejar de lado los intereses personales; de ser pacientes y esperar los tiempos que fije Morena. Cabe recordar que este primer bloque es preliminar, no es el definitivo ya que la Comisión Nacional de Encuestas y el propio órgano directivo del partido pueden presentar perfiles, al menos otros dos para completar la lista final, que a la postre será sometida a una encuesta con los protagonistas principales. Así que es probable que en este mes de octubre tengamos definido el esquema de coordinadores y seguramente aparecerá el Jaguar, porque sin duda, es uno de los punteros en las encuestas. Por lo pronto, él se mantiene muy activo en sus actividades en el Senado. No lo perderemos de vista.

VÍCTOR FUENTES PIDE PRESENCIA DE FUERZAS ARMADAS EN NUEVO LEÓN

El senador Víctor Fuentes Solís siempre muy activo en el Senado y sobre todo en su estado manifestó su preocupación por el aumento que se ha registrado en Nuevo León y por ello, solicitó José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, la presencia urgente de la Marina Armada de México en la entidad. Durante una reunión que se llevó a cabo la semana pasada en la Secretaría de Marina, el senador del PAN pidió apoyo debido al récord de violencia que se ha registrado en la entidad. El secretario se comprometió a analizar esta propuesta. Recordó que durante la crisis de seguridad que atravesó el Estado de 2006 a 2012 la presencia de la Marina, fue determinante para poder afrontar las altas olas de violencia.

IGNACIO MIER SEGURO DE GANAR ENCUESTA DE MORENA

Semanas intensas le esperan a Ignacio Mier, pues además de preparar la discusión del Presupuesto y los demás pendientes legislativos se alista para participar en la encuesta de Morena. En este sentido, Mier Velasco, afirmó que ganó legitimidad tras ser parte de la terna elegida por el Consejo Estatal de Morena. Ante dicho panorama se dijo listo para ganar la encuesta. Añadió que los consejeros afines a su persona, mostraron principios, convicción, entereza y consistencia política durante el proceso. En este sentido, recordó que la elección del Consejo Estatal no es definitiva, por lo que, el resto de los 26 aspirantes aún tienen la posibilidad de buscar la gubernatura. Mier Velasco, precisó que aunque el senador Alejandro Armenta quedó fuera de la elección, será contemplado si aparece con un alto posicionamiento en la encuesta de reconocimiento. Ya veremos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA: “NUEVA LEY GENERAL DE POBLACIÓN QUE CREA NUEVA CURP PODRÍA SER IMPUGNADA”

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, sigue muy activo en su trabajo legislativo y atento a los temas de relevancia como la expedición de una nueva CURP con fotografía, que podría votarse esta semana en el Pleno del Senado. Y es que el legislador acusó que esta propuesta tiene claros tintes electorales, lo que Morena rechazó bajo el argumento de que esa interpretación es politiquería del PAN y el PRD. declaró que no puede haber una nueva base de datos como lo pretende la Secretaría de Gobernación, “si no se dice cuál es el fin”. El ex jefe de Gobierno, dijo que en sus términos la nueva Ley General de Población que se aprobó en comisiones, podría impugnarse, porque con esta Clave Única de Registro de Población se vulneran los datos personales de los mexicanos. “En el caso de Gobernación no se ha dicho para qué efecto ni cual es la finalidad. La Constitución es muy clara, se tiene que cumplir con lo que dice la ley y aquí estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales. Puede dar pie a una acción de inconstitucionalidad”.

CORTE ORDENA AL SENADO NOMBRAR DOS COMISIONADOS DEL INAI

De nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Senado de la República que, en este periodo de sesiones, que concluye en diciembre, nombre a dos de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y mientras esto sucede, el organismo podrá sesionar con menos de cinco integrantes. Con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que el Senado de la República incurrió en una omisión por no realizar el nombramiento de los nuevos comisionados tras las vacantes que dejaron Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ASEGURA QUE EL CAMPO ES UNA PRIORIDAD PARA SHEINBAUM

Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de la Red #EsClaudia, sigue recorriendo el país impulsando el proyecto de Claudia Sheinmbaum, y muestra de ello es que el fin de semana se reunió en la CDMX con productores, organizaciones y trabajadores del campo. Y es que el exlíder de Morena destacó la importancia de avanzar en los trabajos de organización y generar propuestas que integren la agenda rural 2024-2030. Nuestro movimiento, dijo,representa la justicia social, y el campo es una prioridad. Sin duda, Ramírez Cuéllar es un eficiente operador político, pues ha contribuido a que a lo largo y ancho del país se conozcan los aciertos de la ex jefa de Gobierno y ahora es invaluable su contribución para construir la base militante en los estados.





