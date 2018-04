¿Cómo dijo?

El delicioso fruto del cocotero







“Ya duérmete mi hijito, porque si no, viene el coco y te lleva…”. Así le decían y les dicen aún a los chamacos cuando no se quieren dormir. El coco o el cuco es un fantasma que se la pasa asustando a los niños chiquitos que no quieren hacer lo que les ordena… y digo a los chiquitos porque a los de seis o siete años para arriba, les dices lo del coco y les da mucha risa.

Originalmente ya sabemos que el coco es el fruto de una palma, que es del tamaño de un melón regular y que tiene una corteza fibrosa exterior y otra muy dura más adentro. Si logras romper las dos, lo cual no es muy fácil, obtendrás una pulpa sabrosa y fresca y un jugo delicioso.

El fruto con su cortezafibrosa parece la cabeza de un ser monstruoso lo cual explica por qué a los chamaquitos se les asusta con eso. En algunas partes el coco se convierte en cuco, pero la función fantasmal es la misma.

La pulpa del coco se seca y se ralla -no se raya con un lápiz, se ralla con un rallador- y se obtiene un ingrediente riquísimoque se usa mucho en la elaboración de dulces y pasteles.

Por similaridad también le decimos coco a la cabeza humana así que cuando te quieren meter ideas extrañas en la cabeza decimos que te quieren “lavar el coco” o “hacer un coco wash”, pero si te dan un coscorrón, que es un golpe que se da con los nudillos de la mano en la cabeza de otro, decimos que esa acción también es “dar un coco”.

En medicina se le llama coco a un microorganismo, una bacteria de forma esférica, nombre que viene del griego kokkos que se refiere a un grano. Según la forma en que se da la bacteria surgen de ahí los estreptococos, los estafilococos y otros que nos causan diversas enfermedades.

A mi amiga Socorro le decimos Coco y a María del Refugio le decimos Cuca y aunque ninguna de las dos es una belleza, tampoco están como para asustar a los bebés insomnes y a una persona que se viste muy elegante decimos que “está muy cuca”, aunque cuca puedes ser también la forma corta de designar a una cucaracha. Algunas chicas se hacen una cuca, es decir un rosquita en el pelo -a veces le llaman “pescanovios”- y luego le llaman cuca también a las pincitas con las que se sujeta la rosquita.

El coco, fruto del cocotero, no debe confundirse con otro coco que por ser del tamaño de una ciruela se conoce comúnmente como “coquito”. Otra diferencia importante es que el coco grande es “coco de agua” mientras el coquito es un fruto aceitoso, del cual se obtiene el “aceite de coco” que tiene también muy diversas aplicaciones en cosmetología.

No quiero irme sin mencionar al cucú o cuclillo, un pajarito parecido a la tórtola cuyo canto es el que da origen a su nombre y a los relojes que dan la hora con un pitito que imita ese sonido: cucú, cucú, cucú…





Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.com

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Bertha Aldape: He oído que en algunas regiones le llaman blanquillos a los huevos de gallina ¿Es correcto?

RESPUESTA: Efectivamente. El Diccionario de la Lengua Española consigna que en algunos países se les llama blanquillos a los huevos de gallina y lo considera correcto.





AHORA PREGUNTO: Mi marido es muy quisquilloso, decía mi vecina, pero le pregunté qué es una quisquilla y no supo contestarme. ¿Usted lo sabe? ¿Qué es una quisquilla?

a.- Una cosquilla

b.- Una costilla

c.- Una escotilla

d.- Una cosilla sin importancia.

RESPUESTA:d. Quisquilla es una cosa que no tiene importancia. Quisquilloso es el que le da importancia a cosas que no la tienen.





Me retiro con esta reflexión: Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás.¿Cómo dijo? Hasta la próxima.