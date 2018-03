¿Como dijo?

La Adelita y la Valentina.“Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba porque además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba…”

Cuando oímos cantar el corrido de la Adelita inmediatamente pensamos en la Revolución Mexicana y no nada más recordamos a la muchacha aquella que era tan popular entre la tropa, pensamos también en La Valentina, en La Rielera, en la Marieta que era muy coqueta y en la "Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y que decían los maderistas que con ellas no mataban".

Son las canciones que han durado más de un siglo en el gusto del público porque son las que se cantaban junto con muchas otras "cuando los pelotazos de la Revolución estaban en su mera fuerza…"

Pero, ¿existió la Adelita, la Valentina y todas esas mujeres que andaban al lado de sus juanes entrándole duro a la lucha? Pues se supone que sí. Aunque ya hay "voces discordantes" que ubican la canción mucho antes de nuestra gesta revolucionaria, la mayoría de los historiadores afirman que Adelita era de Ciudad Juárez, que su nombre completo era Adela Velarde y que hacía las funciones de enfermera atendiendo a las tropas de Domingo Arrieta en la División del Centro.

"Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana que me maten de una vez". Esta mujer fatal que dominaba muchas pasiones, en la vida real era Valentina Ramírez, una soldadera de la División del Noroeste que atendía a las tropas de Ramón Iturbide, aunque algunos dicen que su nombre real era Petra Herrera. Tanto a Adelita como a Valentina se les destaca por su valor y su belleza. En cambio a Marieta se le recriminaba su coquetería y se le advertía que no confiara mucho en los hombres: "Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos…".

Marieta se llamaba María del Carmen Rubio, era originaria de Oaxaca y le daba mucho por coquetear como los gallos. De hecho la palabra coqueta viene dele coq que en francés se refiere a un gallo. O sea que las mujeres coquetas son como los gallos que se pasean ostentosos frente a las gallinas para que éstas vayan y se le ofrezcan.

¿Y la cucaracha que ya no puede caminar? La popularísima canción de "La Cucaracha" viene de muchos años atrás; fue compuesta por "no se sabe quien" mucho tiempo antes de la Revolución. Se le aplicaba con frecuencia a los personajes de esa guerra, principalmente al general Victoriano Huerta a quien la historia califica de "viejo malandrín, rastrero, hipócrita, estrafalario, borracho y mariguano". Como siempre se le veía tambaleándose de borracho y "bien tronado" por la yerba, el pueblo le cantaba:"¡La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta mariguana qué fumar..!".

