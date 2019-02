Como de la familia

El cine sigue siendo magia. La capacidad de contar una buena historia proyectándola en imágenes es un arte. Arte acompañado de mucho conocimiento técnico que llega a emocionar al público y que es capaz de remover las entrañas personales y políticas. Es el caso de Roma, una artesanía de película, una maravillosa y delicada puesta en escena del México de 1971 que sirve para denunciar tanto una situación política como una doméstica.

La figura de Cleo, magistralmente interpretada por Yalitza Aparicio, muestra la realidad del trabajo del hogar remunerado. Una figura callada, discreta y servicial que proyecta el cariño de una familia y también sus abusos. Roma es un prodigioso medio para visibilizar lo que no siempre se ve, la figura del trabajador del hogar que 48 años después sigue siendo víctima de abusos que las cifras evidencian.

En México existen 2,227,225 personas que laboran en el sector del trabajo del hogar remunerado; de ellos menos del 3% tienen derecho a sistemas de seguridad social, es decir de cada 100 más de 97 son trabajadores informales (INEGI, primer trimestre 2018). Además de la tasa tan baja de formalización otro problema de este colectivo son los bajos salarios que cobran: el 32.7% de las personas trabajadoras del hogar remuneradas percibe menos de un salario mínimo y el 74% menos de dos salarios mínimos (datos de INEGI para el primer trimestre de 2018).

Una población cuyas condiciones de trabajo están claramente discriminadas por las leyes mexicanas que permiten jornadas legales de trabajo de 12 horas y hace voluntaria su inscripción al Seguro Social. Unas leyes que no estipulan el pago de horas extras y que, además, se incumplen pues no se ha fijado un salario mínimo específico para este sector laboral. Un olvido del Estado y de la sociedad fruto de la invisibilidad de esta realidad tan cotidiana.

Por ello la coincidencia de la película Roma con la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre 2018 que instó al IMSS a realizar un programa piloto de inscripción obligatoria de los trabajadores del hogar al Seguro Social, puede cambiar por completo esta realidad. El compromiso del IMSS con este mandato y la colaboración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lleva a soñar con un cambio del marco legal y administrativo para acabar con la discriminación actual.

Pero para que estos cambios sean reales son necesarias, siguiendo el esquema que propone la Organización Internacional del Trabajo que este año celebra su centenario, herramientas de políticas públicas que acompañen las modificaciones legales: incentivos fiscales, procedimientos administrativos simplificados y fáciles para los implicados, participación activa del Sindicato de Trabajadores del Hogar, medidas fiscalizadoras y sancionadoras para quuienes no cumplan la ley y sobre todo medidas de información y comunicación. Necesitamos muchas Cleo, muchas Romas, muchos directores con la sensibilidad y el compromiso de Cuarón que nos ayuden a cambiar lo que la ley por sí sola no puede: la cultura de discriminación laboral y la creencia de que el trabajo del hogar remunerado no es un trabajo asalariado como los demás.

En los países de América Latina que ya han avanzado en este sentido (Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, entre otros) el gobierno ha sido un elemento crucial en la comunicación de sus medidas. Anuncios de televisión en horarios de máxima audiencia, espectaculares en las calles, anuncios de radio y difusión de folletos han sido las herramientas con las que la población ha sido informada de que los empleadores y los trabajadores del hogar tienen por igual obligaciones y deberes. Que la inscripción al Seguro Social y el registro de una relación formal de trabajo no es algo que uno pueda decidir, debe ser obligatorio porque trae beneficios a ambas partes.

Tener seguro social por uno mismo (sin depender de una relación familiar que se puede romper o acabar), ahorrar para la pensión para tener una vejez digna, bancarizarse y eventualmente poder tener acceso al crédito o tener herramientas de denuncia laboral, son instrumentos útiles que la evidencia científica relaciona con una mayor estabilidad laboral y productividad. Porque quien tiene buenas condiciones laborales no busca otro trabajo y quien se siente sabedor de derechos laborales no renuncia a ellos.

Informar de las ventajas de la formalización de este sector, visibilizar que es un trabajo remunerado normal y sensibilizar a la población para acabar con los usos y costumbres discriminatorios, es la manera más efectiva de cambiar la cultura. Igual que cambiamos la cultura de no fumar en bares y restaurantes se puede cambiar la cultura de que hacer trabajar a alguien más de 8 horas sin pago extra o no pagarle su aguinaldo o sus vacaciones porque es “como de la familia” no está bien. Porque todos queremos para nuestros hijos condiciones laborales justas, salarios decentes y que en su vejez no caigan en la pobreza por falta de ahorro. Porque a los trabajadores del hogar los podemos querer como familia, pero eso debe ser compatible con darles derechos laborales y condiciones de trabajo decente.

Profesora del ITAM