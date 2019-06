Clave de Sol | Los Auténticos Decadentes llevarán su Fiesta nacional al Plaza Condesa

Apenas hace 4 meses vivimos un show lleno de nostalgia, pero también de fiesta en el Auditorio Nacional, donde Los Auténticos Decadentes cuidaron cada detalle para ofrecer un show único, en el que incluso algunos de los instrumentos fueron diseñados especialmente para esa ocasión. Los temas de la banda cobraron nueva vida en un formato acústico, luego del lanzamiento de su MTV Unpluggedy su gira Fiesta Nacional.

Pero poco tiempo ha pasado y los argentinos ya anunciaron su regreso a la Ciudad de México, esta vez El Plaza Condesa será el escenario para escuchar Un osito de peluche de Taiwán, El pájaro vio el cielo y se voló, El Murguero o La Guitarra. Hoy salieron a la venta los boletos para esta cita los días 8, 9 y 10 de octubre.

Más de 3 décadas han pasado desde que los músicos empezaron a tocar, Jorge Serrano me contó alguna vez en entrevista que comenzaron ensayando en una tienda de materiales, porque el tío de uno de ellos era albañil. Mucho tiempo ha pasado ¡Y La Banda sigue!, pero no ha sido fácil, sobre todo tratándose de una agrupación numerosa. Ellos reconocen que las diferencias existen, pero aseguran que como en un buen matrimonio, el secreto está en superar los problemas y seguir adelante. Hoy todavía extrañan algunas cosas del pasado pero también miran hacia el futuro, y para ellos Fiesta Nacional y su MTV Unplugged ha sido la oportunidad perfecta para llenar de magia a sus canciones y sus presentaciones en vivo.

Previo a los shows que ofrecieron en el Auditorio, tuve la oportunidad de entrevistarlos para preguntarles ¿Cuál es la fórmula para seguir en el gusto de la gente por tantos años? , para no separarse como varias bandas.

¿Qué les ha dejado Fiesta Nacional?

Gustavo: “En el caso del Unplugged una magia especial con un sonido diferente, un sonido antiguo de los Decadentes, como habríamos sonado si hubiéramos sido del los 40´s o los 30´s , porque no hay nada de electricidad , son todos instrumentos acústico y muchos fabricados especialmente para la ocasión , por todos lados por las cuerdas , por las percusiones , por los instrumentos de vientos y hasta los coros, tenemos coro góspel, Los Decadentes siempre tienen un coro polémico que no sabemos si está bien o no, pero en este caso los coros son espectaculares”.

¿Qué es lo qué más disfrutan?

“Volvimos a ese contacto, nos gusta mucho porque aparecen muchas cosas, cosas creativas, Cucho tiene una participación muy creativa en los ensayos y en lo que es el preparado de versiones de canciones de lo que vamos a hacer en el show, está buenísimo, es un momento lindo”.

Un Matrimonio

Gustavo: “Hay de todo, es como un matrimonio, te peleas, estas re bien, te vas de luna de miel, después te quieres separar, es lo normal, pasar por todos los estados. No creo en la gente que me dice está todo bien siempre, porque desconfío de eso, creo en los estados, el grupo está estable, está vivo , hay un momento de ebullición, donde son re creativos y otro momento de introspección, y otro momento de discusión y otro momento de festejo”