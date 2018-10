Clave de Sol | Una dosis de Altovoltaje

Hablar de Kenny Avilés, es hablar de rock, de sencillez, de irreverencia y de resistencia, ella misma confiesa que siendo mujer fue difícil incursionar en un género que estaba dominado por hombres.

“Al principio si fue un poquito difícil que a las mujeres nos aceptaran en el rock, porque había muchas cantantes en ese tiempo, pero todas hacían pop, incluyendo a Yuri, bueno tantas de ese tiempo, Daniela Romo, pero que yo cantara rock no era muy creíble, por ser mujer obviamente, pero la onda es que soy guerrera y que no me rindo, aquí sigo y que la gente diga que no puedo, yo les digo como fregados que no puedo si aquí estoy ¿no?”.

La reina del rock y Edgar Carrum, bajista de Kenny y Los Eléctricos y pareja desde hace años de la cantante, compartieron en entrevista detalles del show que ofrecerán hoy en el Multiforo Bajo Circuito, donde presentarán su nuevo EP titulado Alto voltaje.

DE ESTRENO

Kenny: En noviembre vamos a cumplir 38 años y tenemos este disco nuevo, recién desempacadito ya físicamente, porque nada más estaba en las plataformas digitales, aunque hoy en día ya no se venden discos como antes físicamente, se venden más por internet o por canción, nos da gusto, es nuestro quinceavo disco, se llama Alto voltaje , lo produjo Edgar que es el bajista, el que toca el bajo y me toca abajo, bien rico (risas).

Edgar: Estamos bien contentos, tiene exactamente un mes que entramos al estudio a grabar, fue muy rápido todo el proceso, como que se notó que ya traíamos hambre, por lo regular siempre nos echábamos un mes grabando y mezclando bien tranquilos, bien hippies y ahora hicimos todo: El video, grabación, mezcla, maquilamos, estamos bien prendidos para presentarlo hoy.

Kenny: Sí, aparte teníamos ocho años que no grabábamos disco de canciones inéditas, en el Facebook que tenemos, el que compre boleto para hoy le vamos a regalar el disco.

EL SHOW Kenny: Vamos a tocar el EP con las cinco canciones y también las viejas, porque tenemos que tocar rolas viejas sino al público no le va a gustar oír puras nuevas ¿no?, y tenemos una saxofonista, Rosa, y un tecladista.

Edgar: Creo que es un show muy completo porque traemos toda la historia de Kenny desde los ochenta hasta acá, pero dándole ese toque con saxofón, el teclado le da esa sensación retro. Tenemos una parte acústica donde tocamos un par de temas en versión unplugged, las canciones nuevas, si le estamos apostando a que la gente que nos sigue vean un cambio, una renovación, porque ya sabes renovarse o morir, y pues a renovarse.

DOBLE FESTEJO

Kenny: Hoy es nuestro aniversario, Edgar y yo cumplimos 24 años juntos, doble festejo. Mi amor me vas a tener que llevar a un hotel de paso, para que sea divertido, porque en tu casa pues ya sabes y ahí no, ahí hay espejo en el techo.