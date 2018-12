Clave de Sol | Un poco de lo que viene en 2019

Por: Tania Avilés

Las últimas tres décadas de la ciudad están llenas de cambios, movimientos sociales, terremotos, huelgas y de la mano de todos ellos viene también La Maldita Vecindad, una banda que a través de su música ha sabido darle vida a lugares , personajes y objetos que ahora son parte del escenario del país.

Historias como la de El solín, Pata de perro, Don palabras, El cocodrilo o Kumbala Bar, pese al paso del tiempo siguen vigente en la memoria colectiva, cantándose con el mismo ímpetu de generación en generación y formando parte de las historias de nuestro México.

Justamente esas historias son las que ahora la banda quieren inmortalizar en un documental, que según dijo Pato, guitarrista del grupo, en declaraciones recientes, girará en torno al contexto político, social y cultural que se ha desarrollado a lo largo estas últimas tres décadas en México.

Luego de presentarse el mes pasado con éxito en la Semana de las Juventudes, donde tocaron e hicieron vibrar a un Zócalo capitalino abarrotado, la banda nos da esta buena noticia. Además iniciarán 2019 tocando el 3 de enero en el bello puerto de Acapulco.

REGGAE Y SKA EN FORMATO SINFÓNICO

Otro anuncio interesante para el año próximo es la fusión de dos géneros musicales (reggae y ska), para deleitar a sus seguidores en un evento que reunirá a sus máximos exponentes, bajo el formato sinfónico

Con la presencia de la Orqueska International, el concepto All Stars Ska Reggae Sinfónico llegará al Teatro Metropólitan el próximo domingo 17 de Enero, con esta única y original oferta que incluirá temas revividos en sus voces originales.

Algunos de los invitados a esta noche única serán Boris Bilbraut de Cultura Profética, Bahiano (ExPericos), Sebastian Sebolla (Los Cafres), Big Javy (Inspector), Pinocho (Estrambóticos), Chino (Los Victorios), Mayumi (ex Tijuana No), Neto y Chava (Ganja), Luis Mariano Spindola (Yerberos), Miguel Kabuto (ex Antidoping), y el Bennhy (de Ska Cubano) .