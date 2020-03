Clic…! | Ramiro Pineda festejó en grande su cumpleaños

El tradicional, esperado festejo. Este consumado comunicador nos invitó una vez más a Non Solo de la emblemática Plaza Cabrera, corazón de la Roma, donde Gino y Renato Pecorelli prepararon espectacular mesa en blanco y rojo para más de 25 comensales y exquisitos manjares de legendarios guisos italianos. Ese día el platillo estrella fue el fusilli con camarones al pimiento y albahaca que disfrutaron entre otros Gerardo Pineda que más tarde se discutió con excelsos pasteles, Ariel Crespo y el propio festejado como su prima Cristina Pineda. Por su parte Juan Carlos Mendiola y su media naranja Alicia Alonso de Mendiola, que arribaron desde Iguala, Guerrero. Lourdes Almeida, Lucía García Noriega, Juno Suárez, Cristina Pineda y Ana Solá se decidieron por el espagueti con salmón. Alejandro Zamudio, ahora riguroso abstemio (aguantó hasta el final) y Eduardo Sánchez iniciaron con sopa de cebolla y frescos bocadillos y lasaña a la Boloñesa como plato fuerte; lo mismo que Alan Carter destacado artista de la lente a nivel internacional. Natural de escocia, la tierra del whiski ahora muy feliz habitante en esta ciudad de los palacios y obvio, se dio vuelo sacando fotos para el recuerdo que después nos obsequia. De esto y más rociado con tintos de diferentes y selectas etiquetas de Italia y Francia que aumentaron la euforia general para llegar a la hora de apagar la docenas de velitas y al compás de auténtico mariachi cantar las mañanitas que emocionaron al máximo a Ramiro Pineda y después del obligado brindis con la burbujeante champaña, besos y abrazos el feliz festejado y mejor amigo nos anunció un cambio radical a sus actividades a partir de ya y entrar de tiempo completo a la plataforma digital IPSTORI.

LA NUEVA FORMA DE ENTRETENIMIENTO

Un mundo de historias cortas para leer o escuchar en smartphones y tabletas en tiempos de ocio o espera en cualquier lugar y momento que conecta con una comunidad de escritores jóvenes -- Te ofrecemos la oportunidad de crear pequeñas obras maestras. Que no se pierda el arte de contar buenas historias en pocas palabras—Comentó Carlos Bautista Rojas que orgulloso colabora en ella, con un universo de lectores en internet, teniendo en cuenta los nuevos usos y costumbres que los medios digitales imponen, son textos breves de lectura fácil que entretienen con un toque original con historias de calidad creadas por jóvenes talentos cientos de historias (cuarenta historias nuevas cada mes) desde uno, tres, cinco y siete minutos, divididas en diez categorías únicas para emocionar,reír, llorar, conmover, hasta aterrar. Historias narradas por actores profesionales. Es excelente medio de acercar a los jóvenes a la lectura y gran oportunidad para dar a conocer su trabajo. De esto y más sobre tan novedosa manera de “ocio” Ipsori, cultural y divertido, con un costo al alcance de todos los bolsillos en tiendas de Googleplay y appstore y para mejor contacto www.ipstori.com. Nos invita Ramiro Pineda a pasar ratos muy amenos en tiempos que a veces no son. Yo, como Paco Burguete que se va a integrar a la comunidad, prefiero de las diez categorías de historias, dos, la de conmover y la de reír. Y así sobre el tema se prolongó la velada en Non Solo donde Renato Pecorelli también con su hermano Gino, mi gran amigo hace más de veinteaños, invitó varias botellas del mejor espumosos de la Bella Italia y así todos nos fuimos cantando y en espera de las mejores noticias del nuevo oficio de Ramiro Pinedaque sin duda será uno de sus notables éxitos…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…