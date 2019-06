HISTORIAS CORTAS PARA LEER O ESCUCHAR

Dinámica donde las hay, creativa, Ruth Résendiz se sacó de la manga y nos sorprendió con Ipstori, señala: “ Cada vez nos estamos convirtiendo en una sociedad de lectores digitales. Nos estamos acostumbrando a que la mayoría de lo que leemos diariamente lo hacemos en una plataforma digital, redes sociales, portales informativos, correos electrónicos, aplicaciones de mensajerías. Nos gusta y nos divierte, sin darnos cuenta, dedicamos varias horas del día a interactuar, socializar y divertirnos en la red y la mayoría del tiempo lo hacemos leyendo. En Ipstori queremos ser parte de esa tendencia, pero con contenidos de calidad.

PLATAFORMA DIGITAL NUEVA FORMA DE ENTRETINIMIENTO

Así tenemos un mundo de historias cortas para leer o escuchar en smartphones y tabletas en tiempos de ocio o espera en cualquier lugar y momento que conecta una comunidad de escritores jóvenes con un universo de lectores en internet, teniendo en cuenta los nuevos usos y costumbres que los medios digitales imponen, son textos breves de lectura fácil que entretienen con un toque original con historias de calidad creadas por jóvenes talentos: cientos de historias (cuarenta historias nuevas cada mes) desde uno, tres, cinco y siete minutos, divididas en diez categorías únicas para emocionar, reír, llorar, conmover hasta aterrar. Historias narradas por actores profesionales. Es excelente medio de acercar a los jóvenes a la lectura y gran oportunidad para los escritores de dar a conocer su trabajo. “ De esto y más sobre tan novedosa manera de “ocio” Ipstori, cultural y divertido, con un costo al alcance de todos los bolsillos en tiendas de google play y appstore y para mejor contacto www.ipstori.com. Invitó Ruth Résendiz a pasar ratos muy amenos en tiempos que a veces no son. Yo preferí de las diez categorías de historias, dos, la de conmover y la de reír. Fue una tarde-noche muy divertida charlando con los autores y ahora docenas de adictos a ipstori y cada día van en aumento.

TUVIMOS UNA MALA NOTICIA

Desde estas líneas me uno al duelo de Mercedes Olea por la pérdida física de su señora madre Mercedes Pascual , artista de la vida a las cuales tuve el placer de conocer, sobre todo a ella, durante varios años, pues fimos vecinas en Polanco. Su abuela doña Mercedes tuvo una boutique para bebés –todo hecho y bordado a mano-, a la usanza española, se forraban moises, ropones, camisitas chambritas , todo lo necesario. Yo con mi familia vivía arriba y mi entonces pequeña Anita Sabina a la cual tenía que “obligar” a mi madre cuidar para yo trabajar; doña Mercedes sin más ni más, un día al pasar me descubrió la guardería Aprendo Jugando y felizmente solucionamos el problema. Han corrido ríos de tinta sobre este personaje Mercedes Pascual, del mundo del arte, la cultura y las buenas maneras, elegancia natural, sencilla y generosa. Inolvidable fundadora de la Compañía Nacional de Teatro. Participó en más de setenta puestas en escena, destacó en el cine y la televisión. “Empecé en el ballet clásico con maestros rusos, tenía 12 años, luego se me ocurrió estudiar teatro y ahí me gustó la actuación. La carrera de un actor está marcada por ciclos, como la vida” Expresó esta primera ctriz que nació en España un día de abril de 1930. Se casó con el actor Claudio Brook y tuvo a su hija Claudia. Después con Víctor Flores Olea, diplomático mexicano y tuvo a su hija Mercedes a quien envío un abrazo en memoria de su señra madre, un talento respetado en teatro, cine y la vida. NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUUE…