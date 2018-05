DE LA AGENDA TAURINA QUE ABRE CON EL SALUDO DE MICHEL VAUZELLE

Después de larga sobremesa en la Taberna Andaluza en el corazón de Madrid, feliz me retiré con mi agenda taurina 2108 bajo el brazo y del brazo de mi amigo el Maestro Antonio López Fuentes para en la terraza de Plaza Santa Ana me dispuse a hojearla. Cuyo tema principal es Manolete y numerosas plazas de toros. Especialmente a la de Arles, sin duda una de las más bellas del mundo y de lo que nos habla este erudito y apasionado taurino: “El mundo vivió su historia al ritmo de los imperios. Hoy en día aún, los pueblos deben defender sus culturas frente e un imperio globalizado. Tenemos, nosotros pueblos latinos, que resistir más que nunca para preservar una cultura popular que se extiende en ambos lados del Atlántico, se trata en realidad en defender nuestra libertad, el derecho humano a escoger su cultura y a vivirlo como uno lo desea. No hay duda de que existen valores y un modo de vivir que nos es propio. Por ejemplo, en el corazón de nuestras fiestas, fundamentales para la expresión de los pueblos. Están los toros. Su simbólica multisecular, la seguimos viviendo hoy. Seguimos siendo los únicos jueces de su belleza y de su significado.

ARLES, COMO EL MEDITERRÁNEO, DESDE SUS MÁS ANTIGUOS ORÍGENES

Vive la cultura del toro, desde Minos hasta Mitra. Fundada por César y hecha capital por Constantino, sobrevivió después protegiéndose en el seno de su plaza de toros. Tierra de ganados en Camarga, recibió al Rey Carlos IX en 1564 con juegos taurinos; en 1830 bajo el reino de Carlos X y desde 1854, en tiempos de Napoleón 111, la Plaza de toros de Arles poco a poco fue convirtiéndose en un templo mundialmente famosos por su tauromaquia. Este reconocimiento se debe a sus ganaderos, a sus toreros como Juan Bautista y a la afición a los toros de su pueblo. La gente de Arles vive en sintonía, en este sentido, no solamente con los españoles y portugueses, sino también con los mexicanos, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos y los peruanos. Arles y el sur Taurinos de Francia nunca aceptarán la muerte de un culto rendido a una cierta idea de la vida y de la muerte, al necesario triunfo de la luz. La poesía de este ritual, el sol haciendo remolinos en VanGogh. Entre tantos otros testimonios, contribuyeron a la influencia universal de este mensaje de Arles: El valor y la dignidad del hombre que simbolizan el torero en la plaza y todos los que, en él tienen fe en la luz. Arles es la pequeña Roma de las Galias. Desde 1981, el conjunto de sus monumentos romanos y románticos están declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. De anfiteatro romano a plaza de toros. La primera corrida de toros española en tan histórico escenario se celebró en 1853 para celebrar la toma de Argel. Una de las más importantes de en el mundo taurino. Levantada hacia 80-90 antes de JC, sobre la colina del Barrio de l` Hauture, en el marco de las extensiones flavias de la ciudad y poco después de constituirse el Coliseo Romano.

COMO TODOS LOS COLISEOS ROMANOS EN ARLES

SE ENFRENTABAN GLADIADORES. Siguió funcionando hasta el final del imperio romano. En 255, el emperador Gallo, hizo celebrar con juegos las victorias de sus ejércitos contra los galos. Este ruedo es superior en su dimensión al anfiteatro de Nimes construido poco después. El de Arles 25,000 espectadores. Actualmente, su aforo es de 13,000 aficionados” Puntualiza don Michel Vauzelle, Presidente de la Región de Provance Alpes Cöte DÀzur 1998-2015. Ministro de Justicia 1992-1993 y sobre todo irredento, alegre y erudito taurino. NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…