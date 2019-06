Clave de Sol | Al Metropólitan

La Banda Bastön siempre hace lo que se le ocurre, o al menos así lo expresó Muelas de Gallo en alguna entrevista que tuve la oportunidad de hacer a la banda.

Dr. Zupreeme y Muelas de Gallo (Mu), escritor e intérprete son la mancuerna perfecta y es que a la hora de hacer música, esta dupla parece complementarse a la perfección, han sabido explotar sus talentos para sobresalir en la escena del rap y hip hop nacional.

Tal vez su éxito radica en que no buscan complacer a nadie, hacen las cosas genuinamente, y no para gustar incluso a sus fans. Así lo expresó Mu.

“Cuando era morro mi papá me dijo que hiciera el servicio militar, no lo hice, me pidió que me afiliara al PRD, no lo hice, me querían meter por el lado de ser maestro, de estudiar una carrera y nunca lo hice…No hacemos lo que nos dice la gente, a pesar de que de alguna manera ellos son los que te mantienen, pero no se trata de eso, La Banda Bastön se trata de lo que se nos ocurre a nosotros dos, no se trata de darle gusto a nadie, puede parecer arrogante y tal vez lo sea, pero esa es la postura que tenemos y la tenemos muy clara, tenemos que obedecer a nuestros instintos”.

Esta vez esos instintos les llevaron a crear Etcétera, después de su último material titulado Luces fantasma, que tardaron 4 años en lanzar, desde su primera producción, (Todo Bien, 2015), pero para Zupreeme es mejor tomarse su tiempo para hacer cosas de calidad.

“Nos gusta darnos nuestro tiempo entre un trabajo y otro, para que te pasen cosas nuevas, vivir otros tipo de situaciones, de experiencias y crecer como personas, como artistas, no entregar trabajo mecánicamente”.

Etcétera es el tercer disco de La Banda Bastön y será presentado el próximo 23 de junio en el Teatro Metropólitan, estará como invitado el padre del rap latinoamericano Vico C. En este nuevo material, la dupla cambia el formato de presentación, tendrá 7 temas y no 13 o 14 como en sus anteriores discos.

Aquellos morritos que crecieron en Baja California Sur y se conocen desde el kínder, siguen rompiendo esquemas, y a sólo 2 meses de su presentación en el mismo recinto, donde no era usual escuchar rap y hip hop, regresan con invitados como Yoga Fire, Alemán y Fntxy, pero además alternaran escenario con Vico C en un show difícilmente se volverá a repetir.

Para Muelas de Gallo será una experiencia suprema “Nos sentimos muy orgullosos ya que Vico C es considerado el padre del rap latino, él comenzó a hacer rap de una manera seria y formal por así decirlo, a darle una connotación diferente a la corriente del rap. Para Banda Bastön es un orgullo compartir el escenario del Metropólitan con él”.

Vico C (Luis Armando Lozada Cruz), nació en New York, a temprana edad sus padres de origen puertorriqueño deciden regresar a la isla.

Y él comenzó a componer letras y cantarlas, siendo adolescente ganó su primer concurso en Puerta Tierra. Se hizo de un nombre en el underground, sin embargo, su popularidad creció al editar producciones como La recta final y Misión La Cima, mismas que lo convirtieron en un icono del movimiento rap en su país. Fundó su propio sello discográfico de nombre VC Records.