Brigita Liepins se despidió de México

En la Casa de la Fundación Cultural del estado de Guanajuato, José Antonio Ortiz fue perfecto anfitrión, donde Brigita Liepins, después de una feliz y larga vida a la vera del notable artistaRaúl Anguiano, último representante del muralismo en México, cuya parte de su legado es admirado por propios y extraños en el Museo de Antropología _La Creación del Hombre-. Grabador, escultor, autor de bellos tapices que falleció hace doce años a los 91 “El arte es mi religión me he dedicado a él por muchos años y sigo pintando todo el tiempo todos los días” Me afirmó feliz como maestro y guía de otros artistas que como yo recordamos también su amena y picaresca charla.

Sus obras son admiradas en colecciones públicas y privadas alrededor del mundo, en especial su tema sobre el México Rural e Indígena, destaca sobre la selva lacandona, “la espina” ha dado la vuelta al mundo. Kyra Baéz Glenda Hecksher, Marcela Ponzaneli, Silvia Márquez Elenes, Mildred Garcia, Humberto Hernandez Hadad entre otros afortunados disfrutamos la mañana plena de nostalgia donde Brigita Liepins viuda de Anguiano nos obsequiosu álbum de fotos “La Nuestra Rosa” donde afirma orgullosa y como consta: “Mi destino fue venir a México para realizar mi vida a hacerme cargo de un tesoro nacional”. Primero un romance secreto hasta formalizar ante el juez tan dichosa unión”.

Ahora ella emprende el vuelo rumbo a California para disfrutar hijos y nietos. Alegres anécdotas sobre viajes, polémica, en su muy especial español nos hicieron corta la mañana, segura de volverse asidua visitante pues Brigita cuenta con docenas de amigos con los que compartió todos estos casi cuarenta años en distintas ciudades y rincones de nuestro maravillosos país que ella recorrió admirando al lado del maestro artista Raúl Anguiano.

CAMBIANDO DE TEMA NOS FUIMOS AL ARTE DEL REJONEO

El rejoneo es un espectáculo para paladares exigentes, sin embargo su belleza plástica atrae a toda clase de público, por lo tanto es muy importante que el rejoneador sea un maestro de la equitación y conocedor profundo de la tauromaquia, que sus caballos estén muy bien adiestrados para que esto le permita hacer las suertes con la mayor perfección posible, además al ser herederos de un arte tan noble, y las figuras de un espectáculo están obligados a mantener la elegancia y la pulcritud de sus antecesores, presentándose impecable y finamente ataviados, así como bien cuidados sus caballos y sus arreos.

Aunque la brillantez de una faena de rejoneo esta supeditada mayormente a las condiciones del toro, hay reglas que deben de estar siempre presentes en la lidia para que esta se pueda calificar de profesional y que los rejoneadores están obligados a observar, ya que para que las suertes del rejoneo sean hechas como ordenan las reglasde la caballeríapor un lado y del toreo a pie por el otro, deben utilizar los tres tiempos: citar, mandar, templar, pudiéndose complementar el de ligar las suertes.

El rejoneador tiene que dejarse ver del toro, es decir, enfrentar al enemigo, acometer con rectitud, mandando serena pero firmemente a su cabalgadura, aguantar la embestida calculando la distancia hasta llegar a la jurisdicción del toro e imprimir la cadencia correcta en armonía de éste, lo que es indispensable para cualquier clase de suerte que se intente, esto dará como resultado el dominio del toro…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…