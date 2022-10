Cocinar es un orgullo en México

@daguilargallego Twitter





El maíz, el frijol y el chile es la base de la comida mexicana que tiene su origen en la época anterior a la conquista española (época prehispánica). Pero ¿qué hace que la conexión con la comida en México sea tan fuerte? , hay muchas razones pero, sin duda, una de las principales es la conexión espiritual que por generaciones ha trascendido a nuestra vida diaria. El tamal, por ejemplo, hecho a base de maíz, era ofrecido a los dioses para agradecer la fertilidad de la tierra así como ofrenda a los muertos; el pozole, que tiene como principal ingrediente el maíz, era ofrendado al dios Xipe Totec, relacionado con la agricultura, la fertilidad, la guerra y, al igual que el tamal, era ofrecido a los muertos en su día en honor a Mictlantecuhtli, diosa Mexica de la muerte. Hoy, la cocina mexicana ha cambiado mucho desde esa época; el mestizaje y la globalización han combinado nuestra gastronomía tradicional con la modernidad y también se ha adaptado al estilo de vida actual. En las zonas urbanas, mucha gente no puede dedicar el tiempo para comer en casa y aun comiendo fuera dedica poco tiempo para esta actividad; una clave importante en la comida actual es la disponibilidad del tiempo pero el gusto por cocinar, disfrutar de la comida y darle un lugar importante en la familia y las tradiciones sigue siendo fundamental. Según un estudio de GFK, empresa de análisis de mercado, México se encuentra en el top 3 de los países que tienen más pasión por cocinar en casa, solo detrás de Italia y Sudáfrica, invirtiendo un promedio de 5.8 horas a la semana en esta actividad. Si en el mundo somos el tercer país que más gusta de cocinar pero no tenemos tiempo, entonces hay una gran oportunidad para aprovechar un mercado que disfruta una actividad pero no puede. Bajo este contexto es que llega a México la primer estufa con Inteligencia Artificial, LG Instaview. Esta estufa permite que, desde el Smartphone, puedas prender o apagar el horno, subir o bajar la temperatura y recibir alertas cuando una hornilla de la estufa se encuentra prendida gracias a la plataforma LG ThinQ con la que este dispositivo se encuentra dotado. Por ejemplo, mientras trabajas o haces otra actividad, puedes precalentar el horno durante 10 o 15 minutos, después subir la temperatura el tiempo requerido y finalmente apagar el horno, todo desde el Smartphone y sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Una de los beneficios de este producto único en el mercado, es que tiene integrada una freidora de aire o air fryer, así como grill o asado y horno de convección; esto permite dar libertad a los usuarios para escoger si quieren utilizar gas o energía eléctrica y liberarlos de tener un dispositivo más en casa al integrar todo en uno solo. Ahora que la pandemia nos ha permitido reunirnos nuevamente, la cocina seguirá tomando un papel relevante en casa, por lo menos en nuestro país.