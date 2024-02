Comienza guerra en México y EU por periodo electoral

México sí le importa a Estados Unidos… o por lo menos, sí a Joe Biden. Lo anterior quedó demostrado cuando el gobierno de aquel país negó, por segunda vez en este mes, que exista una investigación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con los cárteles del narcotráfico.

Seguramente se preguntará si esto le da la razón al jefe del Ejecutivo que asegura que todo se trata de una campaña de desprestigio de la oposición y de la oligarquía en su contra, para influir negativamente en la campaña de la candidata de su partido.

Quizá no, pero en medio del proceso electoral que se vive en ambos lados de la frontera lo que sí está claro es que la guerra ya empezó.

Por una parte, dadas las aspiraciones reeleccionistas del presidente Biden, México es un aliado muy importante para que éstas se concreten, porque reconocer que su gobierno está investigando a López Obrador o a su familia, le generaría un conflicto con consecuencias nada buenas para su futuro político.

Como sabemos el tema migratorio es un elemento indispensable en el proceso electoral que se vive en ese país, y en especial para Joe Biden que posiblemente tendrá que disputar la presidencia con Donald Trump quien ya ha demostrado que sabe sacar buena “raja política” de este asunto.

Los especialistas aseguran que el tema migratorio será un elemento fundamental en los próximos meses, durante las elecciones primarias, porque permitirán a los aspirantes ganar adeptos rumbo a la candidatura presidencial del lado Demócrata o Republicano y en noviembre, para el triunfo electoral.

Biden ya demostró que, con tal de atraer las simpatías, una de sus estrategias será utilizar a México como “piñata electoral”, sólo basta recordar sus amenazas de cerrar la frontera.

Incluso se habla de que busca concretar un acuerdo con México para repatriar a nuestro país a todos los migrantes que están a la espera de que ese gobierno les resuelva si pueden ingresar formalmente a su territorio.

En tanto que, a decir de los especialistas, Donald Trump tiene altas posibilidades de regresar a la Casa Blanca, pues a pesar de tener más de 30 procesos penales en su contra, cuenta con el respaldo de su partido y la simpatía de la mayoría de los estadounidenses.

Y de ser así, el tema migratorio se convertirá en eje de su gobierno para ganar el respaldo de los estadounidenses, por lo que no es raro pensar que su nueva administración y sus colaboradores sean más radicales.

En este lado de la frontera, las cosas no son menos intensas, pues la oposición, encabezada por Xóchitl Gálvez, no dejará pasar el reportaje del New York Times para, como dicen, “traer agua a su molino” y seguir empujando las consignas negativas que se han desatado en redes sociales en contra de López Obrador y de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el gobierno del tabasqueño y su candidata ya están diseñando una estrategia para contener a la oposición y para, en caso de ganar el próximo 2 de junio, hacer frente a Estados Unidos.

Eso explica que Morena integró a sus listas de candidatos al Senado mexicano a Marcelo Ebrad, quien ya conoce a Trump y es capaz de negociar con él, como ya ocurrió cuando era secretario de Relaciones Exteriores.

Importante, pues recordemos que en el 2026 se tendrá que revisar el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.

“En el sexto aniversario de la entrada en vigor de este Tratado, la Comisión se reunirá para realizar una 'revisión conjunta' del funcionamiento de este Tratado. A fin de revisar cualquier recomendación, de tomar medidas presentadas por una Parte y decidir sobre cualquier medida apropiada. Cada Parte puede proporcionar recomendaciones para que la Comisión tome medidas, al menos un mes antes de que tenga lugar la reunión de revisión conjunta de la Comisión”, se lee en el Artículo 34.7 denominado Revisión y extensión del a vigencia del T-MEC.

Pero ya veremos qué pasa una vez que inicie de manera formal, el primero de marzo, la carrera presidencial, cuando las y el candidato presidencial puedan dar a conocer su proyecto de nación.

Por lo pronto, a nosotros como ciudadanos nos corresponde estar listos, atentos y no dejarnos llevar por el “calor” de la contienda para que podamos emitir nuestro voto en libertad, de manera informada y democrática. ¿No cree?