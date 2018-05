LA MÍTICA GANADERÍA LA PUNTA

FESTEJA CIEN AÑOS DE LEYENDA

Pedro y José Ignacio Vaca Elguero, irredentos taurinos, sobrados de afición decidieron realizar el sueño de tener su propiaganadería, meterse de lleno a la actividad más romántica de la fiesta y, en 1996 compran un potrero en la ex hacienda de Chinampas, 30 vacas de Teófilo Gómez y sementales de Santiago, para iniciar su aventura con el hierro Vaca Hermanos, lidiando por primera vez en la centenaria plaza de San Marcos de Aguascalientes en 1999. Como a la oportunidad la pintan calva, no contentos con triunfos de novilladas y corridas por cortes de orejas, rabos y vueltas al ruedo dos en una novillada en Morelia y salidas a hombros con los espadas triunfadores. En 1997 inician una nueva historia cuando adquieren la ex hacienda y los potreros de La punta ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, con denominación Tejares y divisa gris, rojo y oro fundada en 1918.

COMO DEBE SER, VAYAMOS DESDE EL PRINCIPIO

Los hermanos Francisco y José Madrazo García Granados, en su majestuosa hacienda La Punta fundaron esta ganadería en 1918, con 40 vacas de San Nicolás Peralta y 2 sementales, uno del Marqués de Saltillo yotro de Parladé comprado al matador sevillano Ignacio Sánchez Mejías. Un años después al los hermanos LLaguno dos sementales, más 50 vacas de San Mateo. Debuta el 10 de agosto en el Toreo de la Condesa en una corrida mixta, el sexto de la tarde fue indultado y así triunfos y adquisiciones lo que en una larga época llegó a ser la más larga del mundo, la de más cabezas. Don Francisco dejó de existir el 11 de febrero de 1960legando su parte a los dos hijos, don Francisco y doña Carmen Madrazo Solórzano, quienes en 1967 intercambiaron con don José la otra parte de La Punta por la que ellos poseían en Matancillas, quedando como únicos dueños. En 1996 fallece don Francisco Madrazo Solórzano cuando ya de tal emporio taurino no quedaba huella, les recordaba “Pedro Páramo” al decir de amigos y visitantes de sus propietarios. Por lo que un año después, los hermanos Pedro y José Ignacio Vaca Elguero “se tiraron de espontáneos al ruedo”, adquieren el rancho y, con 30 vacas y un semental de Corlomé, ganado que procede de La Punta, buscan día tras día la categoría de esa dehesa.

EL TORO ES EL REY DE LA FIESTA

Y una creación del ganadero como dijo el reconocido don Juan Pedro Domecq: El toro bravo es una creación del hombre, un animal que se crea más que se cría, por que en él cada ganadero pone su propia y personal visión de la fiesta y su propia sensibilidad. El toro refleja el gusto del ganadero que lo ha criado y por eso cada ganadería tiene su propio sello…”

SEGUIMOS CON LA HISTORIA

En 2006 se formó una sociedad, una sociedad anónima y los actuales dueños de La Punta con Pedro y José Ignacio Vaca son Carlos Allende, Diego Argûelles, Pablo Carrillo, Felipe Franco y Arturo Ramírez que bajo la vigilancia cotidiana de José Ignacio ponen su empeño y total dedicación para llevar la vacada de modo ejemplar cosechando así los triunfos de lo que les seguiré platicando como los diferentes festejos de tan gloriosos aniversario, los ¡ cien años de la ganadería La Punta!...NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…