¿Como dijo?

¡Esto es vida!

¿Qué es la vida? Todos sabemos qué es la vida y desde el momento en que lo decimos o lo pensamos es que estamos vivos o sea que tenemos vida.

Sin embargo definir la vida no es fácil. Es que la vida es esto y es aquello, son muchas cosas, aunque para empezar yo diría que la vida es "el espacio de tiempo que transcurre entre el nacimiento de un animal o vegetalhasta su muerte".

El vocablo vida se aplica en muchas formas y además, de esa palabra de sólo cuatro letras, se derivan muuuuchas otras, aparte de que da lugar a una gran cantidad de expresiones.

El que se da "la buena vida" es el que la pasa muy bien, pero el tipo que le provoca muchas mortificaciones a la esposa, decimos que le da una mala vida y el vago que tiene vicios y mañas decimos que es un "malviviente".

Se juega la vida alguien que hace cosas en las que corre muchos riesgos y que en cualquier momento, algo falla y puede perder la vida, es decir, se muere, que de acuerdo con ciertas creencias religiosas es igual que "pasar a mejor vida" porque se supone que después de esta vida, al morir -siempre y cuando nos hayamos portado bien- pasamos a un estado de felicidad eterna.

Si conoces a alguna persona que se pasa todo el tiempo trabajando y no suele distraerse, dirás que está "enterrado en vida" que es como si lo hubieran metido a una fosa en el panteón sin haber muerto o sea que tiene poca calidad de vida y tal vez ni siquiera tiene una pareja con la que pueda hacer vida marital.

Cuando me encuentro a un amigo quizá lo salude preguntándole: "Oye ¿y qué es de tu vida?". Pero la pregunta no significa que quiera yo meterme en vidas ajenas, ni que quiera saber vida y milagros de todas las personas que conozco y si algo te pasó y salvaste la vida a pesar de haber estado en grave riesgo de perderla, alguien dirá que tienes "más vidas que un gato" porque a esos felinos no es fácil arrancarles la existencia.

Un señor que mantiene a su familia y no quiere dejarles problemas cuando "pase a mejor vida" lo mejor que puede hacer es comprar un seguro de vida, como se le llama a lo que realmente es un seguro de muerte, pero no se le dice así porque se oye muy feo.

A propósito de riesgos, cuando sigue alguien viviendo a pesar de que haya pasado situaciones críticas donde otros hayan caído, se dice que es un superviviente precisamente porque sobrevivió a ese problema.

Ahora quiero terminar el comentario como termina la poesía de Amado Nervo que dice: "[…] Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes.

Vida estamos en paz".

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO:Gustavo Aceves quiere saber cómo se escribe el plural de ciprés: ¿cipreses o cipreses?

RESPUESTA: Cipreses. Un ciprés; varios cipreses.

RICARDO ESPINOSA

OPINIÓN

CÓMO DIJO

