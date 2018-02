¿Cómo dijo?

Las letras más populares del diccionario







Cuando uno tiene en sus manos un diccionario es muy común que se haga esa pregunta: ¿cuántas palabras tendrá? o ¿cuál será la letra inicial más popular? ¿y cuál será la menos abundante? Es una serie de preguntas que conducen a una información que es más curiosidad que otra cosa, pero que nos puede dar una idea de los alcances que tiene esa herramienta que nos aclara tantas dudas y que se llama diccionario.

Así le sucedió a un amigo cuando tenía en sus manos la versión impresa del Diccionario de la Lengua Española, 21ª. edición que se puso al alcance del público en el año 2001. Lo primero que verificó fue que ese diccionario tiene 2 mil 348 páginas destinadas a la definición de palabras y luego, analizando una muestra de 23 páginas escogidas al azar, calculó que el promedio de palabras definidas por página es de 37.8 letras iniciales.

Haciendo una sencilla multiplicación de 2 mil 348 por 37.8 que es el promedio de palabras por página, pudo deducir que el diccionario en esa versión define aproximadamente 88 mil 755 palabras en total.

Luego vino una pregunta que causa gran curiosidad: ¿Cuál es la letra más abundante? Antes de investigarlo,le preguntó a varias personas y casi todas coincidieron en opinar que la letra inicial más abundante es la A. O sea que en el diccionario ellos pensaban que había más palabras que empezaban con A, que las que empiezan con cualquiera otra letra. Pero no es así. La letra inicial más abundante es la… C. ¿Cómo? Preguntará usted ¿Me quiere decir entonces que hay más palabras con C inicial que palabras que empiezan con A? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo y la diferencia entre esas dos cantidades no es poca.

Las palabras que empiezan con C ocupan 352 páginas, mientras que las que tienen la A como letra inicial ocupan el segundo lugar con 266 páginas, una diferencia bastante significativa. El tercer lugar lo tienen las palabras que empiezan con P, las cuales ocupan 229 páginas del diccionario.

Si sumamos las páginas de las palabras que empiezan con R, S y T el resultado es mayor que el contenido total del primer lugar, que como ya dijimos antes es la letra C inicial.

Si usted se está imaginando que las palabras con z inicial ocupan el último lugar en la encuesta, tengo que decirle que no es así. En el diccionario hay 17 páginas de palabras que empiezan con z: zacate, zafar, zanahoria, etcétera.

La Y tiene 7 páginas, la K tiene 3, la Ñ y la X tienen dos páginas cada una, mientras que el último lugar lo ocupa la W que tiene sólo una página y que en realidad apenas cubre la mitad de ese espacio.

La media lo ocupa la letra I que tiene 66 páginas donde aparece como letra inicial.





Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Roberto Lizárraga pregunta: ¿De dónde procede la palabra senador?

RESPUESTA: Senador viene del senado romano y el senado se llamó así porque estaba integrado por seniles, personas de edad avanzada a quienes se les reconocía su gran experiencia.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué es un cleptómano? Pues un individuo afectado por la cleptomanía. Sí, pero entonces, ¿qué es la cleptomanía?

a.- Es el miedo enfermizo a estar encerrado

b.- Es la propensión enfermiza a encender fuego

c.- Es la propensión enfermiza a robar

d.- Es el miedo enfermizo a las alturas





RESPUESTA: c. La cleptomanía es una propensión enfermiza a robar. El cleptómano roba por enfermedad, incluso cosas que no necesita.

Me retiro con esta reflexión: Un rostro silencioso expresa mucho más que mil palabras ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.