Clave de Sol | Y la banda sigue

Por: Tania Avilés

Este año nos dejó memorables conciertos, canciones nuevas y entrevistas que vale la pena recordar. El Vive Latino festejó sus veinte años, algunas bandas anunciaron su separación, pero “La Banda Sigue”, los Auténticos Decadentes rebasan ya las tres décadas. Pero ¿Cómo han hecho para seguir por tanto tiempo y ponerse de acuerdo siendo una agrupación con tantos miembros?. Ellos lo describen como “Un matrimonio”, pero uno de esos que superan todo por amor, por amor a la música. Por lo que seguramente este 2020 habrá mucha fiesta decadente.

En esta última “Clave de Sol” del año, me gustaría despedirme recordando una de las entrevistas más divertidas e interesantes que me regaló 2019 y que tuve oportunidad de hacer a Gustavo Parisi (Cucho) y Gastón Bernardoú, cuando la banda argentina estuvo en nuestro país presentando su “Fiesta Nacional” en el Auditorio Nacional.

¿Cuál ha sido la clave para permanecer juntos por tantos años?

Gustavo: “Hay de todo, es como un matrimonio, te peleas, estas re bien, te vas de luna de miel, después te quieres separar, es lo normal, pasar por todos los estados”.

Es escéptico de las personas que siempre dicen estar bien.

“No creo en la gente que me dice está todo bien siempre, porque desconfío de eso, creo en los estados, el grupo está estable, está vivo , hay un momento de ebullición, donde son re creativos y otro momento de introspección, y otro momento de discusión y otro momento de festejo”

“Ser varios tiene sus ventajas”

“Al ser tantas personas, con unos puedes hablar un día, con el otro, otro día, ya nos conocemos nos sacamos la ficha todos, casi nos conocemos todo de memoria, pero yo pienso que hay un cariño y si alguien se sobrepasa en algo o si alguien le falta algo, ayudarlo, es una comunidad en cierta forma, en el dinero como lo manejamos, en la libertad de hacer proyectos personales,porque si no, estaríamos ahogados en nuestro propio lodo”.

¿Qué le falta por hacer a Auténticos Decadentes?

Gastón: “Siempre hay lugares nuevos para tocar, en México hay muchísimas ciudades que no tocamos todavía , hay a países que nos falta ir hasta en Argentina mismo, a veces llegamos a tocar a un lugar que nunca habíamos ido, así que pasa eso, el desafío a la música se hace en el momento, es un arte que es efímero y que se produce en el momento que lo hacemos, entonces cada vez que tocas se renueva eso, eso también explica la cantidad de años que llevamos, eso es lo lindo de ser músicos, que uno va a tocar y en el momento se produce esa magia”.

¿Qué extrañan?

Gustavo: Lo que pasa que en esa época teníamos más tiempo para ensayar, ahora los compromisos que tenemos y todo lo que tenemos que hacer, no nos da tiempo, volvimos al ensayo con este show, con fiesta Nacional, ensayamos muchísimo y preparamos el acústico de , tuvimos 3 meses de ensayo.

¿Qué es lo qué más disfrutan?

“Volvimos a ese contacto, nos gusta mucho porque aparecen muchas cosas, cosas creativas, Cucho tiene una participación muy creativa en los ensayos y en lo que es el preparado de versiones de canciones de lo que vamos a hacer en el show, está buenísimo, esun momento lindo”.

¿Qué les ha dejado Fiesta Nacional?

Gustavo: “En el caso del Unplugged una magia especial con un sonido diferente, un sonido antiguo de los Decadentes, como habríamos sonado si hubiéramos sido del los 40´s o los 30´s , porque no hay nada de electricidad , son todos instrumentos acústico y muchos fabricados especialmente para la ocasión , por todos lados por las cuerdas , por las percusiones , por los instrumentos de vientos y hasta los coros, tenemos coro góspel, Los Decadentes siempre tienen un coro polémico que no sabemos si está bien o no, pero en este caso los coros son espectaculares”.

¿Hay una dosis de Improvisación?

Gustavo: “Siempre fuimos un poco así, vimos la versión de cuando tocamos en el show normal y a mí me agarra mucha tentación, es como que nos miramos y sabemos ya lo que queremos, porque también le hago una seña y él me tiene que interpretar, pero bueno que sé, eso es una banda, es la emoción del momento, no tienes todo calculado todo el tiempo, si bien tienes una estadística, te puedes exceder”.