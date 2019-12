Clave de Sol | El encuentro que le cambió la vida a Fermín IV

Por: Tania Avilés

Los domingos por la mañana es usual ver a algunos jóvenes repartiendo folletos a quienes ingresan a la iglesia Semilla de Mostaza. En el interior, un hombre con barba, camisa y jeans, habla de la palabra de Dios ante unas 200 personas, el mismo que hace veinte años llevaba una vida de rockstar y cantaba temas radicalmente opuestos a lo que hoy predica.

Él es Fermín IV, rapero regiomontano, ex miembro de control Machete, quien alcanzó gran éxito y fama con esta agrupación y tras una pausa de diez años, regresó a los escenarios. Tocó en la pasada edición del Vive Latino, donde se festejaron dos décadas de este festival, que sigue creciendo y dando noticias, ahora con el anuncio de que en septiembre de 2020 llegara a España.

Pero ¿Por qué decidió dejar Control Machete para convertirse en pastor? Esto nos cuenta el hombre que quiere “llevar luz a través de sus canciones”.

“Soy quizá de los pocos músicos que ven la música como un medio de transmitir un mensaje y de hacer algo dentro de una sociedad que necesita luz en este momento, vengo de una camada de músicos que sí creemos que la música dice algo, provoca algo y afecta de alguna manera, entonces quiero hacer música así, que pueda traer luz a una sociedad que está en la oscuridad, que pueda traer rumbo a una sociedad que nos sabe ni a donde ir, que pueda traer unidad a una sociedad que está dividida”.

¿DE QUÉ HABLAN LAS CANCIONES?

Uno de los temas habla de cómo vivimos el día de hoy y cómo han cambiado las maneras que aprendimos de nuestros padres y abuelos, ahora no conoces al vecino ni lo quieres conocer.

Te espero afuera es eso, no soy parte de, pero tampoco estoy huyendo. Laberinto, por ejemplo, es una canción más oscura, creo que muchas veces nuestra vida refleja eso, comenzamos a caminar y nos topamos con muchas cosas que nos impiden seguir, nos sentimos perdidos, queremos regresar y ya no sabemos ni cómo hacerlo.

UN ENCUENTRO QUE LO CAMBIÓ TODO

En el 99 tuve un encuentro con Dios, básicamente, conozco a una chica, me habla acerca de Jesús, me regala una Biblia, empiezo a leerla, pensaba lo que todos piensan, 'es un libro viejo, es un libro que seguramente tiene muchas alteraciones para dominar a la gente', pero comencé a ir a iglesia y comenzó a hablarme a mí, algo muy personal, algo que estaba sucediendo en mi vida y decidí creer, depositar mi fe en lo que Jesús hizo por mí y mi vida empezó a cambiar desde lo más profundo, desde el corazón.

UN MENSAJE PARA TODOS

En 2001 nos llamaron para terminar el contrato, tenemos que entregar un tercer disco de Control y entregué un disco solista que se llama Boomerang y ellos entregaron el tercer disco, 1-2 Bandera. Me salí, me sacaron, la verdad. Y empecé a hacer mi música, no está enfocada en creyentes nada mas, está enfocada a todos, porque creo que desde mi trinchera tengo algo que decirle a todo mundo.