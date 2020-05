Clave de Sol | Música de calidad en tiempos de pandemia

Por: Tania Avilés

La espera terminó y ayer Impulso natural, el tercer álbum de la cantante de origen cubano, Leiden, vio ayer la luz en plataformas digitales en México y España.

El disco contiene seis temas, incluidos su primer y segundo single: Tu boca Feat. Celso Piña y Charles Ans y Tú me calmas, temas que dejaron ver una nueva etapa musical y artística en la trayectoria de la cantante y compositora.

En este material Leiden no tuvo miedo de experimentar con nuevos ritmos, las olas del mar de Nayarit la inspiraron a hacer música para bailar, una residencia artística en Chacala fue el origen para crear el disco, un trabajo que lleva en cada nota un poco de agua salada y naturaleza que le recuerda a Cuba, su lugar de origen.

En entrevista telefónica, previa a este lanzamiento, la cantante compartió el proceso creativo para este nuevo material, las enseñanzas que le dejó y cómo vive este nuevo lanzamiento, en medio de la situación que atraviesa el mundo, ante la pandemia del coronavirus.

“Fue la primera vez que experimenté el trabajar creativamente dentro de una residencia y lo recomiendo ampliamente, me inspiró muchísimo, estaba inmersa en actividades adyacentes que tenemos que estar asumiendo los músicos independientes, donde somos nuestros propios gestores, y un poco me había bloqueado. Llegué aquí y estaba todo dispuesto simplemente para que yo me pusiera a crear, y luego estar en la playa, para mí es el origen, siento que tengo una conexión directa con Yemayá y con las olas… con el mar que me lleva a Cuba, fue muy especial” recordó.

Para la intérprete fue importante tocar los sentidos del público con su música, en estos tiempos de contingencia. “Uno de los propósitos de compartir este material en estos momentos es generar contenido nuevo de gran calidad, dando un mensaje de cariño e invitar a sentir a todo el que lo escuche. También es momento liberador para mí, porque es un trabajo al que le dedicado mucho esfuerzo y está listo para ser compartido.

“Estamos viviendo tiempos difíciles con la cuarentena y la pandemia. Son momentos para tener las antenas abiertas al cambio y todo lo que esto está generando en ella. Algo muy importante que está sucediendo es darnos cuenta que el sentido de colectividad y solidaridad se mantiene firme, y el arte contribuye a comunicar el amor y el apoyo que se necesita.

“Todas estas canciones tienen mucho vaivén, tienen mucho que ver con el mar, con el movimiento… Y a diferencia de mi disco pasado, este disco, como se puede ver en los dos sencillos que ya saqué, está muy conectado con el cuerpo y el movimiento, así que me pareció bastante adecuado que llamarlo así”.

Todo un reto y una gran satisfacción es como define la cantante esta producción.

"Impulso natural, lo produje junto a Jorge Trujeque y he estado feliz de la aceptación que ha tenido con los fans, en la primera semana superó las 10 mil vistas. Pero la situación por el coronavirus no ha sido fácil".