¿Cómo dijo?

Qué sabroso es México







No lo digo en forma simbólica. La verdad es que nuestro querido México literalmente le ha regalado muchas cosas al mundo: Escritores, artistas, monumentos, un bellísimo himno nacional y la fe en la Virgen de Guadalupe, entre muchísimas tras.

Y precisamente entre esas muchísimas cosas que le hemos regalado a otras culturas, hoy quiero darle un lugar especial a la gastronomía, a los alimentos y las bebidas que han nacido o que se han desarrollado en México y que le han dado lustre al nombre de nuestro país en todas partes.

En México empezó a cultivarse el maíz, y junto con él, se fueron desarrollando el chile, los frijoles, la calabaza, el camote, el aguacate, el jitomate, el cacao y muchos otros ingredientes.En la inmensa variedad de nuestros platillos típicamente mexicanos podemos citar a los tamales, los tacos y las tortas en una infinita variedad de variedades.

Aquí podemos disfrutar un rico pozole, la deliciosa barbacoa, los tlacoyos, las memelas, los huaraches y las quesadillas que no sólo son de queso, sino que se presentan en combinación con champiñones, flor de calabaza, picadillo, con chorizo y con chile en rajas. También son ricas las de huitlacoche, un hongo que ataca al maíz y que tiene un aspecto horroroso, pero un sabor exquisito.

Algunos de nuestros antojitos tienen ingeniosos nombres picarescos como las picaditas de asiento o las pellizcadas de huevo. Y qué pero me le pones al mole que puede ser el clásico poblano, verde, negro o amarillo, con ajonjolí, con cacahuate o con camarones, almendrado, rojo o en pipián. ¡Mmmmh!, “se me hace agua la boca” nada más al mencionarlos.

Me estoy imaginando unos tacos callejeros de bistec, de carnitas, de cachete, de trompa, de maciza o nenepil. Lo curioso es que la palabra nenepil en náhuatl significa lengua, pero los tacos de nenepil generalmente no son de lengua sino del útero de la vaca. También me encantan los tacos de carne deshebrada, de nopalitos, de picadillo o de chicharrón en salsa verde, sin dejar fuera a los de frijol.

En algunos restaurantes típicos sirven el delicioso asado de puerco con chile colorado que en algunos lugares llaman asado de boda porque es clásico en los festejos nupciales. La combinación de este asado con frijoles refritos nos da por resultado los “frijolitos con veneno” que son algo indigestos pero también resultan irresistibles.

Las "aguas frescas" que se toman para acompañar estas delicias pueden ser de jamaica, de naranja, de horchata, de chía o de limón y no menciono las bebidas alcohólicas como el pulque, el tequila, el sotol, la charanda y los moscos porque no terminaría nunca… como no termino nunca de disfrutar todas las exquisiteces que nos regala la cocina mexicana.





Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.com

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Jorge Ávila pregunta: ¿cuál es el plural de currículum?

RESPUESTA: El plural de currículum es currículos. Si te dicen que es currícula, no les creas. Currícula sería el plural en latín.





AHORA PREGUNTO: En el rancho de mi tío Faustino hay un galpón. ¿Qué es un galpón?

a.- Un corral

b.- Un gallinero

c.- Un granero

d.- Un cobertizo

RESPUESTA:d. Un galpón es un cobertizo, un techado rústico con paredes o sin ellas, que sirve para resguardar a los animales.





Me retiro con esta reflexión: El que vence a los demás, es fuerte. El que se vence a sí mismo, es poderoso. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.