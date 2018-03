¿Cómo dijo?

Las barras llenas de hinchas

En el ambiente del futbol hay un grupo de “locos estrambóticos” que van al estadio vestidos estrafalariamente, con su camiseta que parece integrada a su epidermis, portando gorros increíbles, pintados como seres extraterrestres, sonando atronadores sus tambores, cornetas y matracas, agitando banderas chiquitas y grandotas y entonando curiosas canciones y lanzando gritos y exclamaciones que llenan los espacios de contagioso entusiasmo y de alegría indescriptible.

Son las barras, las porras, los hinchas que van al estadio en asombrosas multitudes a apoyar a su equipo incondicionalmente, a impulsarlo para que gane y además a muchas otras cosas, a divertirse de lo que sea y con lo que sea, a mentarle la madre al árbitro, a echarle piropos a las muchachas, a despotricar contra el técnico, a beber cerveza… ¡a gozar de la vida!



¡Cómo no te voy a querer..! ¡Cómo no te voy a querer!Si mi corazón azul, si mi piel dorada… siempre te querré.

Desde horas antes del inicio de juego, sobre todo si es un partido crucial, los aficionados llegan al estadio gritando a los cuatro vientos que su equipo va a ganar, que es el mejor equipo del mundo y que el equipo rival no tiene más que aficionados “maricones” yjugadores “buenos-para-nada”.

Son las llamadas barras, porras o ultras que existen en todos los países futbolísticos y que gozan pregonando las cualidades del equipo de sus amores. Se les llama barras bravas porque son más o menos violentas aunque en su mayoría se conservan dentro de los límites de una sana euforia.

Los mismos nombres de las barras casi siempre las definen: la del River Plate en Argentina se llama “Los borrachos del Tablón” y en el mismo país del tango existen “La Peste Blanca”, “La que Nunca te Abandona” y “La Banda del Taladro”.



En Brasil se los llama las torcidas: “La Mancha Albiverde” del Palmeiras, “La Torcida Tricolor Independiente” del Sao Paulo, “La Torcida Joven” del Santos y “Los Loucos de Papada” que apoyan al Juventude. La torcida más brava de los brasileños es la del Flamengo. La mayoría de sus fanáticos son jóvenes que habitan en favelas, los barrios pobres de Río de Janeiro, barrios en los que hay mucha violencia y una enloquecida pasión por el futebol.



En México tenemos a “Disturbio” y “Ritual del Kaos” que apoyan los colores del América, “La Rebel” de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma y “La Tito Tepito” del Atlante. Las Chivas Rayadas de Guadalajara tienen sus barras que son de lo más aguerridas, como “La Irreverente” y “La Estirpe”.



En Monterrey hay dos equipos que aseguran tener “la mejor afición de México”. Son “Los Tigres” de la Universidad Autónoma de Nuevo León y “Los Rayados” del Club Monterrey.



La porra (es decir la barra) de los Tigres se autonombra “Libres y Lokos” mientras que la de los Rayados es “La Adicción”, nombre muy apropiado porque sus integrantes son adictos al equipo al que apoyan verdaderamente sin reservas.



Consultorio Verbal



comodijo2@hotmail.com

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Eduardo Téllez pregunta: ¿Qué significa la expresión “de hito en hito”?RESPUESTA: La palabra hito tiene varios significados. En este caso se refiere a un poste que sirve para indicar la dirección o distancia en los caminos. Ir “de hito en hito” es como ir de una señal a otra.

AHORA PREGUNTO: Usted sabe qué es la margarina, un sustituto de la mantequilla que se hace con aceites vegetales. Pero ¿de dónde procede el nombre de la margarina?

De su inventora que se llamaba Margarita

De la ciudad de Marañón donde se inventó

Del color de una perla

Es un nombre comercial inventado por el publicista

RESPUESTA: c. El nombre de la margarina procede del ácido margárico con el que se elabora; es una mezcla de ácidos y se le llama así por su color parecido al de una perla; es del griego margaron que significa perla.

Me retiro con esta reflexión: La inteligencia es útil en todo, pero no es suficiente para todo. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.