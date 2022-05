Combate a las adicciones

Allen Ginsberg escribió en su poema Aullido “he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, histéricos, famélicos, muertos de hambre, arrastrándose por las calles, al amanecer buscando una dosis furiosa”; y es pertinente cuando recuerdo a unos amigos de la colonia Progreso Nacional, buenos estudiantes con futuros prometedores, pero que se consumieron en las adicciones y la violencia generada por ellas. La pregunta obligada es, ¿qué hubiera pasado con ellos, si hubieran tenido la información adecuada, el acompañamiento y la comprensión, en vez del juicio lapidatorio y la exclusión?

Por eso, es tan importante el programa Prevención de las violencias y las adicciones en escuelas secundarias de la Ciudad de México, en el que convergen el talento y visión de tres grandes mujeres: la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum; la Secretaria de Educación Pública, la Mtra. Delfina Gómez; y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Mtra. Rosa Icela Rodríguez. Este programa se presentó el pasado jueves en la Secundaria 85 República de Francia, y tiene como principal objetivo evitar las adicciones, no desde un enfoque punitivo, sino desde la escuela; con un enfoque pedagógico y acciones comunitarias que buscan disminuir las diversas violencias y el uso de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundarias públicas.

El programa incluye también un diagnóstico de factores de riesgo para cada escuela; capacitación a supervisores y directores para la detección temprana de drogas, la prevención del embarazo adolescente, violencia de género, prevención de la violencia digital y de conductas de riesgo. Asimismo, contempla jornadas de prevención de la violencia y promoción de vida saludables en coordinación con diversos organismos gubernamentales, capacitación de Consejos de Participación Escolar y la creación de Comités de Adolescentes para la pacificación.

La situación de las adicciones en México no es menor, ya que ha habido un cambio importante en los patrones de consumo, el cual se ha disparado, en particular el consumo de marihuana, tabaco y alcohol en estudiantes de 12 y 13 años. Sin embargo, estamos seguros de que con este programa se brindará a las madres y padres de familia, a las y los docentes, y a las y los estudiantes, mejores herramientas para prevenir las adicciones y que no se pierdan los talentos invaluables de nuestros jóvenes; pero sólo trabajando en comunidad lo lograremos. XXXTwitter: @LuisH_Fernandez