Clave de sol | El Gran Silencio que guardaba mi computadora

Al principio es reconfortante la idea de trabajar desde casa, de no salir y tener que subirse al transporte, de disfrutar de la tranquilidad, pero tras casi dos semanas de encierro por la cuarentena y después de dar vueltas, de mirar televisión, de leer y tratar de aprovechar el tiempo, pensé ¿qué tipo de cosas he dejado de hacer pretextando falta de tiempo?

Entonces me di a la tarea de depurar archivos de mi computadora, algo relativamente sencillo cuando se es una persona medianamente ordenada, pero confieso que no es mi caso.

Entre fotos familiares y de amigos, un sin fin de textos, (algunos de los que me siento orgullosa y otros que mejor borré enseguida), entrevistas, audios, cosas inservibles ¿Quién guarda todavía trabajos universitarios? , encontré el audio de una entrevista que me resultó fascinante y que hoy quiero compartir. No se trata de un rockstar, si no de una banda a la que no le interesan mucho los reflectores, una banda que dice, prefiere ser independiente y seguir siendo dueña de sus propias decisiones y a los que tampoco les impresiona haber compartido escenario con Cold Play o The Killers,

“Energía, baile y tocar con todo el corazón” son tres ingredientes imprescindibles en un show de El Gran Silencio, dice su vocalista y guitarrista Cano Hernández, quien fundó la agrupación a lado de su hermano Tony.

Era el año 1993, cuando Monterrey vio nacer La Zona del Silencio, primer nombre de la banda que tocaba en lugares modestos, pero que más tarde se convertiría en una de las favoritas, presentándose en Festivales en México y otras partes del mundo, compartiendo escenarios con Cold Play o The Cranberries, y midiéndosele a The Killers, en tierras regias, como recuerda Isaac Campa Valdez, acordeonista de la agrupación.

“Ese día jugamos de locales, (Festival Pa ́l Norte 2017), fue muy difícil, hubo muchos comentarios alrededor de esa presentación porque a esa misma hora tocaba The Killers, y pues, ¡nos la peló!, (risas), quedó comprobado, imagínate la respuesta de la gente, yo lo tomo como un premio a nuestro trabajo”.

Los regios hicieron colaboraciones con leyendas de la música que hoy ya no están, como quién fuera su paisano, Celso Piña o Juan Gabriel, y también con Cecilia Toussaint, Auténticos Decadentes, los Kumbia Kings, por mencionar sólo algunos. El camino no ha sido fácil, pero Cano Hernández sabe que como en la vida, en la música a veces se puede estar en la cima y otras no, y ve las cosas de forma natural.

“Tenemos bien claro que una carrera o cualquier trabajo es así, hay épocas chidas, épocas flacas, y como lo vemos de esa manera, las difíciles no se nos hacen tanto. Una experiencia que fue complicada para nosotros fue un accidente en la carretera, cosas ajenas a la música que la gente no sabe", dicen los norteños que cumplieron 25 años de carrera.