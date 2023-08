Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez punteras en las encuestas

A nueve meses de que se realicen las elecciones presidenciales en el país, los nombres de quienes estarán en la boleta empiezan a perfilarse. Hasta hoy las encuestas predicen que la competencia será entre Claudia Sheinbaum de Morena, Xóchitl Gálvez del Frente Amplio y por MC Samuel García. Y es que una vez que concluyeron los recorridos de las y los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio que conforma PAN,PRI y PRD, la exjefa de gobierno y la senadora lideran las preferencias. Según el sondeo realizado por el periódico el Financiero, realizado el 25 y 26 de agosto a 500 adultos vía telefónica a números residenciales y celular. Xóchitl saca una ventaja de 16 puntos sobre Beatriz Paredes, al obtener 58 por ciento de las preferencias en porcentaje efectivo, frente a 42 por ciento de la priista. Mientras que por el lado de Morena la encuesta reporta una ventaja de ocho puntos de Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard, al obtener la exjefa de Gobierno capitalino 37 por ciento de la preferencia efectiva, por 29 por ciento que capta el excanciller. El tercer lugar lo ocupa Adán Augusto López, con 16 por ciento de apoyo. Por su parte, el Periódico Reforma le da 37 por ciento a Claudia y 22 por ciento a Marcelo. Este estido demoscópico también contempla resultados entre los aspirantes de ambos bloques y en este caso, Sheinbaum aventaja con un 44 por ciento a Gálvez que registra un 27 por ciento, seguida del gobernador de Nuevo León, Samuel García con un 12 por ciento de las preferencias. Sin duda, la buena noticia es para Movimiento Ciudadano y para su líder Dante Delgado, porque demuestran que solos en la elección, pueden covertirse en un partido con fuerza para enfrentar una elección presidencial y aunque no tienen posibilidades de ganar, sí de alcanzar los beneficios y prerrogativas que otorga la ley. Ya veremos, porque lo cierto es que en política todo cambia y las encuestas sólo son un reflejo de lo que ocurre hoy y en nueve meses todo puede pasar.

EN MORENA CONCLUYEN RECORRIDOS POR EL PAÍS, EMPIEZA LA ENCUESTA

No hay plazo que no se cumpla, y en el caso de los aspirantes presidenciales de Morena (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco) este ya se cumplió. Y es que los 70 días que tuvieron para recorrer el país a fin de convencer a la militancia y a los electores llegó a su fin el domingo. ¿Y qué sigue? Ayer, la Comisión de Encuestas de Morena, junto con cuatro empresas iniciaron con la segunda etapa que consiste en el levantamiento de encuestas para elegir al mejor posicionado; estos ejercicios se realizarán del 28 al 3 de septiembre y se estiman que sean 12 mil 500 cuestionarios. Mientras, del 4 al 6 de este mes se procesarán los resultados y el 6 serán dados a conocer. Marcelo Ebrard, cerró en la Arena Ciudad de México donde consideró que empieza una nueva etapa del proceso y convocó a sus simpatizantes a participar en la encuesta de Morena. Mientras, Claudia Sheinbaum estuvo en Xalapa, Veracruz, donde se mostró muy confiada en que ganará la encuesta que la llevará a ser coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y despúes en la candidata presidencial. En tanto, Ricardo Monreal estuvo en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, y desde ahí señaló que la “campaña interna” fue inequitativa, pero, insistió que dará “una sorpresa” y que está tranquilo para lo que viene. Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, finalizó sus recorridos en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde pidió a sus compañeros de la contienda interna de Morena a mantener la unidad. Manuel Velasco, del PVEM, terminó sus recorridos en la Expo Santa Fe, y ante sus simpatizantes pidió aprender de los resultados electorales en Coahuila, pues en esa elección Morena no fue en alianza ni el PT y ni el PVEM, lo que provocó que los partidos de oposición ganaran la gubernatura. Por lo pronto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus "corcholatas" que pierdan la encuesta, no rendirse, que sigan luchando y que no se pongan tristes, porque la tercera es la vencida.

AMLO ACEPTA QUE ENTREGARÁ EL MANDO DE SU MOVIMIENTO AL GANADOR DE LA ENCUESTA

Concluída la primera etapa del proceso de selección del candidato o candidata presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador admitió que él fue quien prohibió que se realizaran debates entre sus corcholatas, como lo pedían Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, para evitar “la tentación” de que los aspirantes realizaran descalificaciones a sus compañeros de partido. Además, aseguró que entregará el ‘bastón de mando’ de su movimiento a quien resulte ganador de la encuesta el próximo miércoles 6 de septiembre, en un lugar por definir, aunque aclaró que no será Palacio Nacional. “Ya tengo el bastón, es un bastón que no tiene los colores de la bandera -como son los bastones de los pueblos- es un bastón que tiene sus cintas de todos los colores”, detalló. “A partir de que yo entregue el bastón de mando, la dirección del movimiento por la transformación estará a cargo de quién reciba el bastón. Yo sigo gobernando hasta que entregue la banda presidencial; pero el movimiento del cual surgimos, yo lo he estado dirigiendo -con mi ejemplo- y ahora ya llegó el momento de que entregue la dirección”, agregó.

SENADORAS ANA LILIA RIVERA Y MARYBEL VILLEGAS SE DISPUTAN LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

A unos días de que inicie el periodo ordinario de sesiones en el Senado los y las legisladoras ya están mas que listos para elegir a quien será su nueva presidenta de la Mesa Directiva. Ya los nombres de las que aspiran empiezan a sonar y hasta el momento Ana Lilia Rivera y Marybel Villegas son las que levantaron la mano y manifestaron su interés de suceder a Alejandro Armenta. Se sabe que los senadores de Morena pretenden privilegiar la unidad en la bancada, por lo que se espera que el próximo 31 de agosto, el coordinador Eduardo Ramírez Aguílar encabece la elección y llegue a acuerdos con las senadoras para que quien ocupe ese cargo llegue a través de una candidatura de unidad, con la finalidad de evitar que la competencia fracture a la bancada mayoritaria.

XÓCHITL GÁLVEZ PIDE APOYO PARA GANAR ENCUESTA EN EL FRENTE AMPLIO

Xóchitl Gálvez sigue avanzando en su carrera por la candidatura presidencial de la oposición y cada vez suma más sectores a su proyecto, muestra de ello es que la semana pasada el PRD, que encabeza Jesús Zambrano, manifestó el respaldo del Sol Azteca a su candidatura. El perredista alabó a Gálvez, pues dijo que por su “arrojo” y “valentía” habrá “tiro” para las elecciones de 2024 y no serán un “mero trámite”. “Andrés Manuel López Obrador se ha lanzado alevosamente contra ti, amiga; ese es el tamaño del miedo que nos tienen como oposición en el país. Por ello mismo, obedeciendo a convicción y llamado de militantes del perredismo, hemos tomado la resolución para decirte que vamos contigo para que encabeces la construcción del Frente Amplio por México, porque nos identificamos en bandera socialdemócrata . Sí hay tiro con Xóchitl para 2024”, dijo el líder perredista. Por su parte, de gira por Yucatán, la senadora reafirmó que las encuestas la siguen colocando como la favorita para obtener la candidatura presidencial; sin embargo, sentenció que aún falta que gane el segundo censo de opinión pública, así como la votación directa, razón que la motivó a pedir mayor apoyo.

EDUARDO RAMÍREZ ANUNCIA REUNIÓN PLENARIA DE MORENA EL PRÓXIMO 31 DE AGOSTO

En el Senado ya todo esta listo para que se lleve a cabo la XI Reunión Plenaria de los senadores del Grupo Parlamentario de Morena que se realizará el 31 de agosto en la Antigua Casona de Xicoténcatl. El coordinador de la bancada, Eduardo Ramirez Aguilar conducirá los trabajos donde los y las legisladoras de la mayoría parlamentaria abordarán temas relacionados con la política interior, relaciones exteriores, de hacienda, sobre seguridad social y los que son prioridad para la fracción parlamentaria. De acuerdo con el programa previo, la reunión iniciará a las 08:30 horas con las palabras de bienvenida del coordinador del Grupo Parlamentario, Eduardo Ramírez Aguilar. Posteriormente, dará un mensaje el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, quien concluye su mandato al frente de este órgano directivo el 31 de agosto. Luego se abrirá espacio para realizar la mesa de trabajo en materia de política interior, con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján. Después participará Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, para dar paso al análisis con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, así como del presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Los trabajos concluirán con la participación del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.

BEATRIZ PAREDES SIGUE EN LA CARRERA Y ASEGURA QUE NO DECLINARÁ POR XÓCHITL

Quien no se dará por vencida en su lucha por la candidatura presidencial del frente opositor es la priista Beatriz Paredes, quien aseguró que no declinará en favor de Xóchil Gálvez, porque la intención de ese bloque opositor es cambiar la manera de hacer política y “si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos”, de fingir que la sociedad civil participa, perdónenme !estamos jodidas!”. La senadora del PRI pidió “no confundirse”, ya que advirtió, “personalidades brillantes como la de Xóchitl existen, pero la democratización es lo que prendió la fuerza y el entusiasmo,la posibilidad que percibe la gente que puede incidir en las decisiones y que las cúpulas están cambiando. Mencionó que decidió no declinar, porque está comprometida con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México”. Con ello la senadora priísta salió al paso de las voces que desde la derecha le han pedido declinar en favor de la panista.

VÍCTOR FUENTES ENTREGA 200 TESTAMENTOS A ADULTOS MAYORES DE NUEVO LEÓN

Muy activo tanto en el Poder legislativo como en su estado se ha mantenido el senador panista Víctor Fuentes, quien el domingo entregó 200 testamentos a personas de la tercera edad. En el marco del Día del Adulto Mayor y el Día de los Abuelos, el funcionario realizó un evento para festejar a los habitantes del municipio de San Nicolás. Así el legislador continúa cumpliendo con los regiomontanos, pues la entrega de testamentos ya es una acción característica del panista que se ha fijado como meta llegar a los 50 mil testamentos entregados durante su periodo como senador. No lo perderemos de vista.

IGNACIO MIER ALISTA PLENARIA DE DIPUTADOS DE MORENA

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco ultima los detalles para encabezar los trabajos de la Reunión Plenaria de los diputados guindas que se realizará el 31 de agosto y primero de septiembre en la Cámara de Diputados, donde los legisladores discutirán la agenda legislativa del tercer año de la LXV Legislatura. En el encuentro estarán presentes la Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Estaremos atentos.

MARIO DELGADO PIDE A MILITANTES DE MORENA RESPETAR VEDA ANTES DE LA ENCUESTA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado para que la y los aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación, dirigentes, simpatizantes, militantes y funcionarios públicos se abstengan de realizar cualquier tipo de proselitismo durante el periodo de levantamiento de la encuesta en favor de alguno de los participantes en el proceso de definición interno. El dirigente morenista remarcó que, con la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, se marcará el final de la práctica histórica del dedazo. Insistió en que ante todo, se respetará la voluntad de la gente para definir quién encabezará la Defensa de la Transformación, y garantizó que no habrá margen para ningún tipo de manipulación de los resultados. Mario Delgado reiteró la importancia de la unidad en el movimiento de Transformación, por lo que pidió a los simpatizantes de cada aspirante a la Coordinación que se abstengan de descalificar a los otros participantes. Ya veremos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE NO PRETENDE MANCHAR EL PROCESO INTERNO DEL FRENTE AMPLIO

Miguel Ángel Mancera, se dijo contento porque el Tribunal Electoral resolvió que en su caso se vulneró su garantía de audiencia y el principio de defensa adecuada al ser descalificado de la siguiente etapa del proceso por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México por supuestas irregularidades en la recolección de firmas. “Yo celebro que el Tribunal en su proyecto nos haya dado la razón y por supuesto que estaremos atentos a lo que resuelva el órgano de justicia interpartidista del PRD y que yo pensaría, dado que hay un proyecto en ese sentido con un análisis muy acucioso, pues que entendieran que se han trastocado estos principios y estas garantías: garantía de audiencia, transparencia y defensa adecuada cuando menos”, declaró. El coordinador del PRD comentó que su intención no es afectar el proceso, porque “nosotros no pedimos ninguna medida suspensiva del proceso en ningún momento, o sea, no hicimos ninguna medida que suspendiera. Ni siquiera en la argumentación de la impugnación hemos pedido que se suspendan, por el contrario, les he deseado tanto a Xóchitl como a Beatriz que les vaya bien”.

SILVANO AUREOLES SERÁ COORDINADOR DE LAS MESAS DE EXPERTOS EN MATERIA DEL CAMPO DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán y exaspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, dejó atrás su descontento por ser excluido de la segunda ronda del proceso interno y ahora ha encontrado un lugar en la estructura encargada de configurar el proyecto de nación. Y es que el perredista, Jesús Zambrano, Alejandro Moreno del PRI, y Marko Cortés del PAN, le pidieron integrarse al equipo como "Coordinador de las mesas de expertos en materia del campo y desarrollo rural", debido a su formación de ingeniero agrónomo. Aureoles Conejo detalló que aceptó la propuesta para "contribuir en la Constitución de un mejor país".





