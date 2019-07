Oscar Román pasión por la vida





Tengo el privilegio de conocer a Oscar Román desde sus inicios hace 28 años. Activo, inquieto, participativo. Como ahora, México iniciaba un sexenio con la esperanza de cambios y mejoras. Oscar Román entonces un joven recién egresado de la Universidad nacional Autónoma de México de la carrera de Relaciones Internacionales. Junto con su vocación internacionalista reunía interés y una gran pasión por el arte, lo que se vendría sumando a su razón de vida. Con una capacidad empresarial prodigiosa que le abriría un camino de éxito en lo que hoy es una de las Galerías de Arte más prestigiadas de México.

ANIVERSARIO 28 UN SUEÑO SURREALISTA

“ Hace 28 años me surgió la idea de crear un espacio para exhibir obra artística de jóvenes mexicanos propositivos. Gracias a los consejos y recomendaciones de amigos materialice la apertura de la Galería Oscar Román. La doctora Teresa del Conde me señaló que los primeros años no serían fáciles y si lograba subsistir el proyecto se consolidaría. Así fue y permitieron descubrir grandes maestros de la pintura que más tarde se integraron al grupo de artistas representativos de la galería.

RECORDAMOS NUESTRA PRIMERA GRAN EXPOSICIÓN OFICIAL

Que incluyó a uno de los grandes jóvenes de la plástica oaxaqueña, Jesús Urbieta. Esa feliz realización marcó la huella que seguiría los pasos de la galería. Se fue conformando un grupo de artistas , hoy incrementado por la calidad de su obra. Tanto nacionales como extranjeros que ahora representan dentro y fuera de la galería nombres de primer orden. A partir de los años ochenta, las generaciones de nuestros artistas son un baluarte incuestionable de figuras consolidadas. Como ejemplo, en el Museo de Arte Moderno se presento la muestra Neomexicanismos que incluyó obra de nuestros artistas. Es por esto que a lo largo de los años hemos logrado dar continuidad al espíritu de la galería que invita a una auténtica apertura artística en el centro de nuestra cultura a diferencia de otros espacios que se limitan a un discurso cerrado. En esta galería el espectador ve y recrea su pasión por el arte. Por último, pero no en último lugar, afirmo que la Galería Oscar Román, a través del tiempo, evidenciará una labor que sin duda trascenderá en la historia del arte contemporáneo” Nos dice este gran promotor de ojo certero

ESTE AÑO PREPARAMOS UNA MUESTRA INCREÍBLE

En la que nuestros queridos artistas hicieron una reinterpretación de lo que para cada uno de ellos significa el surrealismo, un tema importante dentro de la historia del arte de nuestro país. Y por supuesto, plasmaron su símbolo, técnica y estilo en la obra que cada uno realizó exclusivamente en esta exposición de aniversario. México ocupó siempre un lugar privilegiado en esta corriente artística, es interesante apreciarlo desde los ojos de artistas contemporáneos. Como son Zoraya Marín cuya obra tiene la particularidad de generar una empatía inmediata que nos transporta a territorios reconocibles. GABRIEL Sánchez Viveros nos presenta Flora´s Soul que se compone de estampas y pinturas elaboradas con el pigmento natural extraído de la flor del árbol Majagua, hechas sobre papel amate artesanal”… Larga vida a Oscar Román y su Galería…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…