Coberturas Petroleras, un seguro que sí queremos

Por Ricardo Gallegos*

Las coberturas petroleras han sido a lo largo de los últimos años una herramienta que reduce de cierta manera el riesgo ante el cambio en el precio de la mezcla petrolera y, por ende, en los ingresos que provienen de esta fuente de recursos; si bien considero que es muy poco probable que este año tengamos ingresos por esta materia, definitivamente es un seguro con el cual sí queremos contar.

La famosa cobertura petrolera en términos simples es un seguro donde se fija cierto precio y cantidad de barriles a cubrir; si el precio de cierre es menor al pactado, obtienes una ganancia por el diferencial multiplicado por el número de barriles cubierto; en caso de que no, simplemente no hay ingresos. Como tal, es una herramienta que nos permite mitigar los factores de la mezcla del precio de petróleo, que se ha vuelto muy volátil en los últimos años, y en la actualidad ha cobrado mayor volatilidad derivado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante los últimos años, pocas veces se han registrado ingresos producto de la cobertura petrolera, sin embargo, ha servido para lo que fue diseñado. Por ejemplo, en 2016, el precio pactado fue de 49 dólares (USD) por barril, el cierre fue de 34 USD, se cubrieron 212 millones de barriles, por lo que los ingresos ascendieron a aproximadamente 54 mil millones de pesos.

Para el periodo de 2017 a 2019, no se registraron ingresos por este concepto dado que no existió un diferencial a favor, por lo que el costo correspondió al valor de la prima de la cobertura, que en promedio ha rondado alrededor de 1,000mdp aproximadamente.

Fue hasta 2020 cuando se volvió a activar. El presupuesto federal estimó en ese año que la mezcla y la cobertura estaría en aproximadamente 49 USD por barril y la mezcla cerró en 36 USD, por lo que hubo una diferencia de 12.7 USD y aproximadamente se recibieron 47 mil millones de pesos, los cuales fueron muy útiles para reducir la baja de ingresos durante el año.

El año pasado se previó en la ley un precio de 42.1 USD y la cobertura quedó en 42.6 USD. La mezcla, al haber quedado en 63.5 USD, no activó la cobertura y, por lo tanto, no hubo ingresos. Un aspecto importante con estos datos es que el precio pactado en la cobertura de los últimos años es que varía +/- 1 USD y usualmente se cubren entre 200 a 250 millones de barriles, por lo que podríamos esperar que este 2022 el precio de la cobertura quede en alrededor de 55 USD por barril; sin embargo, estimamos que el cierre de la mezcla al final del año ronde alrededor de 85 USD, por lo que no estimaríamos que este año tengamos ingresos por este concepto, pero sí estimamos que este efecto derivado represente recursos importantes al Gobierno federal.

Si bien ya los ingresos petroleros dejaron de ser uno de los pilares de la economía mexicana todavía representan un 20% de los ingresos totales del sector público, lo cual podría ayudar a estabilizar de alguna manera los ingresos tributarios que se estimaron este año. Esto recobra mayor importancia ante un escenario interno y externo extremadamente volátil, enmarcado por bajos niveles de crecimiento y altos niveles de inflación; por lo tanto, las coberturas petroleras serían un ejercicio de mitigación de riesgo correcto se use o no.





*Ricardo Gallegos es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas & Deuda Soberana en HR Ratings. Economista por el ITESM y estudios de Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

Liga LinkedIn. http://linkedin.com/in/ricardo-gallegos-miranda-a2b0029a

