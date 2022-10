Clic…! | Itzel Toba Romero despedida por todo lo alto

Larga y alegre noche con la inigualable música de fondo que los invitados disfrutaron y compartieron el largo repertorio del Mariachi, chicos y grandes pues esta joven abogada es querida y respetada por tod0os los que tenemos el placer de conocerla y admirarla. El motivo de tan cálida velada es que desde ahora radica en Madrid inscrita en la Universidad Rey Juan Carlos donde con el fin de rivalidar su carrera como exitosa y profesional abogada. De momento ya es parte del grupo de abogados del Lic. Pedro Covarrubias, despacho de la rama Laboral Donde sin duda logrará destacada participación y así retornar con nosotros donde ya tiene numerosos clientes a la limón, no menos destacada Silvia Romero Martínez su orgullosa madre. Misma que organizó esta alegre tarde-noche en su residencia de la Colonia Roma a donde llegaron puntuales Jesús Jimenez Illescas y su guapa novia mismos que después me condujeron de regreso a casa. Raúl Toschiro, Adriana Valtierrez, Gabriel Torres, Rafael, y Sofía Romero, Sonia Hernández Verásticas, Freixa, y Laura Zúñiga Sánchez, Emilio Vega Lares, Francisco Vega, Claudia Lares, Fernanda Vega Y Josefa de la Vega Pérez Que Con la inigualable organizadora consintieron y a los invitados su hija menor la guapa Itziar Solana Romero y su maravillosos compañero de vida Juan Ignacio Solana Cilveti. Variada charlas, reencuentro de amigos y estupendos pronósticos para Itzel de todos y comentaron el carisma, alegría, generosidad y firmeza de Silvia Romero Martínez reconocida abogada en lo civil y familiar, que no escatima esfuerzo , es del dominio público-sus clientes- que gana de todas todas los conflictos en los que interviene, en varios de ellos con el apoyo de su hija Itzel que sin duda tiene la mejor maestra , compañera.¡ Enhorabuena! Dijeron todos a la viajera y prometieron visitarla muy pronto.

EL MATADOR ARTURO SALDIVAR ES APODERADO POR CURRO LEAL

Al terminar la Feria Nacional de Zacatecas se hizo formal el acuerdo el torero en retiro y empresario y el destacado matador de toros Arturo Saldívar. Lo que ya se suponía hace varias semanas, hecho consumado después de la triunfal, memorable tarde, séptima corrida del abono, habiendo sido aplaudido en su primero y dar vuelta al ruedo con su segundo. Cortó las orejas al toro de regalo “Tequilero” como todo el encierro de la dehesa de De Guadiana, cuando se hizo patente esta unión. Curro Leal, matador con larga experiencia en todas las actividades taurinas, también representando toreros, reconoce que ahora tiene en sus manos a uno de los mejores matadores de nuestra baraja taurina. Se dedicará a los asuntos de escritorio consiguiendo fechas a su torero. Por su parte el espada le dará motivos a su apoderado con buenas actuaciones, cortes de orejas, rabos y puertas grandes en los diferentes ruedos aquí, allá y aculla.y así todos contentos con paso firme….NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…