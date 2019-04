Clave de sol

TANIA AVILÉS

Adiós Botellita de Jerez

El martes pasado Botellita de Jerez cumplía 36 años y lamentablemente no fue un día de festejos, el suicidio de Armando Vega- Gil cerraba un ciclo no sólo de historia musical, sino de lazos afectivos y relaciones personales.

La ausencia del también escritor dejaba una profunda herida en quienes lo conocieron de forma personal o a través de su trabajo artístico.

Con breves declaraciones y todavía consternados por la noticia, los miembros de la banda anunciaron que ya no habría más Botellita de Jerez.

“En estos momentos ellos no tienen palabras, vamos a guardar unos días de silencio. Después les informaremos lo que va a pasar; lo que sí les informamos es que Botellita de Jerez se acaba hoy y cada uno seguirá con sus proyectos personales. Tal vez hagan cosas juntos pero nunca más como Botellita de Jerez”.

Lo anterior lo dijo de manera textual Paola Hernández, manager de la banda mientras que Francisco Barrios, El Mastuerzo, aseguró que posteriormente el grupo emitiría un comunicado de prensa en el que expresarían su postura respecto a lo acontecido.

Twitter fue el medio que una joven, bajo el anonimato, utilizó para señalar por un tema de acoso sexual al bajista, a través del movimiento #MeTooMusicos-Mexicanos , y esa misma red social fue la que él eligió para anunciar su suicidio mediante una carta en la que afirmaba que se trataba de una acusación falsa.

Jamás podremos saber realmente que sucedió, el señalado ya no está y quien lanzó la acusación y antes no mostró su rostro, difícilmente lo hará después de todo lo acontecido.

La confrontación en la web, tras la muerte de Armando no se hizo esperar, las preguntas que quedaron tras su muerte son muchas, el dolor en su familia, sus amigos y su fans también lo es, así como la impotencia de quienes no pudieron hacer nada para evitar lo sucedido.

Mucha gente expresó sus molestia o tristeza por lo acontecido, pero también hubo quienes lanzaron en las redes cientos de comentarios más cargados de ira que de raciocinio, parecería que se abrió una cloaca donde la guerra virtual dejó salir todo tipo de señalamientos, agresiones y sentimientos viscerales que muestran un lado muy oscuro de nuestra humanidad, que cada vez parece menos eso, y actuar más por impulsos animales.

Parece que el linchamiento mediático puede llegar a causar mayor daño que incluso alguna acción judicial.

Ojalá que la muerte Vega-Gil no sea en vano, ojalá que entendamos que no se trata de una lucha de hombres contra mujeres, y que también existen las falsas acusaciones, (no me refiero a ningún caso en específico) y que si se sufre algún tipo de acoso o agresión, sin importar el género, se debe señalar mostrando el rostro, ya que, el anonimato únicamente da pie a especulaciones, debemos acabar con las falsa noticias, debemos informarnos más antes de compartir o creer todo lo que aparece en las redes sociales y tenemos que recordar que atrás de los celulares y las computadoras habemos personas.