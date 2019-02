Clave de Sol | RASTRILLOS, con doble festejo en el Vive Latino

Por: Tania Avilés

El reggae llegará al Vive Latino de la mano de una de las bandas pioneras del género en nuestro país, que además festejarán por partida doble. Los Rastrillos se sienten emocionados por ser parte de esta fiesta donde el destival más importante estará cumpliendo 20 años de existencia, pero también ellos como banda festejarán sus 3 décadas dentro de la escena musical.

Gerardo Pimentel, Zopi, vocalista y fundador de la banda, platicó en entrevista telefónica que representa para ellos ser parte del line up y poder llevar su mensaje el próximo 17 de marzo,

“Sin duda es una doble celebración, siempre es emocionante participar en un festival del tamaño del Vive, que cumple 20 años y que Rastrillos esté ahí también celebrando sus 30 años, esto habla muy bien las cosas se alinearon perfectamente y vamos a hacer una doble fiesta. Además contentos de que el reggae mexicano esté presente, en este momentos que se viven tiempos extraños en el país, el reggae es importante que esté ahí con este mensaje de gozo, sanador, esperanzador, y en este momento además en que se está revalorando y se plantea como un patrimonio intangible de la humanidad, creemos que es súper chido que esté sucediendo en este momento, y que pueda estar presente en el Vive Latino con el reggae de Rastrillos”.

El músico confesó que no ha sido fácil elegir el line up para el Festival, debido a que el tiempo no alcanza.

“Ha sido un gran reto , porque en un festival de esas características, siempre el tiempo es limitado, tienes que manejar muy bien esto, el repertorio que tenemos de tantos años, meterlo en el tiempo que nos toca, ha sido complicado, pero hicimos una selección tratando de reflejar un poco la música de la banda, pero acompañada también de amigos, entonces vamos a tener sorpresas en el escenario, obviamente invitando a subir a gente de la escena del rock, del ska, del jazz, del reggae, va a ser una mezcla, una celebración acompañada de amigos”

El vocalista detalló que tienen preparadas varias sorpresas para celebrar sus 3 décadas.

“Estamos sacando un remake de canciones viejitas clásicas de Rastrillos y vamos a hacer un disco que va a salir, con 30 canciones de la banda pero en 3 volúmenes, cada uno de 10 canciones , para el Vive vamos a sacar el primero, luego vamos a estar presentando estos volúmenes durante todo el año, la idea es estar activos, celebrando durante todo 2019 este aniversario, vamos a poner también el tema del EP con nuevas canciones que se piensan sacar, obviamente nos falta, hay mucho que hacer, pero para el Vive ya estamos listos”

-Su paso por la banda

“Ha sido muy rico, muy intenso, ha tenido de todo, ha sido también un laboratorio, la música en algún momento a nosotros también nos ayudó a salir y reflexionar de lo que queríamos hacer en la vida, nos marcó y nos ayudó a salir de cosas que podían ser negativas del barrio, de la calle”.