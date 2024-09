Claudia Sheinbaum vivirá en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum está lista para asumir la presidencia el próximo primero de octubre, e incluso ya confirmó que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine de mudarse, ella vivirá en Palacio Nacional, en tanto, ella y su esposo José María Tarriba continúan viviendo en su departamento, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México. En tanto, a unas horas de que se discuta, este martes, la reforma al Poder Judicial, la presidenta confió en que Morena y sus aliados contarán con la mayoría calificada que requieren para su aprobación. Estaremos atentos.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, PRESIDENTE DEL SENADO, CONFIRMA ACUERDO CON TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL PARA PERMITIR QUE SESIONEN EN EL RECINTO DE INSURGENTES Y REFORMA

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña ha tenido días intensos de trabajo en los ultimos días y el domingo se reunió con representantes de los trabajadores del Poder Judicial que están a favor y en contra de la reforma al sistema de justicia. El legislador celebró el acuerdo al que llegó con Patricia Aguayo Bernal, representante de los trabajadores en huelga quien se comprometió a que los manifestantes permitirán a los y las legisladoras sesionar en el recinto de Reforma e Insurgentes. Noroña destacó la importancia de que los senadores y senadoras puedan discutir en las instalaciones de esta Cámara la minuta de reforma al sistema de justicia, porque se podrá dar “en mejores condiciones, de cara a la nación y se verá claramente quienes votarán a favor y en contra”. Se preve que hoy mismo la Cámara de Senadores realice dos sesiones: una para dar primera lectura al proyecto que aprobaron las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y otra por la tarde, para discutirlo y en su caso aprobarlo la madrugada del miércoles, por lo que la discusión será intensa. Ya veremos.

A LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL LE FALTÓ DIAGNÓSTICO Y LE SOBRÓ REVANCHA: LUIS DONALDO COLOSIO

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, está haciendo un buen papel como senador de la república y en el debate de las Comisiones donde se dictaminó la reforma al poder judicial, manifestó su firme oposición a la Reforma al Poder Judicial, argumentando que dos poderes se unen para destruir otro. Colosio hizo referencia a la alianza entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quienes, bajo la dirección del partido en el poder, votaron a favor de la reforma. El legislador de MC reconoce la necesidad de una reforma al Poder Judicial., pero, rechaza la propuesta presidencial porque subraya la importancia de un proceso legislativo que respete los principios constitucionales y garantice la separación de poderes, esenciales para la democracia en México. “A esta reforma del Poder Judicial le faltó diagnóstico y le sobró revancha, nunca antes en la historia de este país dos poderes se unieron para destruir a otro, para cooptarlo, someterlo”, indicó. Además, manifestó que, esta reforma es para quitar privilegios, excesos, sí: pero, también es para tomar control del poder que funge como el árbitro de México, y por lo mismo hoy queda más que claro el propósito revanchista de esta reforma”, mencionó.

IGNACIO MIER ACLARA QUE YA SE ESCUCHARON TODAS LAS POSTURAS DE LA REFORMA JUDICIAL, AHORA CORRESPONDE A LOS LEGISLADORES DECIDIR

El vicecoordinador de fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, el vicecoordinador de Morena, ya está preparado para debatir este martes la reforma al poder judicial en el pleno donde defenderá la reforma al Poder Judicial. Recordemos que hace unos días, el legislador recalcó que este tema ha tenido un amplio debate, pues a través del parlamento abierto se escucharon todas las voces. “Pasamos de un amplio parlamento abierto que ha durado dos años a través de conversatorios, foros y diálogos nacionales donde participaron ministros de la Corte, jueces, magistrados, ministros en retiro, así como representantes sindicales, juristas, trabajadores y organizaciones sociales. Ahora corresponde a los Grupos Parlamentarios, a los representantes populares, debatir ampliamente conforme al proceso legislativo y tomar una decisión en beneficio del pueblo de México”, destacó.

MANLIO FABIO BELTRONES REITERA OPOSICIÓN A LA REFORMA JUDICIAL

El exsenador y exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, mantiene su postura en contra de la controvertida reforma al Poder Judicial propuesta por el gobierno federal y hace unos días señaló que la reforma "no tiene el consenso que necesita una modificación de esa naturaleza" y dejó en claro que, tras revisar la minuta enviada al Senado, está convencido de que "esta no es la reforma que México necesita". Reiteró que cualquier intento de modificar el Poder Judicial debe orientarse a robustecerlo y no a debilitarlo. "Siempre he sostenido que hay que fortalecer a las instituciones, no debilitarlas", expresó Beltrones, subrayando la importancia de una independencia judicial sólida en una democracia funcional. Resaltó que en México se tienen que fortalecer las instituciones y no debilitarlas, por lo que reiteró que no votará a favor de la reforma al Poder Judicial.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: LA REFORMA AL PODER JUDICIAL SERÁ UNA GRAN TRANSFORMACIÓN PARA BENEFICIO DE LA MAYORÍA

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, celebró la aprobación de la minuta a la reforma del Poder Judicial, que será discutida en las próximas horas por el pleno del Senado, por lo pronto el legislador se mantiene muy activo y participativo apoyando a su coordinador Ricardo Monreal pues recordemos que sus compañeros de bancada lo nombraron vicecoordinador. Una vez que en San Lázaro ya avanzó la reforma judicial, Ramírez Cuéllar ahora se enfocará a desarrollar su agenda legislativa que incluirá temas ambientales y financieros. Eso sí, Ramírez Cuéllar siempre ha pugnado porque prevalezca el diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. “Queremos fomentar una gran conversación, llegar a muchos acuerdos y promover la tolerancia entre todos. Esto será muy positivo para que el trabajo legislativo sea fructífero y logremos sacar adelante todo lo que sea en beneficio del país”, sostuvo

ESTE MARTES EL SENADO VOTARÁ LA REFORMA AL PODER JUDICIAL ¿MORENA TIENE LOS VOTOS SUFICIENTES?

En el Senado de la República se tiene todo listo para que este martes se discuta y quizá se apruebe la tan polémica reforma al poder judicial, pero para que se apruebe, Morena y sus aliados necesitan mayoría calificada. Según el Glosario del Sistema de Información Legislativa (SIL), la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado de la República, la mayoría calificada corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de las y los legisladores que se encuentran presentes para votar en el Pleno. Si hacemos cuentas, resulta que si estuvieran todas las senadoras y los senadores, dos terceras partes de 128 son 85.3., aunque el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, puso en duda la cifra requerida, mencionado que podría quedar a interpretación si se requieren 85 u 86 votos para la mayoría calificada, el que ha sido muy claro es el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña quien indicó que Morena ya tiene 86 votos a favor. ¿Será?

SENADOR RICARDO ANAYA ACUSA PRESIONES CONTRA PANISTAS

El senador del PAN Ricardo Anaya estuvo muy activo en la reunión de comisiones donde se aprobó la reforma judicial y el debate acusó a Morena de presiones contra senadores de la oposición a través de fiscalías estatales para buscar votos a favor del proyecto. Anaya aseguró tener conocimiento de casos específicos en los que al menos tres senadores han sido acosados con propuestas corruptas o intimidaciones legales. A propósito de eso el reconocido periodista Ricardo Raphael publicó una columna en la que asegura que un integrante de la familia Yunes será quien le dé el voto que le hace falta a Morena. Según el analista, el viernes pasado al mediodía, se celebró una reunión a la que asistieron Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena; Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario del PAN, y Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz y senador suplente de ese mismo partido. “Ahí acordaron que el senador Yunes Márquez pedirá licencia para que su padre asuma el cargo el día en que se votará la reforma judicial. Luego, el ex gobernador de Veracruz, Yunes Linares, se pronunciará a favor de la mayoría. Él será el traidor que hacía falta para fracturar al bloque opositor”, ya lo veremos.

DIPUTADO RICARDO MONREAL ANUNCIA QUE EN SAN LÁZARO SE APROBARÁ REFORMA PARA GARANTIZAR DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

En la Cámara de Diputados también se alista una semana de intensos trabajos y por lo pronto, se discutirá y votará la reforma al artículo 2 constitucional para reconocer y garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Así lo afirmó el coordinador de Morena en el Palacio de San Lázaro, Ricardo Monreal, quien explicó que la enmienda al artículo 2 de la Constitución Política prevé garantizar el derecho a la consulta libre previa e informada en cualquier decisión que pueda afectar a territorios y recursos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Plantea reconocer y respetar sus sistemas normativos y un conjunto de derechos colectivos fundamentales para su autodeterminación.

MUERE ENRIQUE RODARTE, IMPULSOR DEL CAMPO SINALOENSE

Desde este espacio envío mis condolencias a la familia y amigos del reconocido agricultor José Enrique Rodarte Salazar, quien falleció el sábado y fue uno de los hombres más exitosos de Sinaloa. En el año de 1983, asumió la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), también presidió la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa. Además en el año 2014, Don Enrique fue reconocido con el galardón del Premio al Mérito ExaTec, gracias a su trayectoria de más de un cuarto de siglo de innumerables contribuciones a los campos sinaloenses y la sociedad en general. Que en paz descanse.





