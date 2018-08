· ALEGRE TARDE DE POESIA

La cita en la Nueva Italia al calor de capuchinos, yo irlandés, exquisitas nieves, la de mamey que disfrutó Magui Ridolfi. Esta reunión mensual donde prevalece la armonía, el optimismo de este grupo de admirables amigas poetisas. Invitada por Maria Elena Madrid, periodista, escritora, crítica de arte y como todas, miembro distinguido de The Cove Rincón Internacional; organización cultural cuyo ejemplar semestral circuló esta lluviosa tarde. Santo y seña que México reporta en voz de Patricia Garza con Azucena Farías Delegada y Asistente las actividades de noviembre a abril. Como el Taller gratuito para personas de la tercera edad que desde Ecuador reporta su delegado Pedro Delgado, uno de los países agremiados.

EL TEMA DEL MES “ CREPUSCULO” FUE DESARROLLADO

Con la variedad acorde a la personalidad de cada una, “Carta a la Vida”, emotivo mensaje de Maria Elena Madrid que termina: “Tu me enseñaste a vivir no me quites tu enseñanza”. Por su parte Azucena Farías trasmitió su emoción con su poema pleno de optimismo. La alegría tropical de Patricia Garza quedó demostrada con “Marimba”. El maestro Ivan Portela, reconocido, admirado poeta cubano lo festejó asegurando que “Marimba” debe ser musicalizado. Autor de mas de doce libros publicados, residió largos años en Irlanda, ahora naturalizado mexicano, feliz católico que imparte cátedra en Casa Lamm. Se festejó la poesía a México de Magui Ridolfi, serena y de profundidad. Contraste con “¿ Creers que sí? Pues no”. Poemas y relatos de insólitos finales que nos hacen ver con humor las experiencias y objetos con los que convivimos de Maria del Socorro Maestro Payró. Por su parte Maria Virginia Hernández Peña artista total canta, pinta, escribe, nos leyó “Ocaso” y presentó “Las casas que viví”, que como cada una me obsequió. Obvio resulta añadir que la reunión se prolongó sin mesura a pesar de la pertinaz lluvia que se convirtió en torrencial aguacero. Motivo por el que me abstuve de cumplir con una cita posterior y disfrutar el obligado paseo por el camellón de Alvaro Obregón admirando fuentes, esculturas y vegetación regresando sin complicaciones pues Azucena Farías me dejó en casa sana, salva y con la ropa seca. Una tarde perfecta a pesar del clima y sus consecuencias.

PARA MUESTRA UN BOTON

“De vez en cuando llega a mi vida, sin previo aviso, con fuerza inaudita. Me atrapa entre sus brazos. Me deja sin aliento. ¡ Estoy exhausta! Yo ya no aguanto…¡Esta tos me está matando ¡ MARIA DEL SOCORRO MAESTRO PAYRO…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…