Emotivo encuentro de The Cove Rincon

Como a todos sus eventos, llego puntual, ahora con mi amiga-pintora Nelly Zambada a disfrutar las poesías y temas específicos, cada quien muestra su talento, arte, inspiración con propia personalidad, el sello de la casa.

The Cove Rincon Organización Cultural que reúne poetas y otras artes, cuenta con 23 años y preside desde Miami Marily A. Reyes con 13 integrantes de Venezuela, Chile, Argentina, Austria, Ecuador, Palm Beach y México siendo presidenta la dinámica Patricia Garza Soberanis con Azucena Farías, perfecta asistente que obviamente mereció, presentar la obra póstuma de una de las integrantes más prolíferas y querida. “Ocaso” Crisol de Pensamientos; que tuve el honor de recibir firmado y dedicado por esta genial autora María Virgina Hernández Peña-Vicky- . Autora de “Flor de Piel”, poemario y “Las Casas que Viví”, narrativa que nos trasmite sus vivencias. AZUCENA Farías con justificada emoción, autora del prólogo de “Ocaso”; donde describe y recuerda a la ausente: “Rimar, llevar el ritmo y cantar, son los dones de Vicky, fruto de su exquisita sensibilidad y fértil talento. El lector se deleitará al ir descubriendo sentimientos y conceptos para hacerlos suyos. Su lírica es inolvidable, clara y profunda. El título poemario se vincula ASÍ: …En el ocaso, florece la madurez, las palabras cual semillas, fructifican por doquier..." En” Ocaso” con más de sesenta poemas aparece “Igual que un Rio” encierra sabiduría y muestra el camino a seguir…Desde mi particular punto de vista, apunta Azucena, hay sencillez y aspiraciones universales: Vicky nos revela en “Las Artes de mi Vida” su esencia y gozo de su existencia a través de la música y la poesía”. Tal como la recordamos. Apuntaron María Elena Madrid que a su vez nos leyó “En tu jardín no cabe toda mi selva” poema de su propia inspiración y me obsequio “El tigre de Wat Pha” de José Antonio Santamaría. María Elena Madrid es quien me llevó a conocer este Cove Rincón. Por su parte Estela Conde de Cuba presentó “El Trayecto a la Rosa”. También se hizo mención del poemario “A Flor de Piel” de Vicky Hernández Peña que se presentó en esta casa del Poeta Ramón López Velarde ahora en el Salón Las Hormigas. En la amena velada se recordó al inolvidable Alejandro Torruco, ya en la Plaza de la Gloria como Virginia Hernández Peña. A la Directora de la Casa del Poeta Museo Ramón López Velarde. María del Carmen Férez Kuri, por el amable apoyo brindado a la presentación de las obras de estos autores que disfrutan como nosotros sus docenas de lectores de poemas, narrativas y cantares como en la velada donde se entregó el reconocimiento a Magui Ridolffi por su narrativa.. Y para muestra un botón de Paty Garza les dejo su “Noche Callada”: Esta noche callada permíteme que duerma que al cerrarse mis ojos la oscuridad se pierda. No es que sea gris o negra. La claridad del día son mis pasos cansados y esta tristeza mía. Al alba volveré, reiré como si nada pidiendo a la alegría que me mire a la cara. Esta noche callada cuando duerma profundo viajaré libremente sin penas en el mundo…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…