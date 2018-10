GRACIAS A CHARLIE CORDERO Y RODRIGO MOHENO

La comunidad artística se congregó nuevamente en el Museo de Arte Moderno a la causa de la Fundación México Vivo: La salud sexual de la población. La subasta 24 Arte Vivo, una suma de voluntades que busca generar recursos para las tareas de esta fundación. Ahora como invitados Israel y la ciudad mexicana de Mérida. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martin, el artista Carlos Amorales y la empresaria Eva Hughes apadrinan esta edición que año con año significa para la Fundación un apoyo fundamental para poder llegar con su labor, como ha hecho a 18 estados de la república mexicana con talleres, servicios y educación sexual para la población en México. “En nuestro país persiste la necesidad de ampliar el alcance de la educación sexual particularmente entre los jóvenes” afirma el secretario de Cultura.. Para Eva Hughes “la sexualidad es a veces un tabú en nuestras sociedades y debemos construir mejor comunicación para romper con los esquemas establecidos”.

LA CONCURRIDA NOCHE

Fue amenizada con el grupo Heiligenschein de la compositora Ana Paula Santillán, Alexandra Tibbits, arpista , percusiones de Enrique Morales dirigidos por David J. Romero. Se presentó la alianzade México Vivo con Sico, empresa socialmente responsable y líder sexual con esta fundación sumandoesfuerzospara contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Del país invitado se destacó la diversidad cultural de Israel, que procede de los diferentes orígenesde los judíos que integran Israel y donde los nuevos inmigrantes integraron elementos culturales de sus países, siendo así que la sociedad israelí es muy rica en cuanto a su diversidad. En esta subasta el artista israelí Amit Shimoni, creador de la serie de ilustraciones Hipstory, participó en la pieza Hipstory Frida Kahlo, conjugando la estrecha relación cultural de México e Israel. Para Arte Vivo 2018 fueron seleccionadas 128 piezas de las 261 que generosamente fueron presentadas a consideración y curaduría del propio Consejo que integra más de cuarenta grupos culturales y treinta y siete empresas que patrocinaron generosamente este magnífico evento que así obtuvo estupendos resultados.

PALABRAS MOTIVADAS

Es el título de la Antología del The Cover Rincón México poesía y otras artes que el próximo martes 13 de noviembre se presenta en la Casa de Coahuila ubicada en Xicoténcatl 10, ex convento de San Diego en Churubusco. A partir de lasseis treinta de la tarde. Después, el jueves 15 es la Lectura de Poesías y Presentación de Libros justamente en la casa del Poeta de Alvaro Obregón 73 de la Colonia Roma Norte. Ambos eventos serán presididos por la fundadora de The Cove Rincón en Miami, Marily A. Reyes que aquí preside Patricia Garza Soberanis con la asistencia de Azucena Farías. Este es el segundo Encuentro de Poetas que organiza en México esta fundación que invita a todos los aficionados a la poesía a estos dos eventos sin costo y participar en el vino de honor …NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…