EN AGOSTO MÁS DE DIEZ FERIAS TAURINAS RECORRIENDO ESPAÑA





Hay quien decía que, viajar, es la mejor forma de enterarse de lo cómodo es quedarse en casa. Pero no es estrictamente exacto, pues salvo para torear, todo en la vida, hay que hacerlo aprovechando el viaje. Así pues curiosos taurinos prepárense a recorrer España, en el lapso del mes de agosto que es una de las épocas del año más nutridas en festejos taurinos. Con el pie derecho vámonos a la Feria de Vitoria.

EN ESTA CIUDAD DE LA PROVINCIA DE ALAVA QUE CON GUIPUZCUOA Y VIZCAYA

Forma el triunvirato de las tierras vascongadas, comenzando el 5, las festividades de la Virgen Blanca y con tal motivo , se celebran varias corridas de toros, en su plaza que data de fines del siglo antepasado y tiene capacidad para más de diez mil boinas. Estando ya en terrenos de Vasconia y a un paso de la región riojana, de esa comarca donde la vida entera gira en torno al vino- de ese Logroño; tierra de mis inolvidables amigos Chavola y Domingo González que radicaron y alegraron a docenas de taurinos en México largas amenas tertulias, muchas de ellas disfrutando los insuperables guisos de Domingo.- Por los que conocí a otros sus paisanos como Carloto que invitaba a su enorme bodega de jamones, comidas, auténticos banquetes, antes y después de las corridas que compartí con destacados colegas de allá. Ese Logroño donde desde 1635, está prohibida la circulación de cualquier carruaje cerca de las bodegas vinícolas, pues el traqueteo agita el mosto de los toneles y perjudica la crianza de los caldos. Como también me explicó Manolo Carrera Baños que como su familia y hermano José María cuidan y promueven su bodega en Haro, Gómez Cruzado. Vinos reconocidos en varios continentes. . Obvio es señalar que nos hallamos en una de las regiones más deliciosas del mundo. Teniendo casi a la mano los centros productores de Fuenmayor, El ciego y Haro, de esos viñedos a orillas del Ebro, viejo padre de Iberia. Vallan, durante su estadía en Vitoria antes y después de las corridas, a comer en La Andresa, en Ispizúa o en el Parador Alas, un Bacalao al Ajo Arriero o al pilpil, o una de esas angulas de Aguinaga, de las de lomo negro que para estar suculentas han de resbalar del tenedor. Naturalmente, esos platillos han de estar rociados con un blanco riojano muy frío, que ha de tomarse en copas de poco tamaño y no muy abiertas, para evitar un aumento en su temperatura. Dirán ustedes que son sutilezas, pero el vino se toma como debe ser o no se toma y como dijo el colega inolvidable culto, exigente e irredento taurino Carlos León famoso por sus cartas semanales dedicadas a su secretaria, después esposa del hotelero Carlo Bicacci. En sus reseñas de las corridas dominicales en el desaparecido Novedades¸ él, un personaje ya en la Plaza de la Gloria. También con memorables anécdotas unas alegres otras ríspidas pues siempre escribió las cosas como el las miraba y publicó. Seguiremos por las otras ferias de Agosto, y así mis queridos viajeros que haciendo la legua por España no omitan ninguna de ellas disfrutando al máximo lo que ellas ofrecen …NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CILELO LOS JUZGUE…